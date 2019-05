Alegre mañana de urnas e incertidumbres en Jaén

Viendo entrar a votar a Antonio y Aurora, de 98 y 95 años, se entiende bien el tópico de que cada jornada electoral la fiesta de la democracia. Su hijo Luis los llevaba del brazo, y les buscaba la mesa que les tocaba mientras ellos repartían saludos y sonrisas a conocidos y amistades en el barrio de San Roque pasadas las once de la mañana. «Hay que venir a votar. Siempre. Y a lo mejor ya no podemos venir más y es la última», reían los dos, contagiando alegría y buenas vibraciones. Alegre mañana de votaciones la del 26M, que se desarrolla normalidad y con mucha incertidumbre en cuanto a resultados en buena parte de los municipios de la provincia. Los tiempos del bipartidismo quedan ya lejos en algunas de las principales localidades jienenses, y buena parte de las alcaldías de la provincia no se decidirán por mayorías absolutas sino por los pactos que los concejales elegidos hoy sean capaces de alcanzar. Con un electorado además altamente motivado y movilizado tras prácticamente un año ya campaña ininterrumpida en la tercera jornada electoral en seis meses. Así que los pronósticos son hoy más inciertos que nunca.

En las municipales de 2015 el PSOE fue la lista más votada en 62 municipios, y llega a 2019 con 59 alcaldías. El PP fue la lista más votada en 25 localidades, entre ellas la capital.

Minutos antes de las nueve de la mañana había cola ante la puerta de colegios como el Alcalá Venceslada de Jaén, a donde había ido a votar María, de 38 años. «Tengo comunión hoy y es el único momento del día en el que puedo escaparme. Es importante votar en las municipales, pero que no se pierda de vista que también se decide el futuro de Europa, vital también», explicaba. A partir de las once de la mañana la presencia de familias engalanadas de comunión, alegres, de fiesta.

La incertidumbre no solo era en cuanto a los resultados. También había muchos votantes indecisos. A las ocho y pico de la mañana, estaba en la calle Daniel, también en la treintena. «Por primera vez en mi vida estoy decidiendo el voto ahora, mientras saca al perro por la mañana», explicaba. Y para compartir su zozobra lo tuiteaba sobre la marcha.

En la capital, María Cantos (Cs) fue la más madrugadora y acudió a votar a las 9,30 en la Escuela de Artes y Oficios José Nogué. Allí hace apenas un mes, como interventora en la jornada del 28A, se fotografió sentada en el Trono de Hierro que los alumnos del centro han construido. Hoy ella lucha por acceder a la alcaldía.

A las 10,00 votaba Javier Márquez (PP) en la plaza de San Francisco, entre buenos deseos para la jornada electoral y para el domingo de fiesta que muchas familias tienen con comuniones y festejos.

A las 10,30 votó Julio Millán (PSOE) en San Andrés. «La primera vez que voto así», dijo al ver la nube de fotográfos que lo esperaba a pie de urna. Nada más meter sus papeletas repicaron las campanas de la iglesia aledaña al colegio Los periodistas bromearon con que si era una señal. El candidato lo atribuyó más al tipismo y la belleza del casco antiguo.

En las sedes de los partidos se preparan para una jornada muy larga, pues las instrucciones que se han dado a los presidentes de las mesas es que cuenten primero los votos al Parlamento Europeo y después los de las elecciones municipales, lo que retrasará los datos locales, la fiesta y la alegría para algunos y la desolación para otros.

Todas las fuentes consultadas en organismos oficiales, fuerzas de seguridad y partidos políticos destacan la normalidad y la ausencia de incidencias en las primeras horas de votación. Solo ha habido constancia de varios vocales que no se han presentado a su hora en las mesas, pero los suplentes han ocupado sus puestos y las mesas se han constituido sin problemas.

En algunos colegios no hay sitio en las cabinas para tantas papeletas (13 candidaturas para Jaén, por ejemplo, más 32 de las Europeas) y la Policía Local ha llevado mesas auxiliares para que todas las candidaturas tengan sus listas bien expuestas en igualdad de condiciones.

En las pasadas municipales de 2015 a las 14,00 había votado el 36,63% del censo (el 34,15%) en la capital.

En la provincia se han constituido 383 colegios electorales, con un total de 915 mesas, 1.830 urnas, 915 cabinas, más de 511.000 sobres y 10.905.178 papeletas al Parlamento Europeo. Para que ejerzan su voto personas invidentes han sido solicitados 3 dispositivos braille.

Para el voto por correo se han recibido 22.311 solicitudes correo de las que 22.015 han sido aceptadas (actualizado a 23 de mayo). Es un aumento del 20%. De los solicitantes, 43 corresponden a personas que residen temporalmente en el extranjero.

Se eligen 1.101 concejales, 12 menos que en las municipales de 2015 por la pérdida de población en la provincia.

Hay 34.577 jienenses que se tienen la oportunidad de estrenarse en las urnas en estos comicios.