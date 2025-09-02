Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Linares Deportivo estrenó su tercera equipación con aires taurinos en el amistoso frente al Antequera. ENRIQUE ALONSO

El Linares Deportivo se hace más internacional con su camiseta taurina de rosa palo y oro

Ya se ha vendido en 211 ciudades, incluyendo países como México, Alemania, Argentina, Italia, Francia, Bélgica y Estados Unidos

Ángel Mendoza

Linares

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:51

Fuera de toda previsión y toda lógica, así está yendo este año la venta de camisetas del Linares Deportivo. Por primera vez, no es la ... primera azulilla la camiseta estrella, la que ha roto todos los moldes han sido la segunda, de color burdeos, homenajeando al pasado romano de la ciudad y con guiño a Francesco Totti y a la AS Roma, pero si aquello fue sonado, se ha quedado en una anécdota al lado de lo que está consiguiendo la tercera camiseta de rosa palo y oro.

