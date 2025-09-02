El Linares Deportivo se hace más internacional con su camiseta taurina de rosa palo y oro

Fuera de toda previsión y toda lógica, así está yendo este año la venta de camisetas del Linares Deportivo. Por primera vez, no es la ... primera azulilla la camiseta estrella, la que ha roto todos los moldes han sido la segunda, de color burdeos, homenajeando al pasado romano de la ciudad y con guiño a Francesco Totti y a la AS Roma, pero si aquello fue sonado, se ha quedado en una anécdota al lado de lo que está consiguiendo la tercera camiseta de rosa palo y oro.

La taurina que homenajea a Manolete está en números que suponen una gran exposición para la marca Linares Deportivo, y por consiguiente para los patrocinadores de esta temporada, como lo son MLC, Caja Rural y la Diputación a través de la marca Jaén Paraíso Interior. Por añadidura, buena publicidad para la firma Lotto, alejada del mundo del fútbol salvo por un club italiano de Segunda División y el Linares Deportivo de la cuarta categoría española, que es quien les está dando mayor exposición.

Una camiseta puede ser mucho más que una prenda. Puede ser memoria, cultura o identidad. Eso es lo que ha ocurrido con la tercera equipación, que con su diseño en rosa palo y detalles dorados ha emocionado, conectado y trascendido, tanto por su mensaje como su diseño.

Hay que poner los números en perspectiva para entenderlo. Normalmente un club como el Linares vende de forma testimonial la segunda y tercera camiseta, más para coleccionistas y el 95% de ellas dentro de la propia ciudad. Lo de la rosa palo y oro es otra realidad. Han recibido pedidos por la web de 211 ciudades.

«Desde Linares, las camisetas han llegado a ciudades como Madrid, Málaga, Barcelona, Berlín, Roma, Ciudad de México o incluso El Paso, en Estados Unidos. La camiseta de rosa palo y oro no solo viste, cuenta una historia. Una historia de identidad y memoria de nuestra ciudad», citó el club dando las «gracias a todos los que han formado parte de este lanzamiento histórico. Esto es más que fútbol».

La mayoría de las ventas han sido en la tienda oficial de Linares, pero en formato online ha sido Madrid la ciudad que más envíos ha recibido de la elástica taurina, seguida del propio Linares, Málaga, Córdoba, Granada, Guadalajara, Barcelona y Zaragoza, en ese orden. Pero lo que más llama la atención es la explosión internacional, incluyendo pedidos desde países como México, Alemania, Argentina, Italia, Francia, EE.UU. o Bélgica.

El mundo ha cambiado con la exposición en redes sociales, y el fenómeno de las camisetas del Linares de este curso ha traspasado todas las fronteras. «Más de 4,5 millones de impactos en las redes sociales del club. Más de 700.000 visualizaciones del video promocional y más de 500 camisetas vendidas en las primeras 24 horas. Medios como ABC, El Mundo, Marca, Diario de Sevilla, Cadena SER y COPE han hablado de ella. Pero lo más importante: la gente la ha hecho suya», añadió la entidad minera.

Si estas vacaciones por Italia ya se han visto camisetas rojas y desde el Estadio Olímpico de Roma algunos se atrevieron a llevar la del Linares y subirlo a sus redes, lo de la elástica taurina ha roto moldes al demostrar que «una camiseta puede ser mucho más que una prenda. Puede ser memoria, cultura, identidad. Eso es lo que ha ocurrido con nuestra tercera equipación, que con su diseño en rosa palo y detalles dorados ha emocionado, conectado y trascendido, tanto por su mensaje como su diseño».

La rosa palo y oro da más talla y no ha generado los problemas con el corte 'slim fit' de las azules y las rojas. En los próximos días se espera una remesa de tallas 3XL para cumplir con la demanda de quienes se quedaron con las ganas en estos dos modelos, y llegará también otro pedido a fábrica para reponer las tallas de la taurina que se agotaron nada más lanzarlas.