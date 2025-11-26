Desmantelado un taller clandestino de tabaco en Mancha Real con 115.000 cigarrillos

La Guardia Civil ha desmantelado en Mancha Real un taller clandestino dedicado a la elaboración de tabaco de contrabando. En la operación se han intervenido ... 70 kilos de tabaco listo para su venta, 420 paquetes de tabaco picado, 115.000 cigarrillos con filtros y abundante maquinaria industrial.

Todo lo intervenido ha sido localizado en una vivienda de un hombre de 52 años que aparece como investigado en la causa como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La operación se inició el pasado mes de junio, cuando los agentes detectaron un incremento de la venta ilícita de cajetillas de tabaco de contrabando en diversos municipios de la provincia. Ante estos hechos, se abrió una investigación orientada a localizar el punto de fabricación y distribución.

En una primera fase, las gestiones permitieron situar el foco de producción en un inmueble de Mancha Real. En su interior se ubicaba un taller clandestino donde presuntamente se fabricaba, envasaba y distribuía el tabaco ilegal. El investigado habría instalado en la vivienda maquinaria industrial destinada a todo el proceso productivo.

Durante la segunda fase, los agentes interceptaron el vehículo del investigado y procedieron a su registro, localizando en su interior cigarrillos preparados para la venta y blísteres de tabaco picado. Posteriormente, se llevó a cabo un registro en la vivienda utilizada como taller clandestino, donde se intervinieron los 70 kilos de tabaco dispuesto para su venta, 420 paquetes de tabaco picado, 115.000 cigarrillos con filtros para rellenar, 15.000 bolsas para empaquetado y 1.500 cajetillas de tabaco impresas, imitando una marca comercial.

Fraude fiscal

Además se localizó más de una decena de máquinas industriales de trituración, elaboración y empaquetado, así como 11.415 euros en efectivo.

Con esta actuación, la Guardia Civil da por desarticulado un taller clandestino dedicado al tráfico y distribución de tabaco de contrabando. La operación la han llevado a cabo efectivos del Equipo ROCA de Jaén, con apoyo del Destacamento Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Jaén.

Además, se han formulado denuncias administrativas conforme a la Ley Orgánica 12/1995 de Reprensión del Contrabando y a la Ley 11/2021 de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Las diligencias e investigado han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.