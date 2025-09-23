Extinguido el incendio declarado en Iznatoraf Desde Plan Infoca informan que se trataría de un incendio que se desató en una zona agraria

E. L. Martes, 23 de septiembre 2025, 11:08

El incendio declarado este lunes en Iznatoraf se ha dado por extinguido, según informan en sus redes sociales desde Plan Infoca. Fue a las once de la noche cuando avisaron que la situación estaba controlada y sin riesgo en la provincia de Jaén.

Al parecer, se trataba de un incendio agrícola y se contó con la colaboración de los bomberos para sofocar las llamas. En concreto, los medios desplegados en la zona consistieron en un camión autobomba, tres grupos de bomberos forestales y dos agentes de medio ambiente.

Esta noticia ha saltó minutos después de que informaran del resumen de intervenciones de la jornada: dos conatos extinguidos en la provincia de Sevilla, así como la extinción de otros dos incendios no forestales en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Gibraleón (Huelva).