Villancicos, nieve y un mar de luces: así enciende Jaén sus luces de Navidad

Ahora sí que sí, Jaén ha dado la bienvenida a la Navidad. Este viernes ha tenido lugar el encendido del alumbrado navideño de la capital, ... una cita que ha congregado a los jienenses en el centro para disfrutar de la estampa de luces adornado la calle Bernabé Soriano, la plaza de la Constitución y demás zonas de la capital.

Una jornada de alegría, risas y diversión para pequeños y mayores. Aderezando el encendido el grupo Ajopringue ha hecho las delicias del público interpretando los villancicos más famosos, esos que se quedan en la cabeza y no quieren salir. Entre tonada y tonada, ante un público que abarrotaba la Carrera, momento para las chanzas, este año dirigidas al tan esperado tranvía y a la clase política, pero siempre con respeto, que es Navidad.

No fue un alumbrado cualquiera. Este año, el alcalde de Jaén, Julio Millán, junto con la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, presionaron el botón de las luces acompañados por 'peques' y mayores de la Asociación de Enfermedades Raras, +Visibles. Un gesto de reconocimiento más que necesario en estas fechas para recordar que siempre se puede hacer más para ayudar al prójimo.

Como acto final del alumbrado, una inesperada 'nevada' artificial animó a los jienenses, en especial a los más pequeños, que saltaba intentando cogerlos en el aire. Mientras, los mayores empuñaban los teléfonos móviles para sacarse un 'selfie' e inmortalizar (otro año más) la llegada de la Navidad. Por último, el concierto extraordinario del grupo Coverland, ha prolongado esta celebración y el disfrute de los jienenses y visitantes en este inicio de las fiestas navideñas.

Este año la ciudad ilumina sus calles con un récord histórico de 5,5 millones de luces led de bajo consumo, lo que supone un incremento de 1,2 millones de puntos de luz respecto al año anterior. Esta ambiciosa apuesta busca potenciar el ambiente navideño y atraer visitantes al corazón de la capital.

Diseños

Una iluminación que destaca este año por sus nuevos diseños cálidos y envolventes, como el de la céntrica calle Bernabé Soriano, la estrella piramidal gigante de la Plaza de Santa María y la carpa de guirnaldas y figuras iluminadas en la Plaza Deán Mazas y otros emplazamientos estratégicos de la ciudad, como las figuras del parque del Bulevar y la zona del Banco de España.

Además de estos diseños centrales, el espíritu navideño se extiende por la ciudad con 220 arcos y 49 motivos sobre farolas. Unos de los mayores esfuerzos se han centrado en la iluminación natural: se han engalanado 300 árboles (50 más que el año pasado), destacando la ampliación lumínica en el Paseo de la Estación y la incorporación de 8 árboles adicionales en la Avenida de Andalucía.

También se inauguró este viernes el mercado navideño. Niños y niñas aprovecharon para montarse en el tiovivo y comprar juguetes, que aunque todavía no lleguen los Reyes Magos siempre es bueno tener con qué jugar. Los mayores aprovecharon para degustar buñuelos, castañas asadas y otros alimentos que si bien siempre están ricos, en Navidad entran mejor. Y ahora, a disfrutar con amigos y familiares hasta que lleguen Sus Majestades.