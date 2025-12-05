Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Encendido de las luces de Navidad. J. Jiménez

Villancicos, nieve y un mar de luces: así enciende Jaén sus luces de Navidad

La capital se ilumina con música, actividades familiares y una emotiva participación de la Asociación +Visibles

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:18

Ahora sí que sí, Jaén ha dado la bienvenida a la Navidad. Este viernes ha tenido lugar el encendido del alumbrado navideño de la capital, ... una cita que ha congregado a los jienenses en el centro para disfrutar de la estampa de luces adornado la calle Bernabé Soriano, la plaza de la Constitución y demás zonas de la capital.

