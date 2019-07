Fútbol Sala Tony y José Ángel dejan el Mengíbar Tony no seguirá llevando el brazalete de capitán. / MENGÍBAR FS El mengibareño seguirá jugando en el filial, mientras que el meta quiere minutos ALBERTO ORTEGA JAÉN Sábado, 20 julio 2019, 23:14

Sigue el Software Delsol Mengíbar dando los últimos retoques a su plantilla para la temporada 2019/2020 y ahora ya sabemos que en ella habrá dos futbolistas que no continuarán con respecto a la pasada temporada. La exigencia del proyecto que encabeza Javi Garrido se está cobrando sus primeras víctimas entre jugadores que llevan mucho tiempo en la entidad.

Es el caso de Antonio Torres, conocido dentro de las pistas como Tony. Después de unos 20 años ligado al club de su localidad (con solo un parón para jugar en el Jaén Clima) este futbolista de 30 años ha decidido dar un paso atrás y comunicar a la dirección deportiva que la próxima temporada no seguirá vistiendo de rojillo, al menos en el primer equipo. Y digo esto porque el jugador quiere seguir disfrutando del fútbol sala y lo hará en el filial, ayudando a que los jóvenes talentos tengan en él un referente que les haga más fácil el salto al primer equipo.

Despedida

Se despidió con un emotivo comunicado el mengibareño: «Quiero agradecer desde aquí a cada uno de los compañeros que he tenido durante todos estos años con los que compartí vestuario y muchísimas experiencias tanto positivas como negativas que me enseñaron a crecer tanto como jugador como persona. A la directiva por su trabajo incansable para darnos las mejores condiciones dentro de un club tan humilde. A cada uno de los miembros que han pertenecido al cuerpo técnico por su dedicación y profesionalidad, a los fisioterapeutas y encargados de material. Y por supuesto agradecer como no a la afición que tanto nos ha arropado y animado, especialmente en este último año en el que solo nos faltó un pasito para ascender a la mejor liga de fútbol sala del mundo».

Se marcha así uno de los capitanes del equipo y de los artífices de haber levantado el proyecto hasta donde está ahora mismo y es que el papel que desempeñó Tony fue fundamental en el ascenso del equipo a la Segunda División.

Habrá tenido mucho que ver en esta decisión el hecho de que Tony no haya contando con muchos minutos en una pasada temporada en la que el nivel de la plantilla ha sido altísimo y entrar en rotaciones ha estado muy caro. Otro que ha sufrido esta exigencia de la que hablamos es el joven guardameta José Ángel quien, después de llegar el pasado curso al club rojillo, también ha anunciado que no continuará la próxima campaña en el mismo.

Este motrileño de 22 años de edad ha pasado gran parte de la temporada a la sombra de Rafa López y por eso ahora ha tomado la decisión de buscar un equipo que le garantice los minutos que cree que necesita para seguir progresando en su carrera deportiva.

El club ha querido agradecer la profesionalidad de este jugador granadino en la temporada que ha pasado defendiendo sus colores y así mismo el futbolista ha agradecido también el cariño recibido por parte de la afición y de todos los estamentos que conforman el Software Delsol Mengíbar FS.