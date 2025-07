Pedro Peña: «Mi sueño era jugar en el Linares y me esforcé para estar aquí» El canterano vuelve a casa con ganas de «comerme este césped» y fue presentado junto a Carlos Becken y Alberto Fuentes

Sigue la ronda de presentaciones de nuevos jugadores en el Linares Deportivo y en esta ocasión le tocó el turno a otros tres rostros nuevos de una tacada: Fuentes, Becken y Pedro Peña. La próxima semana seguirán pasando nuevos rostros para que se vaya familiarizando la afición minera.

Cristian Sanz empezó por Alberto Fuentes, a quien definió como «un mediocentro ofensivo zurdo, que pese a su juventud ya ha defendido camisetas históricas como la del Huesca, Oviedo y Cultural Leonesa. Desde que acabó la temporada, le llamamos para que viniese y fue el primero que firmó. Aúna calidad, claridad en tres cuartos. Aporta ese trabaja que nos faltó un poco la pasada temporada en esa zona».

El centrocampista no se lo pensó porque vio cómo se volcaron con él «tanto el míster como Cristian, ahora espero estar a la altura de este club, al que ya estuve una vez cerca de venir. Siempre seguí al Linares y sé que hay que devolverle a Primera RFEF».

En sus primeros días entrenando se ha encontrado con «una buena competencia en cada puesto. Hay muchos jugadores en el medio, pero tenemos perfiles diferentes, hay gente que es rápida por fuera y eso nos hará competir. Más jugadores buenos y con diferentes capacidades, es bueno. Este año coincidí con Harper, que aportó 9 goles a La Balona, también conozco a Isra Cano y Lara».

Corazón 100% azulillo

El siguiente fue Pedro Peña, un futbolista que vuelve a casa tras haber crecido mucho en su paso por el fútbol catalán y la pasada campaña en el Torredonjimeno de Tercera Federación.

«Viene a dejarse la vida defendiendo el escudo. Desde pequeño ha estado en la grada apoyando al Linares y estamos encantados de tenerle de vuelta. Pasó por el Girona y la Damm en edad juvenil, su última temporada ha sido tan buena que se ha ganado la oportunidad de defender este escudo», señaló Sanz.

Con ese orgullo minero se presentó un joven que vive «aquí en Santana, me crié viendo al Linares y en las categorías inferiores. Me fui de juvenil para jugar al máximo nivel que pude. Me llamó el Girona y era una buena oportunidad para dar un salto. Estoy contento con aquella etapa».

Pasada la edad juvenil, se le metió un objetivo entre ceja y ceja: «Llevo dos años en Andalucía y siempre quise volver a mi casa, quiero comerme este césped. Mi sueño era jugar en el Linares y me esforcé en hacer una buena temporada para estar aquí, por eso prioricé cuando llegó esta oportunidad. Con Alfonso Soto aprendí, es muy intenso, deja las cosas muy claras y me dio confianza para crecer como jugador».

Aunque viene de jugar 33 partidos con el Maracena y 29 con el Torredonjimeno, con solo 21 años, la Segunda RFEF es otra película y en frente tendrá compañeros con más experiencia para su misma posición. «Se notará el cambio pero, si tienes el nivel, lo vas a dar. Es adaptarme al campo, a los compañeros, que el míster diga lo que quiere de cada uno y sé que voy a estar a la altura», añadió Pedro.

Bajando una categoría

Por último, el que está llamado a pelear el puesto de titular con Rafael y Fran Lara, el central zurdo Carlos Becken, del que Cristian Sanz comentó que «viene del Recre en Primera RFEF, es un central del corte que nos gusta, rápido, contundente y agresivo, fuerte en disputas y en duelos. Aunque viene de superior categoría, sabe que nuestro grupo de Segunda RFEF es muy difícil y hay que apretar el culo para jugar aquí».

Han sido 18 partidos los que jugó con los onubenses, que descendieron, pero Carlos no apostó por escuchar ofertas en la categoría de bronce.

«Estoy enormemente ilusionado de llegar al Linares, era una oferta que me llamó la atención por cómo se vive aquí el fútbol. Eso fue clave y estoy convencido de que nos espera un año bonito. Vamos todos con muchas ganas de conseguir cosas por las que pelear y deseando que llegue la primera jornada con nuestra afición», dijo a su llegada.

Cambia su casa en Huelva por Linares «después de varios años y salir era algo que me llamaba la atención. Lo que me dijo Cristian del proyecto es teoría, ahora toca ganárnoslo con la práctica en el campo. La competencia será clave para conseguir cosas, todos tenemos que apretar dentro del grupo».