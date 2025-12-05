Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto a otras autoridades, visita la nueva fábrica. IDEAL
Recado político

Moreno le recuerda al Gobierno que Andalucía «aprueba cada año los presupuestos»

El presidente andaluz destaca ante la vicepresidenta María Jesús Montero que Andalucía acoge proyectos como el de Santana en Linares porque «es una comunidad con estabilidad»

Manuela Millán

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:23

Comenta

Visita con recado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado en Linares la «estabilidad con la que cuenta Andalucía y que ... le permite aprobar Presupuestos año a año». Así lo ha trasladado en el acto de presentación de la factoría de Santana Motors en el municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La voz de Mickey Mouse es de Úbeda
  2. 2 Linares marca su historia con la vuelta de Santana Motors
  3. 3 Cuando las limitaciones se tornan en inmensas capacidades
  4. 4 El cartel del octavo centenario describe la esencia de la fe mariana y popular
  5. 5 Masymas abre el supermercado más grande del centro de Jaén
  6. 6 Arde un autobús sin pasajeros en la Ronda de los Olivares
  7. 7 Golpe al narcotráfico en Jaén: 25 detenidos, 40 registros y 2,5 millones de euros en bienes
  8. 8 El próximo viernes día 12 de diciembre se celebra el 40 aniversario de la Gala del Deporte de Andújar
  9. 9 Linares marca su historia con la vuelta de Santana Motors
  10. 10 El Ayuntamiento de Andújar firma un acuerdo con la Diócesis de Jaén para la visita a los templos históricos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Moreno le recuerda al Gobierno que Andalucía «aprueba cada año los presupuestos»

Moreno le recuerda al Gobierno que Andalucía «aprueba cada año los presupuestos»