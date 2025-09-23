Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Extinguido el incendio declarado en Iznatoraf

Desde Plan Infoca informan que se trataría de un incendio que se desató en una zona agraria

E. L.

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:08

El incendio declarado este lunes en Iznatoraf se ha dado por extinguido, según informan en sus redes sociales desde Plan Infoca. Fue a las once de la noche cuando avisaron que la situación estaba controlada y sin riesgo en la provincia de Jaén.

Al parecer, se trataba de un incendio agrícola y se contó con la colaboración de los bomberos para sofocar las llamas. En concreto, los medios desplegados en la zona consistieron en un camión autobomba, tres grupos de bomberos forestales y dos agentes de medio ambiente.

Esta noticia ha saltó minutos después de que informaran del resumen de intervenciones de la jornada: dos conatos extinguidos en la provincia de Sevilla, así como la extinción de otros dos incendios no forestales en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Gibraleón (Huelva).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Andújar abraza por fin al Guadalquivir
  2. 2

    Una celebración íntima y dos 'siestas' antes de volar a México
  3. 3 Manuel Fernández destaca el compromiso del PSOE con el futuro de la ciudad
  4. 4 Un total de 55 expositores vendrán a la XIVFeria Multisectorial
  5. 5 Nuevo accidente laboral en Jaén: un hombre se precipita del tejado de una nave
  6. 6 La ciudad nos habita y nos llama
  7. 7

    Talavante, De Justo, Escribano, Curro Díaz, El Cid y David Galván, en la Feria de San Lucas
  8. 8 EL NUEVO CURSO
  9. 9 Un coloquio revela efectos del cambio climático en la ciudad
  10. 10

    Un banco deberá devolver 12.450 euros a un cliente de Jaén que fue estafado por SMS

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Extinguido el incendio declarado en Iznatoraf

Extinguido el incendio declarado en Iznatoraf