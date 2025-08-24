Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia de la plantilla minera, estrenando la equipación taurina, este año logró dejar el trofeo en casa. ENRIQUE ALONSO

Pedro Díaz:«Creo que ya estamos preparados para competir, es la sensación que me llevé»

Un gol de Rafael sirvió para doblegar al Antequera de Primera Federación y al Linares ya solo le queda el amistoso del día 30 en Puertollano

Ángel Mendoza

Linares

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:59

El estado de optimismo se mantiene en el Linares Deportivo, que este año dejó en casa la edición 37 del Trofeo Ciudad de Linares tras ... ganar por la mínima al Antequera CF de Primera Federación. Se acerca el final de la pretemporada y los mineros afinan lo que va a ser su propuesta sobre el verde. Nada mejor que volver a ganar en casa y hacerlo otra vez ante un rival de liga superior. Queda el 30 de agosto un último partido de fogueo en Puertollano y después empezarán a disparar con munición real.

