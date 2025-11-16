La 'unidad B' naufraga ante La Unión

Manolo Herrero aseguró que el partido ante La Unión Atlético iba a desvelar si el Real Jaén contaba con una plantilla competitiva. Más que por ... el resultado, la derrota más abultada del curso, por el nulo fútbol ofensivo y los errores destilados quedó demostrado que no. El técnico iliturgitano afirmó que contaban «con un plantel con un nivel parejo» y añadió que estaba «tranquilo». Una teoría que el rival hizo añicos dejando los tres puntos en su faltriquera con todo merecimiento. Pésima imagen de un club blanco que tiene por delante un complicado mes de noviembre con Recreativo de Huelva (el domingo a las 17:00 horas en La Victoria)y la visita al feudo del Xerez CD, en el horizonte.

Un punto de los últimos nueve y un sólo tanto marcado (de penalti), por cuatro recibidos, es un pobre bagaje para un bloque que aspira a pelear por los puestos altos. Además, el Real Jaén ha visto perforada su portería en todos los encuentros salvo en la primera jornada (0-0).

La primera parada de mérito la firmó Rabanillo a los seis minutos de juego ante Miguel Pérez, que estaba creando mucho peligro por banda izquierda. Los locales estaban aplicando una presión asfixiante que estaba generando muchos problemas a los jienenses. Un preludio negativo de lo que iba a acontecer. Los blancos comenzaron a mejorar sus prestaciones en el choque camino del ecuador de la primera mitad. Un disparo de Bernardo lo rechazó la zaga local. Un espejismo en un desierto de fútbol ofensivo de los visitantes.

En el minuto 26, un centro con rosca de Armando, ex jugador del Real Jaén con breve pasado en la temporada 2014-2015, se envenenó y produjo el primer susto importante en la meta visitante. El balón acabó repelido por el palo. El Real Jaén se medía al bloque menos tantos ha recibido (sólo seis)del grupo. Los blancos también han firmado méritos deportivos en este arranque liguero. Viajaron a tierras murcianas siendo el segundo mejor visitante, con nueve puntos en cinco partidos, uno menos que el Recreativo de Huelva.

Manolo Herrero, condicionado por las numerosas bajas de jugadores titulares, dibujó un once con múltiples novedades en el que destacaba la presencia de Sergio Rivera, habitual en las segundas partes. Tres centrocampistas, Nacho Vizcaíno, Caballero y José Álvarez, y tres jugadores por delante, con movilidad, sin un claro referente ofensivo:Alberto Bernardo, Moha y Sergio Rivera, como falso nueve.

Con bajas de jugadores importantes como son David Serrano, Adri Paz, Mario Martos, Óscar Lozano y Agus Alonso. Todos con problemas físicos. La buena noticia estaba en el regreso a la convocatoria del delantero Pablo García, al que lógicamente todavía le falta ritmo competitivo. La Unión Atlético dominaba el partido, sin traducir ese control en ocasiones claras de gol, por medio de la posesión del esférico. Un duelo poco vistoso, de mucho trabajo en un terreno de juego de césped artificial en muy buen estado.

Posible penalti

Los pupilos dirigidos por José Miguel Campos, exentrenador del Real Jaén que coincidió con Manolo Herrero de segundo en la peor época del club blanco en Segunda División B, reclamaron un posible penalti que el colegiado no señaló. El primer disparo a portería de los de Manolo Herrero llegó en el minuto 38. Caballero, desde lejos, lo intentó pero el balón, botando, lo atrapó por bajo Adrián Fernández sin demasiada dificultad. Pobre bagaje ofensivo.

Al descanso se llegó sin goles, en unos primeros 45 minutos atenazados por un rígido corsé táctico en el que los locales buscaron, con mayor ahínco, la llave del gol que en estos encuentros abre una puerta colosal. La Unión Atlético es una entidad complicada de entender. Con intención de trasladarse a Málaga, sus futbolistas entrenan allí, pero obligada a jugar en tierras murcianas por la negativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a validar el cambio que sí autorizaron los entes federativos andaluz y murciano. Un bloque con aspiraciones a pelear por los puestos de privilegio que ya la temporada pasada acabó en la segunda posición de la tabla y sin afición que le muestre su apoyo.

Segundo round

Los locales arrancaron marcando en la primera llegada de la segunda mitad (minuto 49). Pase en largo de Mario Gómez, muy poco exigido por los jienenses, que superó a Connor y Josema, tras desmarque y un gran control, batió con un disparo raso a Rabanillo. Su primer tanto del curso. Tocaba remar con un marcador adverso. Además, los locales estaban ganando todos los duelos y los balones divididos.

Manolo Herrero apostó por mover sus piezas a falta de media hora para el final. Curro y Pablo García por José Álvarez y Connor. Javi Moyano pasaba al lateral zurdo y Pablo García se colocaba como claro referente ofensivo. Nada cambió. El meta Adrián Fernández sacó una falta en largo, peinada hacia atrás y Miguel sufrió un penalti en el área por parte de Mauro. Miguel Pérez lo transformó en gol en el día de su cumpleaños. En este choque, si algo podía ir mal iba a empeorar para los blancos. Aprendiendo la Ley de Murphy por las malas.

También entraron Manu López, por un desaparecido este curso, Caballero y Maroto en lugar de Alberto. Herrero buscaba sin éxito la reacción de los suyos porque La Unión Atlético jugaba a placer fruto de su mayor intensidad y concentración.

Incluso a falta de diez minutos apareció también Sako. Nada más entrar fue amonestado y esa fue toda su aportación al partido. Pudo llegar el tercero en una acción de Ekhiotz, excesivamente egoísta al no ceder a Josema Raigal, que taponó muy atento Rabanillo.

Manolo Herrero realizó, tras finalizar el encuentro, «una valoración negativa. Un partido igualado en el que han pasado pocas cosas en la primera mitad. Un balón en largo nos ha sorprendido para abrir el marcador. Esa acción nos hizo mucho daño. Luego el penalti y un querer y no poder». Escasa autocrítica en el peor partido de un Real Jaén desangelado y claramente superado por su rival.