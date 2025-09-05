Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tradicional ofrenda floral a la Virgen de Linarejos para que la patrona de la ciudad les acompañe durante el difícil curso deportivo L. D.

El Linares se encomienda a la patrona antes de arrancar el Grupo 4 más duro que se recuerda

Los mineros se miden a las 20:45 en el Estadio Francisco Muñoz Pérez a un CDEstepona que recupera a varios de sus jugadores lesionados

Ángel Mendoza

Linares

Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:46

La plantilla, directiva y cuerpo técnico del Linares Deportivo realizaron en la mañana de ayer la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Linarejos para ... que la patrona de la ciudad les acompañe durante el difícil curso que se abre esta noche en Estepona.

