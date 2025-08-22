El Linares vuelve a deslumbrar con su equipación taurina, de rosa y oro, en homenaje a Manolete El Trofeo Ciudad de Linares se juega esta tarde a las 19:00 contra el Antequera de Primera Federación, es el último amistoso en Linarejos

Ángel Mendoza Linares Viernes, 22 de agosto 2025, 20:30

Cuando la cuenta oficial del club publicó los versos de Joaquín Sabina en la canción que lleva por título 'De purísima y oro': «Niño, sube a la suite dos anisettes. Que hoy, vamos a perder los alamares. De purísima y oro, Manolete, cuadra al toro, en la plaza de Linares», ya se sabía que había llegado el día de conocer la esperada tercera equipación de los mineros.

La firma Lotto y el área de Comunicación del club han sabido volver a tocar la fibra sensible del linarense, ese que es taurino y futbolero o, aunque no sea muy fan de lo primero, sí que lo es de la historia de su ciudad y sabe de la importancia que tiene el Coso de Santa Margarita en la memoria popular de la ciudad y el visitante.

Ampliar Presentación de la cabria de plata que se entregará al campeón de la edición 37 del Ciudad de Linares IDEAL

Por eso se han atrevido a hacer una tercera equipación muy origial, de las que no deja a nadie indiferente, con un diseño que rinde homenaje a la figura de Manuel Rodríguez «Manolete», del que en los próximos días se cumplirá el 78 aniversario de su muerte en la plaza de toros de Linares (28 de agosto de 1947). El rosa palo y oro era su color preferido para vestir de luces.

Para presentar esta elástica, nadie mejor que el maestro linarense Curro Díaz, que el Hotel Cervantes fue grabado mientras se vestía con su traje de luces, de rosa palo y oro, en esa media luz solemne que inunda una escena tan íntima antes de salir a la plaza, para descubrir que debajo de la chaquetilla estaba el escudo del Linares bordado en oro.

Y es que la camiseta luce un original tono rosa palo, típico del mundo taurino, acompañado de bordados en hilo de oro, evocando los trajes de luces que inmortalizaron a los diestros que saltan cada mes de agosto al Coso de Santa Margarita.

Entre los detalles más llamativos destacan los bordados alamares situados entre el cuello y la manga, el escudo bordado también en hilo de oro, pantalón rosa y unas medias con espigas negras, típico adorno taurino de los matadores

Todo unido configura un diseño cargado de simbolismo y vinculación con la historia de la ciudad. La equipación, confeccionada por la italiana Lotto, no solo responde a un concepto estético sino también a una declaración de identidad: unir la tradición taurina de Linares con el valor de los futbolistas en el ruedo rectangular de Linarejos.

El recuerdo de Manolete, figura universal de la tauromaquia y protagonista de una de las páginas más trascendentales de la historia local, queda así plasmado en la tercera piel que vestirán los jugadores mineros y que va camino de ser otro éxito de ventas, tan viral o más que lo fue la segunda equipación romana. Ayer se puso a la venta y hubo colas para ser de los primeros en comprarla.

Último ensayo en casa

La duda está ahora en si el Linares estrenará la tercera equipación en el amistoso de esta tarde contra el Antequera CF. Último ensayo de verano en Linarejos, a las 19:00 y con dos únicos precios por entrada: 5 euros para adultos y 1 euros simbólico para niños de 0 a 11 años.

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, y el presidente del Linares Deportivo, Luis Vera, presentaron oficialmente el XXXVII Trofeo Ciudad de Linares, uno de los clásicos de la pretemporada futbolística en la ciudad y que tendrá como invitado a un rival de Primera Federación que está a las puertas del inicio liguero.

La liga de bronce empieza una semana antes que en Segunda Federación, por lo que el Antequera está más rodado. Este año ha renovado a media plantilla y se ha reforzado con jugadores como los delanteros Adri Gené, Luis Rivas, los centrocampistas David Ramos, Bassele y Rafa Diz o los defensas Barbu, Javi Antón, Albentosa o Antonio Luna, además de gente ya de sobra conocida en Linarejos como Siddiki, Biabiany o Ález Rubio.

El vencedor se alzará con la emblemática Cabria de Plata, un trofeo que se ha convertido en símbolo de la excelencia deportiva linarense. Con esta cita, el conjunto azulillo pondrá a prueba su puesta a punto ante un rival de entidad, en un partido que promete intensidad y emoción a las puertas del inicio liguero para las dos escuadras.

Después le quedarán a Pedro Díaz dos salidas más a Motril y Puertollano, pero la oportunidad de demostrar cómo ha crecido el equipo ante un club de superior categoría es la que tendrán hoy ante su hinchada.