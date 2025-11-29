Pedro Díaz:«Cada uno tenemos nuestros objetivos y el del UCAM es quedar campeón»

Canta la grada de Linarejos lo de «esta hinchada está loca, loca por verte ganar» y lo cierto es que la letra le viene perfecta ... a la situación que vive el Linares Deportivo este fin de semana. Uno de los mejores equipos del grupo como visitante, solo el Xerez ha sacado un punto más a domicilio que los mineros, pero en Linarejos es donde están pinchando este año. El tercer equipo que menos puntúa como local.

Y ahí está la dicotomía, en que los hombres de Pedro Díaz solo han sacado una victoria en feudo propio, contra la Minera en la quinta jornada. Perder, solo han perdido uno también, aquella tarde infame contra el Lorca. El resto, empates contra el Águilas, Xerez Deportivo y Malagueño.

Esos puntos que volaron son los que impiden hoy al Linares estar en la pelea por los puestos de cabeza. A las 12:00 viene hoy el UCAM y sí, la hinchada está loca por ver ganar a los mineros en casa, por eso han cogido también en el club ese cántico como cartel anunciador.

Pedro sabe bien que «nosotros hemos sido muy fuertes siempre en casa, el año pasado lo éramos, y este año lo vamos a ser seguro, porque Linarejos es un campo difícil para venir a jugar y estamos locos por ganar en casa. Al final, el fútbol no va de merecimiento. Nosotros hemos merecido ganar aquí más de uno, dos y hasta tres partidos, y no lo hemos ganado. Esto va de goles y ganar el partido. A lo mejor no merecerlo tanto, pero sí ganar el partido».

Muy cerca en la tabla

Hoy solo dos puntos separan a los linarenses y los murcianos, pero estos últimos tienen un partido menos. El UCAM está fuerte, lleva todo el año arriba y encadenaron hace un mes tres victorias seguidas ante Xerez DCF (2-1), Almería B (1-2) y Estepona (2-0). Después tuvieron una pequeña mancha en la hoja de servicio con el empate en casa ante el Yeclano (1-1) y la derrota con el filial del Málaga (1-0), pero la semana pasada volvieron a la senda del triunfo ganando 3-1 a La Minera. Están con la moral intacta.

También con los ánimos altos está el Linares. La crisis de resultados es hoy cosa del pasado, tras un mes invictos y dos triunfos a domicilio en Jaén y Lebrija. Pedro Díaz reconoció en la previa que «la plantilla se ha liberado un poco, la verdad, porque de 12 puntos hemos sacado 8, y la moral está bastante alta. El equipo creo que ha salido bien del bache y estamos preparados para afrontar todo lo que nos llega ahora».

Pedro ha mantenido la calma en los altibajos porque «no dejan de ser datos. Cuando perdimos tres partidos, fueron eso, tres partidos sin ganar, ahora son cuatro jornadas sin perder. Esto te ayuda para lo que nos queda hasta las vacaciones de Navidad».

El club también supo ser paciente y no escuchar las voces de quienes se ponen nerviosos con facilidad. El Linares no deja de ser un presupuesto modesto comparado con otros, que sí han empezado a cesar entrenadores al final del primer tercio de competición, como el Recreativo.

«Me duele, porque al final ese tipo de equipos que meten tanto dinero y que su objetivo es ser campeón, tienen prisa, quieren inmediatez, y eso lleva a cometer muchas veces errores. Hemos visto que con el cambio de entrenador en otros equipos la cosa no ha funcionado. Yo soy de los que piensa que hay que dejar tiempo para trabajar. Es muy difícil hacer un equipo nuevo y que todo salga bien al principio. Es que es muy complicada esta categoría y este grupo especialmente. El nivel de este año es una locura», valoró Pedro al respecto.

Otro gallito

Ahora toca refrendarlo ante el UCAM Murcia de Germán Crespo, en Linares ya saben bien cómo son los equipos del técnico granadino, al que ya se han enfrentado cuando dirigía al Córdoba en Primera y Segunda RFEF, entre otros recientes. Tiene hombres a su servicio de la categoría de Dani Aquino, Ale Marín, Urcelay, Javi Ramírez o Facundo Ackemann.

«Cada uno tenemos nuestros objetivos y el de ellos es quedar campeón. Tienen un equipo, nombre por nombre, con jugadores que son de otra categoría. Con lo cual, tienen recursos y argumentos para ganar a cualquiera. Es un rival muy difícil al que vamos a tener que hacer las cosas muy bien y estar en nuestra mejor versión para poder ganar el partido», avanzó Pedro Díaz.

Es otro de los gallitos de este curso, no hay duda. El preparador minero espera un UCAM ofensivo y dominador, intenso desde el inicio y que «va a querer tener la pelota porque tiene jugadores para ello. Firmaron jugadores importantes y ahora mismo no están en las posiciones en las que ellos buscan estar. Vendrán aquí buscando la victoria, seguro, porque están obligados a ganar en todos los campos».

Para ganar al UCAM, el Linares tiene que encontrarse desde el primer minuto. Este año, como línea general, el equipo minero suele ir de menos a más. Creciendo con el paso de los minutos, encadenando picos de juego muy buenos donde genera muchas ocasiones, pero teniendo también desajustes absurdos que cuestan goles evitables.