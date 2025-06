Si lo que hace interesante la vida es la posibilidad de cumplir un sueño, la del árbitro jienense José Luis Guzmán Mansilla (Jaén, 1995) se ... ha vuelto mucho más atractiva y sugerente. Tras tres temporadas en la categoría de plata del fútbol nacional, el colegiado jaenero ha alcanzado la élite, donde coincidirá con el internacional, José Luis Munuera Montero. Dos trencillas con ADN jienense impartiendo justicia en Primera División.

–¿Cómo recibió la noticia?

–Desde el Comité Técnico de árbitros recibí una llamada para comunicarme que por la gran temporada realizada había conseguido el ascenso de categoría. Y a partir de ahí viví unos días de locura. Sabía que estaba haciendo las cosas bien, pero hasta que se culmina no te lo crees. Estoy viviendo un sueño.

–¿El siguiente objetivo puede ser el Mundial de 2030 en España?

–Jamás hubiera pensado que podía llegar a Primera División. Obsesionarse con el futuro sería egoísta. Quiero adaptarme a la categoría, la mejor Liga del mundo. Hacer las cosas lo mejor posible. El punto de mira sería la internacionalidad. Tienes que ser de Primera para ser internacional. Existen posibilidades y lo voy a intentar. Ahora tienes que adquirir un bagaje. Con mucha humildad, pero siendo conocedor de que se ha alcanzado una categoría donde se encuentran los mejores árbitros del mundo.

–¿Cómo empezó todo?

–Con 13 años. Valoro un montón la experiencia adquirida en el fútbol base de Jaén. Los colegiados tenemos que pasar por todas las categorías del fútbol, a diferencia de los jugadores.

–Un año en Tercera, seis en Segunda B y dos en Segunda...

–El de Segunda B fue el que más me costó y el que más me enseñó. En esa categoría compaginas la labor como principal y de cuarto en Primera y Segunda. Lejos de frustrarme me ha enseñado mucho, me he curtido como árbitro. La provincial también, ahí es donde se forja un colegiado. Donde es complicado arbitrar es en los campos de albero. Y tres temporadas en Segunda.

–Jaén es tierra de árbitros...

–Pequeña pero siempre ha habido colegiados importantes. Ahora tenemos dos en Primera. Se están haciendo las cosas muy bien. Si miramos hacia atrás, con ascensos a diversas categorías. Me enorgullece que se puedan reflejar en nosotros. Haciendo las cosas bien tienes las mismas posibilidades que en otros sitios.

–La familia Munuera Montero es muy importante en su trayectoria como árbitro.

–Con Ángel Munuera he estado nueve años, desde Segunda B. Ha estado seleccionado también pero no ha conseguido el objetivo del ascenso. Nos vamos a separar, pero seguro que lo logra el próximo curso. Y José Luis Munuera es amigo mío. En la época de Segunda B ya salía de cuarto con él. Me ha dado tiempo a llegar a estar a su lado. Ahora formo equipo con Ríos Vargas, que ha ascendido conmigo este año y con el asistente que estaba con Melero López. Martínez Serrato, José Luis.

-¿Qué le quiere transmitir a los jóvenes aprendices de árbitros?

–Que disfruten de cada partido, viaje y compañero, y que no se obsesionen con el futuro. Es más importante disfrutar el momento que pensar en el futuro. El viaje, las experiencias, el arbitraje es como una escuela de vida. Forja tu personalidad y valores. Los chicos deben no obsesionarse, disfrutar y superarse cada día.

–Existen protocolos contra el racismo, pero no ante los insultos a su colectivo.

–Es una responsabilidad de todos. Un problema de la sociedad y de todos los actores del fútbol. Debemos erradicar la violencia en el deporte. No solo hacia el árbitro, en todas las direcciones. Lo vemos en campos de fútbol base. Me entristece asistir a un partido de fútbol base, en el Sebastián Barajas y ver la cantidad de insultos que se escuchan. Es muy triste. Hay que erradicarlo. El fútbol sin violencia es mucho más bonito. Existe una competitividad muy tóxica que sólo piensa en ganar cuando se debería pensar en disfrutar.

–¿Por qué árbitro?

–Un cúmulo de casualidades. Estudié en Maristas y jugaba al baloncesto. Pero entré con 13 años y cuando lo haces ya no quieres salir. Pérez Montero me dijo que «naces como persona pero te haces árbitro y hasta el día que te mueras serás árbitro». Lo compatibilicé con Derecho y ADE, pero cuando asciendes al fútbol profesional tienes exclusividad. Jugaba al fútbol por afición, no federado. En gran parte entré porque mi hermano era árbitro y por curiosidad.

–Ya conoce gran parte de los estadios de Primera.

–Estuve durante los seis años en Segunda Bhaciendo una media de 10/12 encuentros en Primera por temporada. Conozco los estadios con otro rol, el de cuarto árbitro. Ayudan mucho en su zona de actuación. Como cuarto árbitro te das la oportunidad de ir rotando con toda la plantilla de Primera y Segunda. He compartido partidos con los que ahora son mis compañeros de Primera División.

–¿Qué importancia tiene su familia en este logro?

–Toda. Agradezco a mis padres, porque el trabajo que ahora ha dado sus frutos es posible por el sacrificio de ellos. Gracias a ellos estoy donde estoy. Me inculcaron la cultura del esfuerzo. Es el reconocimiento a muchos años de sacrificio. Los hago partícipes. Mi padre es muy futbolero, me llevaba a ver partidos. Para él es un orgullo verme en Primera.

–¿Se puede mejorar el arbitraje?

–El error cero nunca va existir. Vamos a fallar, queremos reducir al máximo ese grado pero va a existir y seguirá existiendo.

–¿Cómo es la pretemporada de un árbitro?

–Ahora estamos de vacaciones. El 26 de julio nos vamos a Asturias, una semana de concentración, exámenes y pruebas físicas. Es nuestra pretemporada. Para preparar el inicio del próximo curso. El 15 de agosto empieza la competición. Yel 5 de julio ya comenzamos a entrenar. Los de Primera y Segunda son iguales. Con una plataforma online y un seguimiento profesional del trabajo diario.

El arbitraje jienense cuenta con una envidiable salud. También ha ascendido el asistente Manuel Herrera a Segunda División; Alejandro Noguera a Segunda Federación; Anás Barichou a Tercera Federación; y Romero Molina y Lucena Anguita a División de Honor.