«Hay un oasis de sombra entre Alfacar y Víznar» A la sombra Viki Noguer es diseñadora. Este pasado Corpus fue la encargada de vestir a la Tarasca y su firma de moda ha despegado este año. Ahora le toca un tiempo de desconexión que también es vital para el alma y la mente. Y después, unos días a disfrutar del sol, la playa y las noches de verano Viki Noguer en el oasis de sombra del barranco de Víznar, un lugar mágico. / RAMÓN L. PÉREZ JAVIER F. BARRERA GRANADA Lunes, 6 agosto 2018, 00:25

Viki Noguer ha tenido un curso agotador y le prometió a su verano regalarle el Camino De Santiago, y ella, que intento ser fiel a sus promesas, ya lo tiene 'casi envuelto'.

-¿Cuál es tu sombra favorita?

-Hay un bonito oasis de sombra en mitad de una pequeña ruta de senderismo (apenas seis kilómetros) entre Alfacar y Víznar, en el barranco de Víznar, que recuerda a Lorca. Este lugar mágico rodeado de altos árboles consigue acusar los sentidos del oído y olfato, y al llegar te envuelve con su misterio y belleza, convirtiéndose en un agradable alto en el camino abierto a la tranquilidad, la reflexión, y también a la historia. Puedes permanecer horas, pero a este rincón le bastan diez minutos para hacer su magia en ti. Sin duda, una de mis sombras preferidas, por el entorno y el recuerdo eterno que promete del poeta.

-Tu forma de perder el tiempo es...

-¡El tiempo no se pierde! Una vez me dijeron que el tiempo sólo es eso, tiempo. Se pierden o ganan las cosas que dejamos de hacer o no, mientras transcurre. Eso es lo realmente importante sobre el tiempo. Vivir los instantes y saborear los momentos independientemente de lo que se elija hacer mientras pasa.

-La prenda del verano es...

-Vuelven los bikinis de cintura alta. Para que luego digan que las segundas partes nunca fueron buenas. A veces son buenísimas.

-¿Como ha ido el trabajo en este curso?

-Hemos despegado como nueva firma con buen pie, y sin apenas esperarlo, muchas clientas han apostado por mis diseños para vestirse en sus eventos más especiales, que abarcan desde bodas hasta vestuario escénico de danza flamenca. Hemos participado en distintos desfiles de la ciudad y como guinda del pastel vestimos a nuestra querida Tarasca en mayo. Estoy contenta de que el trabajo esté empezando a ser visible y a ser uno de los referentes de costura de calidad y a medida en nuestra ciudad.

-¿Qué proyectos tienes?

-Vamos a seguir en esta línea y crecer como profesionales y en infraestructura. Pero también tengo ganas de menos formalismos y liarla un poco desarrollando las ideas para una nueva colección a modo de desfile, para conectarnos de forma más artística con nuestro público. ¡Podéis seguirnos en Instagram para estar al día en @vikinoguer!