Once titular del Real Jaén, plagado de novedades, en su partido en tierras murcianas. UNIÓN ATLÉTICO
La 'unidad B' naufraga ante La Unión

Un Real Jaén desangelado e incapaz de generar peligro en los noventa minutos reglamentarios perdió su segundo partido consecutivo

José A. Gutiérrez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:32

Manolo Herrero aseguró que el partido ante La Unión Atlético iba a desvelar si el Real Jaén contaba con una plantilla competitiva. Más que por ... el resultado, la derrota más abultada del curso, por el nulo fútbol ofensivo y los errores destilados quedó demostrado que no. El técnico iliturgitano afirmó que contaban «con un plantel con un nivel parejo» y añadió que estaba «tranquilo». Una teoría que el rival hizo añicos dejando los tres puntos en su faltriquera con todo merecimiento. Pésima imagen de un club blanco que tiene por delante un complicado mes de noviembre con Recreativo de Huelva (el domingo a las 17:00 horas en La Victoria)y la visita al feudo del Xerez CD, en el horizonte.

