A la izquierda, José Luis Martín, presidente de la Fundación que lleva su nombre, celebrando el triunfo de Antonio J. Fernández. Ideal

La magia del atletismo inunda Linares

Antonio J. Fernández, Jesús España y Jesús Costarrosa fueron los mejores la primera Carrera Fundación José Luis Martín López

Ángel Mendoza

Linares

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:16

Comenta

Esta va a ser la primera de muchas ediciones de la Carrera Fundación José Luis Martín López. Así lo ha dicho la propia organización del ... evento después de un fin de semana intenso de atletismo y también cultura en Linares. Más de dos mil deportistas, niños y mayores, aficionados y profesionales, se dieron cita durante el fin de semana en la ciudad para participar de esta iniciativa, pero si tenemos que contar el alcance total con los que no iban a correr la carrera, pero sí a ser parte de la fiesta, el número se multiplica fácilmente.

