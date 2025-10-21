El Ayuntamiento de Jaén amplía a 170 plazas el albergue de temporeros El punto de atención se volverá a ubicar en la estación de autobuses y habrá un servicio propio de mediación laboral

C. C. Jaén Martes, 21 de octubre 2025, 19:10

El Ayuntamiento de Jaén ampliará de 140 a 170 las plazas del albergue para temporeros que llegan en busca de trabajo durante la próxima campaña de aceituna, «llegando al cien por cien de capacidad del dispositivo». Y ello, con un «esfuerzo financiero», aportando «fondos propios para la contratación del personal adicional necesario para garantizar la atención».

Son datos que ofreció este martes la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, ante la reunión que el Foro Provincial de Personas de Origen Migrante celebró en el Museo Íbero, donde se debatieron las condiciones del dispositivo a nivel provincial.

«El punto de atención al temporero se volverá a ubicar en la estación de autobuses con la colaboración de Epassa y habrá un servicio propio de mediación laboral que prestará el Ayuntamiento», indicó.

Igualmente, Díaz solicitó que se apueste por parte de las administraciones por financiar «de manera justa» este tipo de dispositivo de atención, y especialmente a la Junta de Andalucía. Al hilo, pidió «que, además de financiar puntos de atención se financie lugares donde pernoctar en la provincia» ante la caída en los últimos años de albergues abiertos, según informó el Consistorio.