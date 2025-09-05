El Linares se encomienda a la patrona antes de arrancar el Grupo 4 más duro que se recuerda

La plantilla, directiva y cuerpo técnico del Linares Deportivo realizaron en la mañana de ayer la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Linarejos para ... que la patrona de la ciudad les acompañe durante el difícil curso que se abre esta noche en Estepona.

El párroco dedicó unas palabras de afecto a la ilusión que portan en sus camisetas los jugadores y al orgullo de la ciudad. Los capitanes subieron floren al camarín de la Señora de Linarejos y los rezos pusieron punto y final a un acto que marca el comienzo de lo que verdaderamente marcará el destino de los jugadores mineros.

A las 20:45, horario tardío para un Linares que lleva días entrenando por la mañana para protegerse del calor y porque, todo hay que decirlo, no hay alumbrado en Linarejos en condiciones para trabajar debido a las obras. De hecho, tan pronto como cambie la hora, el Linares pasará a jugar todos sus partidos de este año en horario matinal.

Pedro Díaz selañó sobre el desplazamiento que no están acostumbrados a jugar a esas horas, «pero es verano y cada uno lo pone cuando le interesa, será mejor para su público. Es tarde para el Linares, volveremos a las 3 de la mañana, pero es lo que hay».

Enfrente estará un Estepona que quiere hacerse fuerte en torno a esa expresión de «los resultados no importan en pretemporada», pero la mayoría de los amistosos que han jugado este último mes de agosto se saldaron con malas sensaciones, especialmente en casa.

Hay que decir que han tenido varios hombres importantes lesionados y protegidos en verano, que hoy ya está a disposición del técnico Mikel Llorente.

Pretemporada

El Linares sí llega con el ánimo reforzado y Pedro Díaz expuso antes del viaje que «esta pretemporada hemos competido bien contra equipos de mucha entidad. Fuimos mejores, como contra Antequera o Albacete, y la primera hora en Talavera. Nos pasó factura el viaje, levantarte a las 5 de la mañana, bajarte del bus y ponerte a jugar a 40 grados. Por lo demás, el equipo tuvo media hora embotellando en su campo al Talavera. Los goles fueron errores individuales».

Con esa dinámica de ser un equipo dominador y molesto desde el arranque, se miden a un Estepona donde destaca la gran cantidad de jugadores con pasado minero que tienen. La defensa entera podría estar compuesta por hombres que estuvieron en las filas mineras hasta hace poco en superior categoría.

José Antonio Caro y Lolo González son dos jugadores clave en el eje de la zaga, Antonio Marín por la derecha y Alfonso Candelas por la izquierda. Pero ahí no acaba la cosa. En el centro del campo está Javi Duarte. A todos ellos hay que sumarles la calidad de hombres como el goleador Castedo, dos jugones como Nacho Gómez y Ramón Bláz-quez, o el zurdo Ballarín y el malí Sandji. Un gran equipo para un gran estreno.

Para Pedro Díaz es importante empezar bien porque «este año el Grupo 4 es muy difícil, el más duro que he visto de Segunda Federación. Ya lo he comentado, que haya 9 equipos que por presupuesto tengan la obligación de ser campeones, imaginemos el nivel que vamos a ver. Con esos hay que pelearse, nuestro presupuesto será de los más bajos, pero eso en un campo de fútbol no lo es todo. Competiremos al mismo nivel que todos estos equipos».

Respecto a los futbolistas con pasado azulillo, no es algo que haya mirado para nada y «me influye muy poco que haya futbolistas del Estepona que hayan estado en Linarejos. Yo me fijo en sus características y en el juego que hacen, la idea de fútbol que tienen, cómo presionan, cómo atacan. Para ellos será especial, pero a mí no me influye para prepararlo».

El encuentro del Linares en Estepona y el de Puente Genil contra Xerez CD (18:00) abren hoy la competición en el Grupo 4.