Más Deporte Tercer puesto para el triatleta José Antonio Padilla en la prueba Pirene Extreme El linarense Padilla, a la izquieda, junto a Juan Martínez y Juan Bautista. / HELIOS FERRO El linarense fue el mejor representante de Jaén en el gran triatlón celebrado en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas ÁNGEL MENDOZA LINARES. Viernes, 20 septiembre 2019, 01:43

Cazorla fue el epicentro de una de las pruebas de triatlón más bellas de la temporada. El primer Pirene Extreme estuvo compuesto por 3,6 kms a nado en el Embalse del Tranco, 180 kms de bicicleta de montaña bordeando todo el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, acabando con 40 kms de carrera atravesando puentes romanos, murallas, castillos y los bosques de pinos, encimas y olivos de la zona.

De entre todos los participantes, el linarense Juan José Padilla se tomó este evento como una de esas bellas coincidencias que te regala el destino y se preparó a fondo en busca del podio.

El atleta y presidente del Club Helios Ferro Linares recuerda de la cita que «nos soltaron en mitad del Tranco, íbamos en barco, y cuando llegas a tierra coges la bicicleta para darle toda la vuelta al parque natural por Quesada, La Iruela, y acabas en el Valle del Guadalquivir, de nuevo en El Tranco, y ahí empieza a correr a pie en dirección a la Sierra de Segura, pasando por Hornos, la subida al Yelmo y meta preciosa en el castillo».

Este evento tiene el mismo formato que PireneXtri Terradets / Port del Comte, que celebra ya su tercera edición y que es una cita muy bien reputada en el calendario nacional. Cazorla no es el pirineo Catalán, pero tiene otras particularidades que la convierten en un serio enclave para repetir hasta convertirla en una prueba fija del calendario. Como curiosidad, dentro del manual del corredor se fijaban una serie de consejos para esos momentos en los que un jabalí o una cabra montesa se cruzaba en el camino de los corredores, algo a lo que los asiduos a los parques de Cazorla no sorprende, pero sí a los deportistas llegados de otras partes.

«Para mí, que estoy acostumbrado a viajar por mundo para correr pruebas, encontrarme con esta en el jardín de mi casa era algo que no tiene precio y que me hacía mucha ilusión. Es un triatlón pero con distancia de Ironman, y es extremo por la dureza de los recorridos, acumulando +3.600 metros de desnivel en bicicleta y +1.800 de trail, no es cualquier cosa. Entrené para la prueba cada día a 40 grados y nos sorprendió un diluvio que lo hizo todo más difícil. Pasé mucho fío en la bicicleta, pero logré el objetivo», explicó Padilla.

Y ese objetivo no era otro que hacer podio en su propia tierra. La prueba la ganó Juan Martínez, reconocido triatleta de Zaragoza, con un tiempo de 12:44. El segundo puesto fue para Juan Bautista con 13:03 y José Antonio Padilla se llevó el bronce con 13:42 en el crono.

Fue una cita muy peleada en los puestos de cabeza «porque salí tercero del agua y pronto me puse segundo, aguanté unos 120 kms en esa posición. Vi que Juan Bautista me adelantó, habíamos estado toda la carrera muy cerca y no quise forzar porque sé quién es, conocido entrenador de la cantera del Betis y sabía que no iba a alcanzarle. Con Juan Martínez ya había coincidido hace dos años en el Toroman donde él gano y yo quedé segundo. Así que los tres fuimos a nuestros ritmos y mantuvimos las posiciones hasta la meta, incluso hice media hora menos de mi tiempo objetivo. 13 horas y media está muy bien», comentó satisfecho el linarense.

Fin de temporada

Después de conseguir este triunfo en casa y ser el mejor jienense y segundo mejor andaluz de la Pirene Extreme de Cazorla, Juan Antonio Padilla ya prepara lo que será su último reto de esta temporada, después vendrá un periodo de descanso y a elegir los eventos en los que competirá para la siguiente campaña.

Para ello ha elegido la Doñana Trail y esta vez competirá por equipos. «Es algo que no hago nunca, yo soy de competir en solitario, con las personas que me ayudan a hacer las pruebas, pero en esta ocasión ha surgido la posibilidad de formar un equipo de tres personas y acabar la temporada en una prueba muy bonita, que empieza en la Carretera de Sevilla, haciendo los 73 kms del mismo camino por el que se hace la romería, sólo que nosotros los hacemos corriendo. Ya participé hace algunos años de forma individual y esta vez voy a probar esta nueva experiencia», avanza Padilla.

El equipo estará compuesto por dos linarenses, junto a Juan Antonio correrá Kike Salas, y a ellos se une Miguel Prieto. «Creemos que juntos podemos hacer un buen tiempo y tenemos opciones de hacer un podio, vamos a intentarlo y a disfrutar en este cierre de temporada», añadió.