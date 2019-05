Pacheco (PP): «Estoy en paz conmigo mismo, hemos hecho la campaña que quería» El candidato a la reelección se ha mostrado optimista aunque ha preferido no hacer elucubraciones respecto al resultado SERGIO GONZÁLEZ HUESO Domingo, 26 mayo 2019, 12:29

El candidato a la reelección a la Alcaldía de Almería por el Partido Popular, Ramón Fernández-Pacheco, ha dicho esta mañana sentirse optimista pero ha preferido no hacer «elucubraciones» respecto al posible resultado electoral que su opción política puede sacar en este 26M. Así se lo ha confesado a los periodistas a la salida del Palacio de los Marqueses de Cabra, donde ha ejercido su derecho a voto acompañado de su familia. Para el aún alcalde, la suerte está echada, por lo que lo único que quiso hacer es recordar la importancia del voto como «elemento transformador» de una sociedad. «Estoy seguro que los almerienses volverán a dar un ejemplo de madurez y democracia a la hora de votar. Es importante que nadie se quede en casa y que todo seamos partícipes de ese modo del futuro de Almería», ha añadido el cabeza de lista popular, quien ha augurado que la jornada «será todo un éxito».

Para Pacheco son las primeras elecciones municipales como número 1. A pesar de eso se ha mostrado tranquilo respecto al envite electoral. Eso sí, ha bromeado con la falta de sueño que arrastra, algo que sintió sobre todo el día de reflexión. «Cuando no sonó el despertador a las 7.30 horas de la mañana me di cuenta de que el ciclo del sueño tengo que trabajarlo un poco mejor, porque podría haber dormido más y no lo hice apenas, así que me fui a hacer deporte con mi mujer y mi perro en la montaña, algo que me gusta», ha contado un Pacheco que pasó la tarde también en familia pero que a partir de la noche la sensación fue de agradecimiento por los «muchos mensajes de apoyo» que recibió. A pesar de ello, ha preferido no hacer composiciones de lugar. «Estoy en paz conmigo mismo, porque he hecho la campaña que quería», ha enfatizado.

Respecto al posible daño electoral que VOX puede hacerle, Pacheco ha sido claro pidiendo respeto «a todas las personas que desde la sociedad civil deciden dar un paso al frente y ponerse en cabeza o a la cola de una lista electoral, sea cual sea su partido», pues según ha añadido, «todas las opciones son válidas y los almerienses son lo suficientemente maduros y sabrán las consecuencias de qué es lo que votan», ha finalizado.