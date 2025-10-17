En directo | Andorra - Granada

Secciones
José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar
Granada
Viernes, 17 de octubre 2025, 18:58
19:28
En el equipo local, por su parte, Ibai Gómez apuesta por Aron, Carrique, Diego Alende, Bomba, Martí Vilà, Molina, Olabarrieta, Villahermosa, Jastin, Minsu y Nieto.
19:25
Tal y como se esperaba, Pacheta repite alineación por cuarta jornada consecutiva más allá de los cambios bajo palos por la convocatoria de Luca Zidane con Argelia. El portero recupera la titularidad tras cumplir Iker García contra Las Palmas.
19:23
¡Ya tenemos los once elegidos de inicio por Pacheta!
Los rojiblancos salen con Luca Zidane bajo palos; Pau Casadesús, Oscar Naasei, Manu Lama y Baïla Diallo en defensa; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz y Pedro Alemañ en la medular; y Álex Sola, Souleymane Faye y Jorge Pascual en ataque.
19:10
Descubre todos los detalles que debes conocer antes del comienzo del partido en la previa del jefe de Deportes de IDEAL, Rafael Lamelas.
19:08
🤪 Els 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔 🤝🏻#AndorraGranadapic.twitter.com/OuOZBG9fA8— FC Andorra (@fcandorra) October 17, 2025
19:07
🚌 ¡Ponemos rumbo al estadio con @Alsa_autobuses! pic.twitter.com/Q7GMTFvNSR— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 17, 2025
19:07
Pacheta y sus futbolistas se encuentran ya en el Estadio Nacional de Andorra. En breve conoceremos las alineaciones de los dos equipos.
19:05
Vestuarios listos en Andorra ✅👚 pic.twitter.com/xfxpC4wXjy— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 17, 2025
19:05
👕✅#AndorraGranadapic.twitter.com/N94pkGFPNv— FC Andorra (@fcandorra) October 17, 2025
19:05
Nuestro escenario para hoy 🏟️🏔️ pic.twitter.com/5y0moZD7DV— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 17, 2025
19:05
🏟️ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖 𝑑’𝐸𝑛𝑐𝑎𝑚𝑝 #AndorraGranadapic.twitter.com/eqVeHN6DH1— FC Andorra (@fcandorra) October 17, 2025
19:04
Hoy jugamos de rosa en Andorra por una buena causa 👚 pic.twitter.com/fjtUwFUNME— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 17, 2025
19:04
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos al seguimiento en directo de un nuevo partido del Granada, esta vez fuera de casa, en Andorra en concreto, con motivo de la décima jornada de competición en Segunda división. Los rojiblancos quieren retomar el camino de las victorias con la fortaleza que vienen mostrando a domicilio para salir de los puestos de descenso de una vez por todas. Eso intentarán ya con la vuelta de sus futbolistas internacionales.
¡Comenzamos!
4-3-3
Áron Yaakobishvili
portero
Thomas Carrique
defensa
Diego Alende
defensa
Marc Bombardó
defensa
Imanol García de Albéniz
defensa
Marc Doménech
centrocampista
Sergio Molina
centrocampista
Daniel Villahermosa
centrocampista
Aingeru Olabarrieta
delantero
Lautaro de León
delantero
Min-Su Kim
delantero
4-2-3-1
Luca Zidane
portero
Pau Casadesús
defensa
Oscar Naasei Oppong
defensa
Manu Lama
defensa
Baïla Diallo
defensa
Rubén Alcaraz
centrocampista
Sergio Ruiz
centrocampista
Alex Sola
delantero
Pedro Alemañ
centrocampista
Souleymane Faye
delantero
Jorge Pascual
delantero
%
AND
%
GRA
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
