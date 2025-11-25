Cambios en las líneas del autobús urbano de Jaén capital

De puntillas. Así se ha pasado uno de los puntos del pleno de este mes en el Ayuntamiento de Jaén, fuera del día y que ... hacía referencia a la modificación de las líneas en el contrato de autobús. La concejala del área, Mari Carmen Angulo, ante las dudas de la oposición, ha detallado que en los últimos tiempos «se ha duplicado el número de usuarios que utilizan el autobús» pasando de «2,6 a 4,5» y los autobuses han bajado su media a 6,4 años.

Así, ha explicado que el contrato, que se licitó en 2024, «adolecía» de la escucha a los vecinos. «Ahora, se crea una línea nueva desde el sur de la ciudad hasta plaza de la Constitución, con 6.205 horas, dando servicios a San Felipe o La Glorieta, entre otros», ha explicado. También «se refuerza la línea 15, aunque se suprimen algunos horarios para realizar un reajuste lógico y sostenible».

Por otro lado, Angulo ha señalado que se crean nuevos horarios en la línea 13 que da servicio al extrarradio. Valdeastillas también sufre un reajuste de horarios.

Por su parte, desde Vox y PP han lamentado que «no se haya llevado a comisión» y la «falta de información» por lo que han planteado algunas dudas. Una urgencia que el PSOE justifica «por la premura relacionada con los presupuestos y con el fin de que estén en marcha en Navidad». Con respecto a la reapertura del tráfico por la plaza de Santa María, todos serían eléctricos, a la espera también de la implantación del tranvía.

El punto ha sido aprobado con el sí de PSOE y JM+, aunque ha recibido el no de Vox y la abstención del PP.