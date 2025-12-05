Arde un autobús sin pasajeros en la Ronda de los Olivares

Susto sin heridos en la Ronda de los Olivares del Polígono Industrial de la capital jienense. En la mañana de este viernes los agentes del ... Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Jaén han intervenido para sofocar el incendio producido en un autobús de línea sin pasajeros.

Hasta el lugar se han desplazado también agentes de Policía Local de Jaén que han actuado para la regulación del tráfico en la zona durante la actuación, pues el vehículo incendiado obstaculizaba el tránsito habitual de los coches.

En total, según informan en una nota desde el Ayuntamiento, han sido ocho los efectivos que han actuado con cuatro vehículos del Parque de Bomberos de Jaén debido a la ubicación donde se ha producido y a lo aparatoso de las llamas.

Se desconocen hasta el momento las causas del incendio, aunque el fuego se ha producido en la zonas del motor del vehículo y no se han producido daños personales por el mismo, más allá del susto que se han podido llevar el resto de conductores que pasaban por la zona.