Intervención de los Bomberos. Ayto Jaén

Arde un autobús sin pasajeros en la Ronda de los Olivares

Se investiga la causa del incendio que se inició en la zona del motor

E. L.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:56

Susto sin heridos en la Ronda de los Olivares del Polígono Industrial de la capital jienense. En la mañana de este viernes los agentes del ... Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Jaén han intervenido para sofocar el incendio producido en un autobús de línea sin pasajeros.

