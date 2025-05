Pedro Díaz:«Creo que estamos en tiempo de sobra para hacer una buena plantilla»

Ángel Mendoza Linares Viernes, 30 de mayo 2025, 00:28 Comenta Compartir

Sentados frente al micrófono Luis Vera, Cristian Sanz y Pedro Díaz. Se puede considerar la foto del pistoletazo oficial de la nueva temporada 2025/26 en Linarejos. Uno a uno, fueron desgranando lo que consideran que debe ser este nuevo proyecto deportivo y hubo tiempo para tocar otros temas de actualidad.

Empezó el presidente con gesto sonriente diciendo que «me gustan estas ruedas de prensa porque no venimos a hablar de cosas tristes, vamos a hablar del proyecto deportivo para la nueva temporada y lo encabezarán los dos artífices que lo forjarán desde arriba».

En ningún momento apareció la palabra ascenso, pero sí mejorar la campaña 24/25 donde el Linares fue demasiado irregular. Sí comentó que el objetivo es conseguir los 40 puntos en antes de la jornada 30 de liga, que ya significa algo.

La prioridad es «hacer una temporada sólida, bonita, ilusionante y con Pedro al mando, más los jugadores que vengan y den ese 100% que queremos, y que sientan los colores, seguro que Pedro les sabe sacar el estaño».

Otra vez, como dijo Carlos Hita en estas páginas, salió el hándicap de las obras del campo. «Espero que acompañen para que el círculo se cierre. Ahora hay que apuntalar el proyecto deportivo apostando por la continuidad de ellos y de nuestro capitán, le doy las gracias a Hugo Díaz. No venimos de un mal año, he disfrutado mucho y espero que la gente disfrute de los fichajes, del run-run y de los partidos que vengan».

Buscar patrocinadores

A falta de recursos del Nuevo Linarejos, la llegada de empresas asiáticas a la ciudad puede ser un estímulo para el club y no dudó Vera en señalar que «mi trabajo y el del consejo de administración es que los patrocinadores se acerquen a nosotros, vean nuestro trabajo y que vamos a poner las bases para crecer. Las marcas que nos quieran acompañar al principio, serán recompensadas en el futuro».

No evitó el presidente hablar del proceso judicial en el que está inmerso la entidad y que podría cambiar la configuración de la Junta General de Accionistas. El fallo está previsto para después del verano, luego puede haber recursos que lo dilaten más, pero el club necesita normalidad en lo deportivo.

«No quiero ser frío, pero no nos importa. Lo que diga la justicia, será. Si su señoría dice que no se hizo bien la compra de acciones, habrá que hacerle caso. En el día a día del club no nos afecta, no genera inseguridad. Si no soy presidente, vendrá otro que le pondrá el mismo cariño y corazón».

Cristian tendrá fondos similares al curso pasado para esta nueva campaña. «Haremos un presupuesto que no haga del proyecto una locura insostenible, pero tampoco ser conservadores y que no ilusione», dejó claro Luis Vera.

Pedro Díaz

Sanz estará de nuevo al frente de la dirección deportiva y su primera decisión fue cerrar la renovación de Pedro Díaz, por los mismos dos motivos que todo Linarejos la llevaba pidiendo incluso antes de acabar la temporada.

«Los dos motivos principales son, que a la vista están los buenos números de la plantilla con Pedro al mando, ya es motivo suficiente. El segundo es que ese nexo que hay entre club, Pedro y la afición es súper importante. Queremos que se siga manteniendo y le ofrecimos una renovación que él aceptó con gusto», apuntó el madrileño.

Para Cristian, este año sí se podrá ver todo lo que puede sacar Pedro Díaz del Linares porque «tendrá la suerte de poder trabajar con el equipo desde primera hora. La idea es hacer una plantilla competitiva y trabajadora, que tenga ganas de venir a disfrutar unas veces y otras a sufrir. Daremos a Pedro todas las herramientas para que le saque el mayor partido».

