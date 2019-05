La penúltima llamada a las urnas Mesa en la que se han dispuesto las papeletas que en Almería se han fabricado entre las dos convocatorias electorales. / IDEAL Un total de 475.287 electores están convocados a votar en las elecciones municipales que se celebran en el día de hoy y en las que cualquier escenario es posible tras la atomización de las opciones políticas SERGIO GONZÁLEZ HUESO Domingo, 26 mayo 2019, 08:33

Otra vez a votar. No se esconda, si no hace ni un mes había usted sido llamado a elegir con su voto a los representantes de la soberanía popular en las cámaras del Congreso y del Senado, presidente del Gobierno incluido, ahora ha llegado el turno de su ayuntamiento, de la Administración más cercana a usted, la misma que se encarga de quitarle el bache frente a su domicilio, podar el árbol de la esquina o cobrarle, aunque esto no le guste tanto, el IBI por el techo que le da cobijo.

Si está leyendo esto es más que probable que sea uno de los 475.287 electores que en la provincia de Almería están llamados a las urnas en las elecciones municipales que se celebran hoy. Una convocatoria electoral que será triple, para más inri. Primero debido a que también, con su sufragio, ayudará a conformar la Diputación provincial, institución que se encarga de dar cobertura económica y medios a los municipios más pequeños. Y segundo porque a esto se le suma que además está llamado a ejercer su derecho como ciudadano perteneciente a la Unión en las elecciones europeas, para las que el censo asciende en la provincia a un total de 513.701 electores. De ellos, 13.119 son extranjeros residentes en la provincia, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno.

Si tras leer el párrafo anterior se ha preguntado a qué viene este baile de cifras tan dispar entre ambas elecciones, no se apure porque no es tan difícil: en las elecciones locales tienen derecho al voto, junto con los españoles residentes en España, los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que residan en el país, pero también aquellas personas de países extranjeros con los que se haya establecido un convenio de reciprocidad. Por su parte, en las elecciones al Parlamento Europeo pueden votar, además de los españoles inscritos en el censo electoral (residan en España o en el extranjero), los ciudadanos de la UE que residan en España. De ahí la diferencia.

Otra desemejanza se encuentra asimismo en las papeletas, que se diferenciarán, tras el acuerdo tomado por la Junta Electoral Central en una pasada sesión celebrada el 23 de mayo de 2018, en su color, pues en las municipales serán blancas y en las europeas azules. En total, para el presente proceso electoral se han asignado hasta 10.672.940 papeletas incluido un voto por correo que ha crecido, como ya ocurriera el pasado 28 de abril, de manera exponencial. Y es que la participación se prevé de nuevo muy superior a los anteriores comicios locales. La situación de incertidumbre actual mantiene a los dos bloques (el de derecha e izquierda) más movilizados que de costumbre. Y todo en parte debido a la aparición de un partido como VOX que con su llegada ha movido el tablero político de tal forma que ya nadie es capaz de predecir en qué dirección soplará un viento que viene enrarecido desde hace ya bastante tiempo.

El daño que le puede hacer al PP con la división de los apoyos o la capacidad que tiene para movilizar el voto del miedo al otro lado del espectro político, son cuestiones que podrán volver a analizarse a partir de esta noche con los escrutinios. A pesar de la gran influencia que ya se le supone a VOX en estas elecciones municipales, hay que recordar que la formación liderada por Santiago Abascal solo se presenta en Almería en un total de 20 municipios. Son los más importantes y claves para el devenir de los pactos y la conformación de la Corporación en la Diputación provincial, una institución que depende muy mucho de las expectativas que tenga este partido en municipios como El Ejido, Roquetas de Mar, Níjar o la misma capital, donde aún está por ver si el mensaje verde ha calado como lo hizo en los comicios autonómicos y estatales.

Esta cifra de implantación contrastan con las del bipartidismo, un PP y un PSOE que son los dos únicos partidos que se presentan en los 103 municipios de la provincia de Almería. Les sigue con 34 Ciudadanos, que en cada elección suma nuevos candidatos, y tras ellos Izquierda Unida, que en hasta 28 pueblos va por su cuenta. Al margen de un Podemos cuya marca ya se podrá votar en unos comicios municipales después de que desde Madrid se haya dado el visto bueno al menos a aquellas agrupaciones que se presentan en las circunscripciones con más poderío electoral.

En total, son 31 formaciones políticas las que se presentan en Almería, la cifra más baja de todas las provincias andaluzas. Nada que ver con las 137 cuyas papeletas estarán en los colegios electorales en Granada. A esta circunscripción le sigue Huelva, con 79; y Cádiz, con 70. En Málaga concurren 59 candidaturas; en Sevilla, 53; en Córdoba, 43 y, por último, en Jaén concurren 42.

En cuanto a las elecciones al Parlamento Europeo, cabe recordar que en todo el territorio nacional se elegirán 54 eurodiputados de un total de 751 para toda la Unión Europea. Y que son 32 candidaturas las que se han presentado, a diferencia de en los comicios locales, en un distrito electoral único para todo el conjunto español.

Tal y como explicó el viernes el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, que deseó que el día de hoy se desarrolle con total normalidad, el número de colegios electorales se mantiene igual que en las pasadas elecciones a Cortes Generales. Son 321. Sin embargo, el número de mesas ha ascendido a 808, lo que supone un incremento de cinco mesas que se reparten entre los municipios mayoritariamente del Levante y la Comarca del Almanzora como Arboleas, Mojácar, Pulpí, Vera y Zurgena, motivado por el alto porcentaje de extranjeros con derecho a voto en dichos municipios. Por otro lado, para ser usadas en los colegios electorales, se han preparado un total de 808 cabinas y 1.616 urnas para efectuar la votación con la obligada garantía de confidencialidad que exige la Ley, perfectamente diferenciadas para la votación a concejales y a diputados al Parlamento Europeo.

Una operativa total con el fin de que la enésima fiesta de la democracia despeje el camino de las nuevas corporaciones, que tendrán después la difícil misión de regir los designios de unas instituciones cuya gestión debe ser inmaculada por el bien de los ciudadanos. Que tendrán otra vez la responsabilidad de aclarar con su decisión este incierto panorama.