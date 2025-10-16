Pacheta: «Lo importante son las sensaciones»

Rafael Lamelas Granada Jueves, 16 de octubre 2025, 10:20 Comenta Compartir

Pacheta pasó por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada en la previa del partido con el Andorra, en una comparecencia en la que repasó la actualidad del equipo y el club. En primer lugar, descartó a Manu Trigueros, con un problema en una muela, y a Martin Hongla, que regresó de su estancia con la selección de Camerún con problemas físicos al parecer. Ambos se unen a las bajas ya conocidas de Bouldini y Arnaiz. Viajarán varios recreativistas menos habituales, como Mario Jiménez o Flores.

Esta fue su exposición.

BENDITO PROBLEMA EN LAS BANDAS: «Sabemos de las virtudes de todos los que tenemos. Rodelas fue a la sub 21 porque alborota y es desequilibrante, pero tenemos a Faye y Sola, además de a Pablo Sáenz, que es un talento de la leche. También puede participar Cortés. Hay jugadores en buen momento, y ojalá tenga este problema en algunas situaciones, que en algunos casos los tengo».

SITUACIÓN: «Estamos en un momento de sumar, para que el equipo dé muestra de lo que podemos hacer. Los que no juegan, empujan mucho, y los que juegan, se ven apretados. Si quieres rendir, tienes que sentir esto. Ver la amenaza de no jugar. Esta defensa de cómo estamos entrenando la hacía cuando los resultados no eran buenos. En este momento, adquiere valor esto que os cuento. Pasaba cuando estábamos sin ganar. Muchos jugadores llaman a la puerta para jugar».

ENTRENO A PUERTA ABIERTA: «Se hizo porque hay gente en el club que le da vueltas a las cosas, a como estamos, y necesitamos que la gente empuje. Intentamos trasladar lo que pensamos como cuerpo técnico. Lo que propone el club, irá hacia delante. Quiero acercarme a la afición. La afición es el motor de esto. Los hinchas son los dueños del club, de ellos es el fútbol. Me gustan estos entrenamientos en los que vienen niños. Son el futuro del fútbol y de Granada».

ANDORRA: «Tengo que asustar a mis jugadores, y a todo el mundo. Elabora, transita, va al espacio, te esconde el balón, es un equipo joven, con jugadores que jugarán en Primera. Sus extremos van como aviones. Equipo muy peligroso. Es muy difícil juntar todas esas virtudes, hay que estar concentrados como con Las Palmas, un partido armado, porque si te duermes, pierdes. Si lo hacen ellos, les ocurrirá. Es la sensación que hay que llevar a Andorra ante un conjunto tan vertical. Intentaremos sacarles los defectos. Hay que ir muy atentos. Esa es la optimación del jugador. La estamos encontrando».

PORTEROS: «Luca y Astralaga son dos porteros muy buenos, por eso son internacionales. Iker hizo un partido estupendo, pero ellos son los del primer equipo. Le vi en Huétor e hizo un partido bueno, como los demás, con un gran ambiente. Quién va a jugar, veremos. Los dos están capacitados para hacerlo. En ese aspecto estoy tranquilo»-

BOULDINI: «El tiempo de baja se puede ir de 6 a 10 semanas, pero por las sensaciones se puede acortar. Hasta donde diga ese tobillo. No hay nada óseo y se ha salvado la operación. Creemos que podemos recortar esas semanas por sus sensaciones. Somos optimistas ahora».

ZINEBI: «Si no hay novedad, Mario Jiménez y Flores viajarán con nosotros. Rayan Zinebi empezará el lunes en dinámica del primer equipo porque lo está haciendo bien, porque la baja de Bouldini nos lleva a necesitar un 'nueve'. Lo vi con el Juvenil y ahora con el Recre. Ha entrenado algunos días con nosotros y tiene virtudes. Tenemos muchos vistos, también a Álvaro Justo o a Mario. Hemos puesto a Iker a jugar, está también Obi... Los chicos jugaron bien en Huétor, con precisión. Unas veces están en dinámica, otras no. Estamos cerca de ellos».