Cristian recupera la figura de Pablo Gallardo, miembro de su departamento, pero que tuvo que hacer las veces de segundo entrenador con Pedro Díaz tras la salida de Juan Antonio Milla. El técnico talaverano le dio las gracias, estaba presente, y ahora suena por la ciudad con fuerza un posible tándem de Pedro Díaz y Chico Pérez, aunque no se ahondó en nombres.

Pedro se mostró «agradecido por las ganas que tuvieron siempre de que renovase y, cuando hablaron conmigo, me dijeron que yo era la persona que debía estar en este proyecto. Dudé poco. Me siento feliz aquí, soy uno más en la ciudad y en el equipo. Se ha confeccionado un grupo de trabajo aquí que es muy importante, todos en la misma línea».

El técnico repitió que no le han puesto objetivo de ascenso y que «no me han hecho exigencias porque todo está hablado. Venimos a hacer cosas que nos ilusionan. Cristian y Pablo han estado trabajando en eso y están a tope, dando pasos importantes. Creo que estamos en tiempo de sobra para hacer una buena plantilla, dentro de nuestras posibilidades y lo que podamos generar».

Pedro es claro, a Pedro no le van las medias tintas y no tardó en decir que «la competición te marca dónde estar. El Antoniano seguro que no pensaba estar en 'play off'. Acertaremos en la mayoría de fichajes y en otros no, como yo tomaré decisiones acertadas y otras no. No sé ir a un partido a ver qué pasa, voy a ganarlos todos, del primero al último, y luego salen como salen. Soy muy ambicioso, si puedo estar arriba, arriba. Si puedo estar cuarto, mejor que sexto».

La fecha para el arranque de pretemporada se marca el 21 de julio y quiere tener el grueso de la plantilla para entonces. Una columna vertebral de gente contrastada, jóvenes talentosos que aprieten a los más veteranos y algún jugador cedido que abarate la cuenta final de resultados.

De los rivales de pretemporada, solo dijo que «empezaremos jugando contra equipos de menos nivel para asentar conceptos con una plantilla prácticamente nueva, ir de menos a más. Me gusta acabar con equipos fuertes que te pongan en aprietos y veas cuál es tu nivel».

El primero en firmar ha sido Hugo Díaz, hay negociaciones con Isma Guti, pero se ha metido de por medio el UCAM Murcia y las cantidades que ofrecen son más altas. Juanjo Mateo ha ido al Xerez DFC y Escardó fue comunicado como baja.

«Cuando hablamos de jugadores que nos gustaría renovar, Cristian y yo estábamos en la misma línea y se está en ello. Ha salido la de Hugo Díaz y se conocerá el resto cuando haya acuerdos. Juanjo tenía una oferta muy superior a la nuestra y se fue porque así lo quiso, yo le quería renovar. Escardó no era un objetivo del club, pero muy agradecidos por lo que nos dio», valoró Díaz.

Fran Lara se ofrece

Se ha ofrecido Fran Lara, que se fue al UCAM, cayó lesionado de gravedad y desde entonces ha pasado por Estepona e Illescas, donde ha jugado 1.100 minutos entre ambos. Cristian San reconoció el ofrecimiento, pero no está su nombre entre las prioridades.

«Fran Lara se ha ofrecido, pero no hemos conversado con él. Es un jugador que está puesto en la lista. Gente que sienta los colores, haya jugado aquí, pues es interesante. No sé lo que cobra, no depende de una revisión médica, depende de que seguimos una línea marcada y no hemos llegado todavía a ese punto», subrayó el director deportivo.

Cristian también pidió a la afición que sepa leer entre líneas porque «tendemos a ser superficiales y hay que profundizar en los mensajes. Si lo que dijo el presidente se cumple y nos salvamos a diez jornadas del final, tienes tiempo de hacer muchísimas cosas. Hay que calar más profundo el mensaje positivo que ha dado Luis Vera».