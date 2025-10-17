Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LaLiga Hypermotion Jornada 10 V17/10 ·

Escudo FC Andorra

Andorra

20:30h.

Granada

Escudo Granada Club de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

AND

[ALTERNATIVE TEXT]

GRA

En directo | Andorra - Granada

Los de Pacheta viajan lejos de casa con las bajas de José Arnaiz y Mohamed Bouldini por lesión

Minuto a minuto

José Ignacio Cejudo
Ángel Mengíbar

José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:58

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

4-3-3

Alineación

Áron Yaakobishvili

portero

Thomas Carrique

defensa

Diego Alende

defensa

Marc Bombardó

defensa

Imanol García de Albéniz

defensa

Marc Doménech

centrocampista

Sergio Molina

centrocampista

Daniel Villahermosa

centrocampista

Aingeru Olabarrieta

delantero

Lautaro de León

delantero

Min-Su Kim

delantero

4-2-3-1

Alineación

Luca Zidane

portero

Pau Casadesús

defensa

Oscar Naasei Oppong

defensa

Manu Lama

defensa

Baïla Diallo

defensa

Rubén Alcaraz

centrocampista

Sergio Ruiz

centrocampista

Alex Sola

delantero

Pedro Alemañ

centrocampista

Souleymane Faye

delantero

Jorge Pascual

delantero

Estadísticas

%

GRA

AND

%

GRA

GRA

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

