Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una acción del partido amistoso disputado este miércoles. Miranda López/Real Jaén
Deportes

El Real Jaén se impone en el feudo del Calvo Sotelo de Puertollano CF (1-2)

El conjunto blanco volverá a jugar este viernes, a partir de las 20:30 horas, en el estadio José Luiz Mezquita y ante el Iliturgie CF 2016

José A. Gutiérrez

Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:11

El Real Jaén sumó un nuevo triunfo en pretemporada. Los pupilos dirigidos por Manolo Herrero vencieron (1-2) al Calvo Sotelo de Puertollano en su ... feudo. El conjunto blanco golpeó primero. Lo hizo por mediación de Agus Alonso en el minuto nueve. Una acción en la que destiló una enorme y depurada técnica individual marchándose de su defensor, tras recibir el esférico en la frontal del área, y definir con precisión por bajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una plataforma pedirá claridad y el cambio de ubicación de la planta de Biomenatización
  2. 2

    El precio del aceite de oliva virgen extra rompe la barrera de los cuatros euros por kilo
  3. 3 La central hidrolétrica del Jándula incorpora la IA
  4. 4 El Consistorio garantizará la seguridad en la planta de biogás
  5. 5 Un nuevo mural junto a la Catedal inspirado en el Salvador
  6. 6 Un nobel de física alerta de que el mejor trabajo del futuro será la fontanería
  7. 7 La Feria Multisectorial será del 26 al 28 de septiembre
  8. 8 Fallece un hombre al volcar una furgoneta en Torredelcampo
  9. 9

    Anulada la adjudicación para que el Museo Ibero tenga su exposición permanente
  10. 10 «Jaén Merece Más ni pincha ni corta en la ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Real Jaén se impone en el feudo del Calvo Sotelo de Puertollano CF (1-2)

El Real Jaén se impone en el feudo del Calvo Sotelo de Puertollano CF (1-2)