INCOMODIDAD EN LA DELANTERA: «Ninguna. Jorge Pascual está haciendo un trabajo tremendo. No está teniendo la efectividad, pero ya la tendrá. Llegarán los goles. Le pedimos cosas que no hacía y las está completando. Tiene el respeto del compañero. Es un delantero bueno. Sin Bouldini, estamos peor porque perdemos una pieza, además importante, pero hay donde elegir. Tenemos a Faye ahí, pero en la izquierda es diferencial. Con Jorge Pascual estoy encantado. Les exigimos y responden. También Pablo, Oscar, Pedro, Faye... Hay gente que no juega, como Pablo, que tiene un talento de la leche. Estoy encantado con su respuesta. No me preocupa porque veo su ritmo de entrenamientos. A Diego Hormigo hasta lo estoy poniendo de pivote en los entrenos, la entrega de Loïc... Los niños de B suben con energía... No puedo pedir más».

JUGADORES IMPORTANTES SIN TANTA PARTICIPACIÓN: «La tendrán. Por lesiones, momentos, Copa del Rey... Gente que muestre que quiere jugar. El proceso es este. Hemos encontrado un grupo de jugadores que nos hace ganar, pero hay que estirar la cuerda. Habrá cambios, es cuestión de tiempo. Hay curvas de rendimiento que suben o bajan. Lo gestiono con cariño. Al que no juega, me acerco. A veces están con el colmillo retorcido, hay que esperar. Hay que estar atento. Tienen que entenderlo. No les quiero hacer daño».

RUBÉN ALCARAZ: «Tiene características muy particulares. Lo tuve en Valladolid, lo conozco. Sé lo que tendría. Es un líder. Lleva aquí un mes y la plantilla le elige como capitán. Te organiza, nunca estás desorganizado con él. Tiene un problema en un soleo, importante, pero son fibras que no molestan en ciertos movimientos. Hay que cuidarlo mientras está jugando. Es difícil. Cuando juega, se le abre un poco, luego hay que pararlo. Si no entrena dos días porque no está con el grupo, alguien puede no entenderlo. Hay que convencer al resto, es una situación particular. Tuve un jugador que lo sacábamos a la mitad del entreno porque hacía los esfuerzos que tenía que hacer. Es extraño, pero les puse los datos. Prevenimos que no se lesione. Los jugadores lo tienen que entender. Puede que un día Alcaraz tenga que parar, pero en ese riesgo jugamos. Sabía que iba a caer de pie. Venía preparado para jugar o no, pero por sus características lo necesitábamos. Puedes jugar Sergio por él, Hormigo también. El juego aéreo de Rubén, en duelos y lo táctico, es difícil de mejorar».

MANO DERECHA EN EL CAMPO: «No hay que decirle nada, entiende todo y conoce nuestro modelo. Manda y ordena. Sergio también organiza. Sergio, desde la actitud y el contagio. Rubén habla más».

SITUACIÓN TRAS EL CUARTO DE COMPETICIÓN: «Estamos en proceso de algo interesante. Estamos compitiendo bien, damos la cara, con actitud defensiva y de concentración. Si luego contamos con la efectividad, resolvemos. Somos un equipo reconocible, con argumentos importantes. Estamos creciendo».

NO MIRAR LA CLASIFICACIÓN: «Si seguimos ahí es porque lo hicimos muy mal antes. Lo que vale son las sensaciones, las emociones, toda esta vivencia. Da igual donde estemos. Pensemos en el Andorra. Esta es nuestra realidad. Las sensaciones son otras que defiendo. Hay que insistir en lo que hacemos bien. Cada vez hay más. Hay que llevar al jugador al límite. Todos tenemos que sumar».

Temas

Granada CF