Los mineros recuperan la magia de Linarejos ganando al UCAM 2-1

Ya tocaba volver a ganar en Linarejos, además de hacerlo en uno de esos partidos que enganchan a la grada, de los que se logran ... sufriendo. El Linares supera ya en la tabla al poderoso UCAM Murcia (aunque tiene un partido menos) y cerró el domingo con 20 puntos, asomado de nuevo a los puestos de 'play off'.

Hugo Díaz ofreció su mejor versión, el sábado recibió un homenaje como leyenda del equipo por parte de la Peña Azulilla Valgas Fresa, junto a Isra Cano y Pedro Díaz, y al de Montoro le sentó genial porque tuvo la difícil papeleta de pelear como único delantero (lo será hasta enero con la vuelta de Harper) contra la que puede ser la defensa más corpulenta del grupo. Hugo estuvo sobresaliente.

El madrileño Jaime Muñoz fue protagonista. Polémica arbitral temprana. Quedó condicionado a los 40 segundos el Linares por la amarilla a Fran Lara en una falta a Alvarito. Se botó y el colegiado no vio una clara mano de Mizzian y acabó con disparo a puerta de Alvarito, que atajó Barrios.

Tal y como estaba previsto, el UCAM apostó por mandar en el partido desde el arranque y el Linares tuvo que enlazar los primeros buenos ataques en acciones a la contra. Víctor probó suerte en la frontal y se le fue arriba.

En una de esas, Víctor y Talaverón se asociaron en el pico del área y el delantero metió un latigazo imparable en el punto de penalti, que sorprendió a Facundo. Primer remate entre los tres palos, primer gol y reencuentro con el gol para Talaverón en una gran jugada que el propio ariete fabricó aguantando la posición con la pelota para esperar la subida del lateral.

Con el 1-0 en el marcador no cambiaron mucho las cosas, siguió teniendo más la pelota el UCAM y el Linares buscando la contra. Bien en defensa los mineros subieron en intensidad de los duelos, que dejaban a los jugadores tendidos sobre el césped. Los universitarios no metían en apuros a la defensa minera y Hugo estaba muy solo en algunas acciones arriba por el compromiso defensivo de los compañeros.

Fuentes sí que tuvo una buena de falta en la frontal, que golpeó con la intención de buscar la escuadra, se le fue arriba. Hugo Díaz se buscó la vida entre dos defensas y sacó un disparo que rozó en el defensa y se fue a córner, lo botó Menudo, le llegó el balón a Hugo en el segundo palo, se la fabricó en el área, recortó hacia adentro y fusiló a Facundo para hacer el 2-0.

Máxima eficacia de los linarenses, que en la primera media hora habían completado un partido serio, quirúrgico, tardaron 34 minutos en llegar el UCAM con verdadero peligro en un centro de Sevilla por la izquierda, remate muy forzado de Julito. Parecía que el balón se iría fuera, pero cogió efecto y se estrelló en la cruceta.

Descanso

Paso por el vestuario y Germán Crespo hizo cambios, quitó del campo a Julito y Alvarito por Soto y Aquino. El UCAM dio un paso adelante, arriesgó más y metió en más problemas al Linares en el arranque de la segunda parte que en toda la primera. Sumando muchos jugadores al área y doblando por banda, aunque el tanto les llegó a balón parado. Aquino botó falta, le pegó directo a puerta a media altura, se le escapó el balón de las manos a Diego Barrios y Omar metió la puntera en el rechace para hacer el 2-1.

Más polémica. El colegiado no quiso pitar un penalti sobre Manny, el central Pontones se desentendió del balón tras un control del defensa con la cabeza en el área y derribó al azulillo. Hubiese cambiado el partido, que se fue convirtiendo en un asedio murciano hasta el pitido final.

Poderoso de cabeza, metió el servicio Sevilla y el remate de Omar pilló a contrapié a Barrios pero sí pudo volar para llegar al palo opuesto. En la siguiente, mano a mano de Aquino con un Barrios que se anticipó a sus pies, corrigiendo en cierto modo con estas dos intervenciones su error en el gol anterior de Omar. Mizzian de cabeza remató una buena llegada por encima del larguero.

Pedro Díaz necesitaba refrescar la banda izquierda porque estaba entrando muy bien el UCAM por ahí y meter más trabajo en la médula, llamó a Pedro Peña e Isra Cano. Estaban esperando para entrar cuando en el 18 de la segunda parte, Linarejos se quedó helado cuando le enseñó la roja directa a Álex Caramelo por presunta agresión. Nadie se fue al suelo, nadie del UCAM protestó, pero el colegiado no se lo pensó.

Pedro Díaz pudo hacer los cambios, se fueron Fuentes y Menudo. Recompuso con un 4-5-1 para defender el resultado con un hombre menos. El enfado fue mayúsculo con el árbitro en la grada cuando tampoco señaló una mano clara en una acción de los murcianos, que acabó con remate de cabeza de Mizzian.

También entró Michael por Talaverón en el Linares, mientras que Germán Crespo metió a Ñito González por Bravo, poniendo más carne en el asador para buscar el empate. Isra Cano aportó frescura con un taconazo en el área que remató fuera Hugo Díaz y con acciones individuales que buscaban desequilibrar la seguridad defensiva de los murcianos.

Hubo un momento en que el Linares iba a amarilla por falta: João, Manny y Michael. Los azulillos no se jugaban la segunda expulsión si frenaban en falta a los visitantes, que iban volcados. Óscar Benito, entrenador de porteros, expulsado también por protestar el arbitraje.

Ovación para Hugo Díaz, entró de refresco Isra García, se quedó Isra Cano como delantero con García para apretar la salida de balón. Los últimos minutos tocó sufrir. Se añadieron 6 minutos, rugió la afición, el Linares achicó aguas como pudo, la pelota en segunda jugada caía una y otra vez del lado universitario, que siguió percutiendo por arriba, por abajo, por el centro y por las bandas.

El 2-1 no se movió y el Linares engancha por primera vez dos victorias seguidas esta temporada. Se queda con 20 puntos, a un punto de la zona de ascenso, a 5 puntos del líder, Águilas FC, y el domingo próximo viajan a Extremadura (22) con la intención de superarles en la clasificación.