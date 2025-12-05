Moreno le recuerda al Gobierno que Andalucía «aprueba cada año los presupuestos»

Visita con recado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado en Linares la «estabilidad con la que cuenta Andalucía y que ... le permite aprobar Presupuestos año a año». Así lo ha trasladado en el acto de presentación de la factoría de Santana Motors en el municipio.

«Estos proyectos vienen porque tenemos estabilidad; porque cumplimos con las normas, quitamos burocracia, bajamos impuestos y aprobamos presupuestos cada año», ha aseverado, en un claro mensaje a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que estaba también presente en el acto y en quien recaen los presupuestos generales, que por el momento no parecen viables.

Este acto ha servido para poner de relieve que la industria de automoción vuelve a Linares de la mano de un proyecto que vincula a Santana Motors junto a las asiáticas Anhui Coronet Tech Co. y Zhengzhou Nissan (ZNA). El presidente de la Junta ha aprovechado su intervención con la que se ha clausurado este acto para señalar que se sentía «profundamente satisfecho y orgulloso como presidente de todos los andaluces de ser capaces de convencer, e ilusionar a personas tan dispares» y a «empresas que vienen de China» , así como a «otras que vienen del ámbito nacional, ubicadas en Barcelona o en Madrid».

En un contexto en el que el Gobierno central mantiene prorrogados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se aprobaron para el ejercicio de 2023, y en el que el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero tiene pendiente de presentar el proyecto de Ley de PGE para 2026, el presidente andaluz ha presumido de que en Andalucía, con el gobierno del PP-A en la Junta, «son estables, aprobamos los Presupuestos año a año, cumplimos con las normas».

Moreno se ha congratulado así de que, «entre todos, hemos conseguido hacer un sueño realidad» , y al respecto se ha preguntado «quién nos iba a decir que de Linares volverían a salir vehículos, y no cualquier vehículo» , sino «esos pedazos de coches» que se podían ver en este acto y que «seguro que van a convencer e ilusionar a muchos compradores».