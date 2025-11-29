Oportunidad perdida del Jaén Paraíso Interior al empatar 2-2 en la casa del líder

Empate valioso pero con sabor agridulce en casa del líder, un ElPozo Murcia que solamente ha perdido un partido en Liga, en la primera jornada, ... y que supo agarrarse a las paradas de Edu Sousa en unos últimos dos minutos frenéticos en los que los amarillos buscaron la victoria en superioridad numérica.

Los locales golpearon primero en el segundo minuto de juego gracias a una pared por banda derecha que culminó Álex García con una 'picadita' para superar la salida de Carlos Espíndola. En la primera acción ofensiva del encuentro. El primer disparo jienense lo firmó Eloy Rojas con atenta respuesta de Edu Sousa bajo palos.

Otra acción por la derecha, tras pared, acabó en la madera con Marcel como protagonista. A los lagartos les estaba costando seguir lar marcas.

El choque, que había arrancado animado y con múltiples ocasiones de gol, cayó en un rígido corsé táctico durante unos breves minutos.

Bynho acarició el empate en el minuto nueve. Gran acción en la que amagó con asistir a Esteban para resolver con un potente disparo lejano que repelió Edu pleno de reflejos. Adri Rivera mandó un misil que se sacó de encima Espíndola como pudo. Ahora el partido, superado el ecuador del primer 'round', era un intercambio de golpes. Edu negó el empate a Lemine y Dener Rodrigo estrelló un balón en la cruceta de la portería visitante.

El empate llegó en el minuto 12. Espíndola superó la línea divisoria de ambos terrenos de juego, se animó a disparar con pierna derecha tras encontrar un carril libre y Edu Sousa, tapado en la visión de la acción, no pudo impedir que el esférico se alojara en su jaula.

Las dudas aparecieron en la escuadra charcutera. Un error en la salida de balón estuvo muy cerca de aprovecharlo Bynho.

Álex, en una acción de estrategia que sorprendió a la defensa jienense, mandó fuera un balón franco para empujarlo al fondo de la red. Dani Rodríguez pidió un tiempo muerto para oxigenar las ideas de los suyos. Quedaban 4.43 para el descanso.

Con cuatro faltas para cada equipo, la igualdad era máxima. Los de la capital del Santo Reino entraron primero en el bonus fatídico de las cinco faltas, con poco menos de dos minutos de la primera mitad por disputarse. Con el marcador mostrando 1.03 llegó la quinta local.

Josan González utilizó su tiempo muerto con el objetivo de aprovechar los últimos seis segundos del primer tiempo. Pero el marcador no sufrió alteraciones. 1-1, y todo por decidir en el segundo 'round'.

El duelo se reanudó con un guión similar al de los primeros veinte minutos. Alternativas en ambas porterías y los cancerberos firmando intervenciones de mucho mérito.

Mucho mejor, a los puntos, el Jaén Paraíso Interior FS que, por número y claridad de ocasiones, estaba acumulando méritos para desnivelar el marcador.

El éxito del Jaén FSestaba en las dificultades que generaba a los locales a la hora de destilar su fútbol combinativo.

Espíndola ganó la mano a Gadeia en un disparo con su pierna izquierda en el que probablemente el jugador local se precipitó.

Josan González consumió su opción de revisión en una acción en la que reclamó una posible mano en el área visitante que los colegiados no apreciaron.

Rikelme hizo justicia. Tras un remate de Esteban, la defensa local no acertó a despejar y la fe del ala brasileño le valió para cazar el esférico y fusilar a Edu. Pero muy poco tardó ElPozo en igualar el partido. Una paralela por banda, lanzada por Gadeia, que David Álvarez convirtió en un misil que superó a Espíndola.

El partido seguía manteniendo un ritmo eléctrico. ElPozo Murcia entró en el bonus fatídico de las cinco faltas con menos de cinco minutos para el final. Cuatro tenían los amarillos.

Rafa Santos vio su segunda cartulina amarilla con menos de dos minutos para el final. En inferioridad numérica los locales, que en la primera estuvieron cerca de encajar con Dani Zurdo como protagonista. En la segunda, otra vez Zurdo la mandó al palo y en la continuación de la acción Edu evitó el tanto de Eloy Rojas.

Yen los últimos segundos, Edu Sousa salvó ante Dani Zurdo. No pudo sacar rédito Jaén FS de la superioridad. Toca sumar los tres en el Olivo ante Alzira.