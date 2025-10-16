Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ibai Gómez

«Pacheta está encontrando esa evolución colectiva»

El entrenador del Andorra destaca al Granada

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:40

Ibai Gómez, entrenador del Andorra, destacó la labor del técnico del Granada, su próximo rival. «Está encontrando esa evolución colectiva que les dará rendimiento», apuntó. «Acabará estando arriba ya que forma parte de esos diez equipos creados para subir a Primera división. Ha dado un paso grande en las últimas jornadas. Tiene jugadores con mucha experiencia y Pacheta, al margen de ser una gran persona, está consiguiendo que el equipo ya conecte con la afición», expresó.

«El Granada tiene una plantilla para optar a estar más arriba en la clasificación. Tiene mucha capacidad física. Alcaraz le ha dado experiencia y equilibro. También tiene sus debilidades y las tenemos que aprovechar», terció.

El Andorra viene de dos derrotas consecutivas: «Estamos cerca de lo que queremos ser y hay que seguir insistiendo. Queremos volver a ser un equipo dominador y ese es nuestro objetivo. Es evidente que tenemos que mejorar a nivel defensivo y bastante más en el ofensivo», agregó.

