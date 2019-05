La realidad de la calle Alegría Miembros de Jaén Sentido y Común charlan con vecinas de la calle Alegría. / L. V. Jaén Sentido y Común charla con vecinas de la zona para conocer sus problemas | Mar Rodríguez, candidatura a la alcaldía, se comprometió a dar respuesta a las demandas del barrio, «abandonado» por las instituciones LAURA VELASCO Viernes, 17 mayo 2019, 19:58

Pasadas las 11:00 horas de ayer comenzamos a subir cuestas, en el marco de la sección que IDEAL ha puesto en marcha para acompañar a los candidatos en sus actos de campaña. Una cuesta, otra, otra. Es lo que tiene dirigirse al barrio de San Juan, no es tarea fácil. Con el calor que marcó la jornada de ayer, mucho menos. La última parada sería la calle Alegría, donde Mar Rodríguez, candidatura de Jaén Sentido y Común a la alcaldía, charló con los vecinos. De camino, la tradicional tarea de pegada de pegatinas y reparto de panfletos. No había mucha gente a la que convencer: las altas temperaturas hacen que se escondan en casa.

Al llegar, primera parada. Francisca, una vecina, sostiene en sus manos propaganda de Ciudadanos. Se les han adelantado. Da igual, Mar Rodríguez tiene claro su mensaje. Comienza la charla entre miembros del partido y la vecina, y deriva hacia una retaíla de denuncias por parte de la señora, que lamenta el estado de «abandono» en el que se encuentra el barrio. «La calle está hundida, no nos hacen caso. Mi marido tapó un agujero desde donde salían ratas, hemos echado papeles y protestado pero no nos hacen caso. Nosotros pagamos igual nuestros impuestos, pero estamos olvidados», indica.

La candidata le asegura que de entrar en el ayuntamiento se ocuparán de ellos. «A ver si es verdad y hacéis algo, y lucháis para que no entren los cuatro que solo miran por los de allí abajo, y no por los del barrio de arriba», añade. Dice que el domingo 26 irá a votar «aunque sea coja». Lo que no sabemos es si Jaén Sentido y Común la ha convencido. «El compromiso está ahí, estamos pendientes. Les diré a los políticos lo que tenga que decirles para ponerle la cara colorada», apostilla Rodríguez.

«No hacen falta grandes presupuestos, con una inversión pequeña valdría»

No hace falta moverse. Otra vecina hace parada con el corrillo, y en unos segundos se sumerge en las demandas. Muy indignada, es consciente de que ahora los políticos la escucharán con más atención que nunca. Reclama que su hija casi pierde un ojo jugando con el balón, al golpearse con un cristal derivado de los escombros de una obra del Ayuntamiento. «La calle está hundida, tiene grietas, se nos caen las casas, hay fachadas manchadas de pintura... Pero aquí no se gastan el dinero, se lo gastan en el barrio de San Ildefonso», indica la vecina.

Su hija también tiene algo que decir. «Nos prometieron que iban a hacer un parque en el solar de ahí abajo y nada. Hay una niña de año y medio que esa casa que solo quiere corretear, pero no tiene dónde. Me he encontrado ratas mientras jugaba con mis amigos», lamenta la menor.

Esperanza

Los miembros de Jaén Sentido y Común escuchan con atención, e intervienen para darles esperanza. «Si llegamos al Ayuntamiento, esta calle se va a arreglar», le aseguran desde el partido.

La visita se prolongó un par de horas, y finalizó en la calle Vicario. Lo que viene a ser un acto de política de a pie, con los vecinos y sus problemas. Y es que como admitió Mar Rodríguez, la calle Alegría «es una de las que más problemas tiene del casco histórico, y el Ayuntamiento tiene doble responsabilidad». «Por un lado, la de que todas las calles estén por igual, porque en unas se vigila cómo está el pavimento, asfaltado, alcantarillado, limpieza... y otras no. Y por otro lado, en parte los problemas que tiene esta calle son derivados a un solar que hay ahí arriba, donde el Ayuntamiento derribó en los años 90 una infravivienda que había y que está abandonadísimo. No hacen falta grandes presupuestos, con una inversión pequeña valdría, pero no hacen nada, no les interesa», denunció.

La candidata recordó que ya han trabajado «mucho» con los vecinos de la zona, y presentaron una moción con Jaén en Común que pedía tres cosas: «rehabilitación de las casas -hace poco se cayó una-, que se les de condiciones de limpieza y alcantarillado como al resto de la ciudad, y que se destine una parte presupuestaria para hacerlo de manera inmediata, pero no recibimos respuesta, no hay voluntad política para ayudar a esta gente», aclaró. «Desde Jaén Sentido y Común seguimos con la lucha, no los vamos a abandonar, seguiremos reivindicando la vida digna en estos barrios», concluyó.

A los políticos les toca patearse las calles de cara a las municipales del 26-M. A falta de poco más de una semana, Mar Rodríguez se siente satisfecha con su agenda, un no parar de paseos, charlas y visitas para conocer de primera mano la realidad de Jaén. «Que si no nos votan no sea porque no nos hemos movido para darnos a conocer y saber la situación de los vecinos», insistió.