La magia del atletismo inunda Linares

Esta va a ser la primera de muchas ediciones de la Carrera Fundación José Luis Martín López. Así lo ha dicho la propia organización del ... evento después de un fin de semana intenso de atletismo y también cultura en Linares. Más de dos mil deportistas, niños y mayores, aficionados y profesionales, se dieron cita durante el fin de semana en la ciudad para participar de esta iniciativa, pero si tenemos que contar el alcance total con los que no iban a correr la carrera, pero sí a ser parte de la fiesta, el número se multiplica fácilmente.

Todo empezó el sábado con la llegada de los corredores estrella e invitados, cinco leyendas como Fermín Cacho, Martín Fiz, Abel Antón, Reyes Estévez y Jesús España, que ofrecieron en el Museo de la Minería una charla sobre su trayectoria en el atletismo de élite y las vivencias personales que han tenido durante los años de gloria, así como la segunda juventud de la que aún disfrutan al ponerse las zapatillas y seguir compitiendo.

Recogieron sus dorsales durante la tarde, la Estación de Madrid fue un hervidero, allí se había congregado todo el mundo para la previa de la carrera y también para escuchar las historias de las leyendas internacionales del atletismo español. José Luis Martín López, presidente de la Fundación, mostró su ilusión y agradecimiento por la acogida.

Ambientazo en el Paseo

A las 8 de la mañana del domingo ya estaba el Paseo de Linarejos lleno para que la carrera tomase salida. Primero llegaron los niños, una vuelta al Paseo de 800 metros para llevarse su diploma a casa, ellos son el relevo generacional de esta actividad.

Después tomó salida la carrera infantil para edades de 10 a 16 años, más exigente, 2.600 metros y un vencedor en el 'sprint' final que fue Jesús Costarrosa Fernández, independiente que le sacó 6 segundos en el crono al corredor Carlos Caballero Gutiérrez, de la Escuela Municipal de Guarromán. Ambos de edad sub 16. La mejor fémina fue Jimena Ortiz, de Bailén, a sus 14 años entró solo 16 segundos por debajo del mejor.

Para entonces ya estaba lista la carrera principal, con dos distancias, 5 y 10 kilómetros, una o dos vueltas, según el fondo y la especialidad de cada uno. En la de 5 kilómetros dominó notablemente un Jesús España que sigue en buena forma a sus 47 años, le sacó casi un minuto al segundo clasificado.

La mejor fémina fue María Rayo Rodríguez, puesto 52 de la general, del Club Juventud Linares, seguida de Danielle Gafo (Academia Guardias) y Teresa Sánchez-Migallón (Membrilla).

Al final de esa primera vuelta, parecía que Fermín Cacho iba a llevarse la distancia más larga, pero sintió un pinchazo y tuvo que retirase, dejando en cabeza a Antonio Javier Fernández del Club Los Califas para que rompiese la cinta de meta parando el crono en 32 minutos exactos, 50 segundos menos que el segundo, Francisco Javier Gutiérrez, del Grupo Oleícola Jaén.

La vencedora en femenino fue Noelia Valenzuela (Academia Guardias), en un brillante séptimo puesto de la general con 33:33 de tiempo, seguida por su compañera de club María Jesús Domínguez y Ana Belén Lara (Sierra Segura) completaron el podio de las féminas.