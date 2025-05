El Linares quiere aplazar la retirada de Hugo Díaz

«No me desagrada seguir otro año con el Linares en 2ª RFEF»

linares. Con la conversión a SAD, la llegada de una nueva dirección y gerencia, el juicio por las acciones y todo lo que ha rodeado este año al club, se puede decir que ha sido una temporada de transición, solo había que ver los fichajes que vinieron, la apuesta por muchos jóvenes de nómina baja y la falta de dos hombres de peso como Rodri y Lara que podían haber llegado cuando se liberó su nómina.

Ahora hay que construir un nuevo Linares que sí aspire al ascenso y el club cuenta con Hugo. «No sé si la decisión que tome será la correcta, quiero pensarlo por mi familia. El año fue duro, veníamos de un descenso donde mucha gente me llamó viejo y arrastrado, mi propia afición a la cara. Ellos no saben lo que pasa en un vestuario. La gente decía que tenía que retirarme», y sin embargo, ahora Linarejos clama por su continuidad.

«Ya sé que el fútbol es así, incongruente. Yo lo doy todo en el campo, me salga bien o mal, y como tengo ya 37 años, hay cosas que no me van a salir bien. Lo bonito es que en esta segunda vuelta sí me salía lo que yo quería hacer. Ahora no sé si viene un año bueno o malo, solo sé que por mi edad me toca estar ya para las segundas partes y he jugado 25 partidos, titular toda la segunda vuelta. Puede ser de los años que más he disfrutado de ver que me salían las cosas en el campo», reflexiona en voz alta midiendo pros y contras el cordobés.

Hugo sabe que el club le va a llamar para renovar «y Carlos Hita me dijo de hablar, me sentaré y lo pensaré con mi familia. La gente también tiene que entender que cumpliré 38 años pronto y que siempre voy a darlo todo, pero no siempre me va a salir bien. Con un descenso sí tenía claro que no me iba a retirar el verano pasado».

Si Pedro Díaz comentó que su renovación debería ir también vinculada a un proyecto ambicioso del Linares, en el caso de Hugo Díaz «no es vinculante, pero entiendo a Pedro, él quiere promocionar como entrenador y ascender al Linares, es lo mismo que buscaba Alberto González, y los entrenadores no pueden tirar a la diana con pistolas de agua. Mi decisión será más personal, llevo muchos años siendo titular siempre en Linares, creí que este año estaría para media hora y mira cómo ha salido la cosa. No me desagrada la idea de seguir otro año con el Linares en Segunda RFEF, en Tercera ni lo hubiese pensado».

Una última frase que no da lugar a más preguntas. Está claro, el club quiere que Hugo Díaz se quede y Hugo Díaz quiere quedarse, será por lo tanto cuestión de limar los flecos, encajar las cosas en casa para prolongar un curso más la retirada y que el ya legendario goleador azulillo cumpla su sexta y última campaña en Linarejos. Si él quiere, que lo mismo le sale otro año redondo en el campo y a ver quién jubila Don Antonio Luis.