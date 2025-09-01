Los penaltis dan la sexta Copa de Andalucía al Jaén FS ante Córdoba

JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:33 Comenta Compartir

tVilla del Río vivió una auténtica fiesta del fútbol sala en la final de la Copa de Andalucía, disputada en un abarrotado pabellón Matías Prats, donde el lleno fue absoluto. Los aficionados de Jaén Paraíso Interior FS y Córdoba Patrimonio de la Humanidad FS tiñeron las gradas de amarillo y verde para presenciar un duelo de altura entre dos equipos de Primera División.

El conjunto de Dani Rodríguez llegaba a la cita tras superar al Málaga Ciudad Redonda FS en semifinales, en una tanda de penaltis agónica, mientras que los hombres de Emanuel Santoro se plantaban en la final después de imponerse por 4-2 al CD El Ejido Futsal.

El choque comenzó con ritmo trepidante. Apenas se habían jugado diez segundos cuando Alan Brandi rozó el gol para los jienenses. Córdoba respondió con presión alta y acercamientos peligrosos, pero sería Mati Rosa quien adelantó a Jaén FS con un disparo certero a los seis minutos (1-0).

El partido no bajó de intensidad. Fabio sostuvo a los cordobeses bajo palos hasta que Enzo Báez, muy activo, logró el empate a falta de siete minutos (1-1). El propio jugador cordobés volvió a poner en aprietos a Espíndola, pero el guardameta evitó el tanto.

La respuesta de Jaén no se hizo esperar: Power, con un potente disparo desde fuera del área, devolvía la ventaja (2-1) a falta de cinco minutos. El propio ala pudo ampliar la renta con un lanzamiento al palo, pero al descanso el marcador reflejaba ventaja mínima para los amarillos.

La segunda mitad arrancó con protagonismo para Dudu, que evitó el empate en los primeros compases. Sin embargo, Carlos Gómez firmó el 2-2 desde la banda derecha cuando restaban 14 minutos para el final. El duelo se ponía cuesta arriba para Jaén Paraíso Interior FStras un infortunio: un gol en propia puerta de Mati Rosa adelantaba a los cordobeses (2-3).

Lejos de rendirse, los de Dani Rodríguez se volcaron sobre la portería de Fabio. La insistencia tuvo premio cuando Alan Brandi asistió a Dani Zurdo, que empató el choque (3-3) a seis minutos del final. Power todavía dispuso de otra ocasión clara, pero el tiempo reglamentario expiró con igualdad absoluta.

Tandas de penaltis

Como en la final del pasado año, el título se resolvió desde el punto fatídico. La tanda arrancó con Power anotando para Jaén y Arnaldo Báez fallando para Córdoba, lo que dio ventaja inicial a los amarillos. Dani Zurdo, Joao Salla y Mati Rosa no perdonaron en sus lanzamientos, mientras que los cordobeses respondían con acierto parcial hasta llegar al quinto penalti.

Con 4-3 en el marcador, Lemine falló para Jaén Paraíso Interior FS, pero Titi del Rey replicó con otro error, confirmando el triunfo y el estallido de alegría jienense en la pista.

Sexto título y a la historia

Con esta victoria, Jaén Paraíso Interior FS levanta su sexta Copa de Andalucía, igualando al desaparecido Betis Futsal en el palmarés de la competición. Se impuso en 2010, 2017, 2018, 2021 y el año pasado ante Córdoba Patrimonio de la Humanidad también en los penaltis. Un triunfo trabajado, cargado de emoción y decidido en los penaltis, que vuelve a demostrar el carácter competitivo de un equipo acostumbrado a crecerse en los momentos decisivos.t