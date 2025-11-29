Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Jaén Paraíso Interior FS acumuló méritos para haber sumado los tres puntos en el feudo del líder. ELPOZO MURCIA

Oportunidad perdida del Jaén Paraíso Interior al empatar 2-2 en la casa del líder

El equipo jienense disfrutó durante los dos últimos minutos de una superioridad numérica en la que se topó con un gigantesco Edu bajo palos

José A. Gutiérrez

Jaén

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:01

Comenta

Empate valioso pero con sabor agridulce en casa del líder, un ElPozo Murcia que solamente ha perdido un partido en Liga, en la primera jornada, ... y que supo agarrarse a las paradas de Edu Sousa en unos últimos dos minutos frenéticos en los que los amarillos buscaron la victoria en superioridad numérica.

