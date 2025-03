A cualquiera que le dijesen el año pasado por estas fechas que el Linares Deportivo llegaría al mes de marzo deseando festejar la salvación en ... Segunda Federación, no se lo hubiese creído. Así de caprichoso es el fútbol. Lo que en condiciones normales iba a ser un Linares recién descendido que aspiraba a estar entre los mejores desde el principio, se acabó convirtiendo en una agonía a final de 2024 y el resurgir de la mano de Pedro Díaz.

Así que sí, hay que celebrarlo y por todo lo alto, porque la cosa podía haber ido a peor. Al Linares le faltan 3 puntos para llegar a los 42 y los quiere conseguir en su campo, con su afición y, de paso, romper la mala dinámica que los ha llevado a alejarse del sueño del ascenso. Por eso Pedro Díaz dijo tras el entrenamiento de ayer que «nos quedan 3 puntos para salvarnos y jugamos en Linarejos, por lo que más motivación que tenemos nosotros, no puede tener nadie».

Una victoria para soltar lastre, para cerrar una carpeta y abrir otra. No será matemático todavía, pero para el técnico minero «esos 42 puntos bastarán, porque el que está en descenso directo (Linense) tiene hoy 30 y debe sacar 12 puntos de 18 posibles, ganar 4 de 6 partidos, lo que no ha hecho en toda la temporada. ¿Lo puede hacer? Sí, en el fútbol se ha visto muchas cosas, pero es difícil que llegue a 42 puntos. Nosotros tenemos que ganar y luego quedarán 5 partidos a cara de perro a jugarnos lo que podamos jugarnos».

La semana de trabajo se ha hecho larga. Siempre que llegan varias derrotas seguidas, lo que un jugador quiere es disputar lo antes posible el siguiente partido para cambiar la dinámica. Pedro Díaz destacó que el también fue bueno en la semana, que los jugadores están muy motivados y que «hay que tratar de romper la mala racha, es lo que queremos todos y lo que esperamos, trabajamos para la victoria y hemos entrenado de maravilla».

Aunque en Torremolinos la primera parte de los mineros fue horrenda, Pedro ha insistido mentalmente en lo que se vio en la segunda, donde el Linares demostró que «queríamos ganar y nos venimos jodidos por la derrota. Lo que queda es que has perdido, pero embotellamos al segundo clasificado en su campo y tuvimos 4 o 5 ocasiones para empatar, por lo menos. Me fui con la sensación de dejarme 1 punto o 3. Hasta su entrenador reconoció que hicimos méritos para ganar».

Mentalidad positiva

Dentro de esa psicología positiva que intenta inculcar a sus hombres, manda a la afición el mensaje de no quedarse con lo que pasó en la primera mitad, que lo importante es lo que el Linares demostró después y que ese es el camino a seguir para el final de la temporada.

«El Torremolinos es segundo, es un gran equipo al que le encerramos y no le dejamos hacer nada la segunda aparte. Pudimos ganar, porque el Linares también hace cosas buenas. Vale que los resultados no han venido siempre, que las 3 derrotas seguidas son impepinables, pero la última forma de cambiar eso es ganar y dejarlo todo cerrado ya. Queremos ser más regulares durante más minutos del partido, queremos hacerlo los 90 minutos, pero no lo estamos consiguiendo», analizó sobre esta mala racha de 3 semanas.

Esta semana no estará Fran Rivera por acumulación de tarjetas, así que Lado y Guti se perfilan como pareja en el centro del campo. Toca ganar o ganar a un rival que está en descenso y al que le pesará si el Linares se pone por delante en el marcador. Después, empezará una liga nueva para los mineros.

«No soy adivino, pero ojalá ganemos las 5 siguientes jornadas también, pero hay que ser realistas. Igual que encadénanos una racha de ocho partidos sin perder, se puede encadenar otra buena y acabar jugando el 'play off'. Hay ser positivos siempre», insistió Pedro.