El Real Jaén se impone en el feudo del Calvo Sotelo de Puertollano CF (1-2)

El Real Jaén sumó un nuevo triunfo en pretemporada. Los pupilos dirigidos por Manolo Herrero vencieron (1-2) al Calvo Sotelo de Puertollano en su ... feudo. El conjunto blanco golpeó primero. Lo hizo por mediación de Agus Alonso en el minuto nueve. Una acción en la que destiló una enorme y depurada técnica individual marchándose de su defensor, tras recibir el esférico en la frontal del área, y definir con precisión por bajo.

El Real Jaén disfrutó de más y mejores ocasiones, pero Morillas salvó la igualada en la recta final del primer round. El Calvo Sotelo Puertollano CF logró el empate en el minuto 54 por mediación de Guichard. Pero Mario Martos, minuto 69, firmó el uno a dos con un tanto de muy bella factura. Resultado que ya no se movió.

Por otro lado, Sergio Rivera, con un hematoma en el tabique entre el gemelo interno y el soleo, y Javi Moyano, con una sobrecarga en el aductor largo de su pierna derecha; no participaron en el duelo ante el Puertollano por precaución, pero este jueves se entrenarán con el resto de sus compañeros en el campo de Las Lagunillas. Tampoco estuvieron en el duelo que se disputó en el estadio Sánchez Menor el defensa Curro, que está guardando reposo en casa debido a un virus estomacal; Moha, que sigue recuperándose de una elongación en la zona posterior del muslo de su pierna izquierda; Cortijo, que todavía no está disponible por las molestias que arrastra en la rodilla izquierda desde Villanueva del Arzobispo; Maroto, con un leve esguince de grado uno en su tobillo izquierdo, y Jesús del Amo, al que el pasado martes ya retiraron la férula provisional que portaba por su fractura nasal.

De todos ellos, solo Moha y Curro tienen fecha confirmada para su regreso a los entrenamientos: la semana que viene. La vuelta a la dinámica de grupo del resto sigue pendiente de cómo evolucionan en los próximos días.

Patrocinadores

En otro orden de cosas, la entidad de la capital jienense emitió un comunicado anunciando que Construcciones Calderón vuelve a patrocinar al Real Jaén C.F. durante la próxima temporada, en concreto, como patrocinador global. De esta manera, la imagen de una de las empresas de construcción más señeras y arraigadas de Jaén aparecerá de manera destacada en las equipaciones del equipo, en el propio Estadio de La Victoria y en las acciones del Real Jaén.

Calderón apuesta de manera decidida por el club de fútbol de su ciudad, y muestra su férreo compromiso con la sociedad jienense en general y con el deporte en particular. No en vano, la firma Construcciones Calderón es un patrocinador habitual de las competiciones de atletismo de Jaén, como la Carrera Urbana de San Antón, la Carrera de Los Puentes o la Media Maratón de la Mujer Corredora, así como de otros deportes y causas sociales, habiendo recibido numerosos premios y reconocimientos por ello.

El socio director del Área Comercial y Márketing de Construcciones Calderón, Cristóbal Calderón, y el director general y socio delegado del Real Jaén CF, Fran Anera, han mantenido una reunión para tratar los diferentes aspectos de esta colaboración, las líneas y acciones que se emprenderán conjuntamente y han suscrito este acuerdo para la próxima temporada.

Por su parte, Cristóbal Calderón ha valorado el trabajo desarrollado por el Real Jaén especialmente en la última temporada, el esfuerzo del equipo y de la directiva por volver a ilusionar a los jienenses y «enarbolar valores tan importantes en estos tiempos como son el trabajo en equipo, la deportividad, el esfuerzo y el sacrificio», destacó el socio director del Área Comercial y Márketing.

Anera, por su parte, destacó que que «estamos muy orgullosos de que una de las principales empresas de Jaén y de la provincia, y no hablo solo en el sector del construcción, vuelva a apostar por el Real Jaén CF y por su proyecto deportivo por segundo año consecutivo y, además, con una mayor implicación aún si cabe».