Los mineros celebran un gol.

Los mineros recuperan la magia de Linarejos ganando al UCAM 2-1

Partidazo de Hugo Díaz, goleador junto a Talaverón, Caramelo fue expulsado en el 63 y hubo polémica arbitral

Ángel Mendoza

Linares

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:32

Comenta

Ya tocaba volver a ganar en Linarejos, además de hacerlo en uno de esos partidos que enganchan a la grada, de los que se logran ... sufriendo. El Linares supera ya en la tabla al poderoso UCAM Murcia (aunque tiene un partido menos) y cerró el domingo con 20 puntos, asomado de nuevo a los puestos de 'play off'.

