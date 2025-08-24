Pedro Díaz:«Creo que ya estamos preparados para competir, es la sensación que me llevé»

El estado de optimismo se mantiene en el Linares Deportivo, que este año dejó en casa la edición 37 del Trofeo Ciudad de Linares tras ... ganar por la mínima al Antequera CF de Primera Federación. Se acerca el final de la pretemporada y los mineros afinan lo que va a ser su propuesta sobre el verde. Nada mejor que volver a ganar en casa y hacerlo otra vez ante un rival de liga superior. Queda el 30 de agosto un último partido de fogueo en Puertollano y después empezarán a disparar con munición real.

El Linares saltó ante el Antequera con la equipación taurina que ya va camino de ser otro 'best seller' en ventas, de rosa palo y oro empezaron el duelo Barrios bajo palos con Luis Aguado y Manny en los laterales, Rafael y Fran Lara en el eje de la defensa, João Paulo otra vez imperial en la medular junto a Isra García y Fuentes. En ataque Caramelo, Velázquez y Hugo Díaz.

Solo un minuto y el Linares se puso por delante en una acción a balón parado ensayada. Arrastre de la defensa en el primer palo, centro de Fuentes y Rafael Ortiz apareció libre de marca en el área pequeña para hacer el 1-0 que, a la postre, daría la Cabria de Plata a los mineros.

El autor del tanto, dijo tras el partido que el Linares terminó «con muy buenas sensaciones porque el equipo compitió bien desde el primer minuto hasta el último, con los cambios la gente salió súper enchufada. «Creo que los partidos que hemos jugado en casa estamos a muy buen nivel y de aquí no podemos bajar, esta es la línea a seguir. Ojalá demos esa misma imagen en liga», añadió.

Fue uno el de Rafael, pero pudieron ser más. Aunque la primera parte se vio un encuentro más igualado, donde nadie concedió metros y el Linares supo contener los intentos del Antequera por irse al descanso con empate, pero sin sufrir en exceso y sin que Barrios tuviese que hacer alardes. Solo un disparo de Sikidi y se fue lejos de los tres palos.

En la segunda mitad se abrió un poco el encuentro. Entraron Jack Harper y Menudo por Hugo Díaz e Isra García. El delantero fabricó una acción con pase a Caramelo, que ejecutó para que atrapase el meta visitante.

Hasta el minuto 63 no acercó el Antequera a las inmediaciones de Barrios. Se había comentado durante la pretemporada que una de las cuestiones que debía mejorar el Linares era la solidez defensiva y ante el Antequera dieron un paso adelante. Un rival de bronce que casi no se acercó a la portería minera hasta el final.

Pedro Díaz comentó al respecto: «Es en parte mérito nuestro y en parte que no siempre te salen las cosas como quieres ante un rival de inferior categoría. El equipo hizo un buen trabajo y provocó que el Antequera no generase ocasiones de gol».

Pudieron llegar más goles

Perdonó Harper el 2-0 en el minuto 75, un balón en el área, dos amagos para encontrar espacio y disparó sin dirección a puerta. Poco después fue Talaverón quien la mandó a arriba. El Antequera arriesgó en ese tramo final, aparecieron espacios y el Linares se encontró más cómodo. Chikola tuvo otra por banda y el meta cortó su pase de la muerte a Diego.

Pedro Díaz expuso que terminó «muy contento por la actuación de todos los jugadores». «Creo que el equipo compitió ante un buen rival de superior categoría, que va a estar peleando bastante bien en Primera Federación. Dimos la cara, nos llevamos el trofeo, que era la idea. Ensayamos cosas que salen, así que creo que ya estamos preparados para competir, es la sensación que me llevé», dijo.

La jornada acabó con un bonito homenaje al Linares Deportivo en el patio del Coso de Santa Margarita, donde la Agrupación Maestro Alfredo Martos quiso tener un guiño con el club, que acababa de estrenar en Linarejos la equipación rosa palo y oro en homenaje a Manolete.

Durante la actuación, la directora, Laura Camacho quiso «hacerle un homenaje con este pasodoble a nuestro equipo de fútbol, que tuvo el detalle de inspirarse en la historia taurina de Linares para inspirarse en su tercera camiseta».

Deseando suerte para la temporada, Laura Camacho se enfundó la rosa palo y oro para dirigir batuta en mano la pieza en un lugar tan emblemático.