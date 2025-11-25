Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de un autobús en la capital. IDEAL

Cambios en las líneas del autobús urbano de Jaén capital

Se refuerzan algunos servicios que dan cobertura al extrarradio y se abre la posibilidad de dar acceso a líneas en el centro con autocares eléctricos

Manuela Millán

Manuela Millán

Jaén

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:58

Comenta

De puntillas. Así se ha pasado uno de los puntos del pleno de este mes en el Ayuntamiento de Jaén, fuera del día y que ... hacía referencia a la modificación de las líneas en el contrato de autobús. La concejala del área, Mari Carmen Angulo, ante las dudas de la oposición, ha detallado que en los últimos tiempos «se ha duplicado el número de usuarios que utilizan el autobús» pasando de «2,6 a 4,5» y los autobuses han bajado su media a 6,4 años.

