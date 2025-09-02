El Linares Deportivo se hace más internacional con su camiseta taurina de rosa palo y oro
Ya se ha vendido en 211 ciudades, incluyendo países como México, Alemania, Argentina, Italia, Francia, Bélgica y Estados Unidos
Ángel Mendoza
Linares
Martes, 2 de septiembre 2025, 20:51
Fuera de toda previsión y toda lógica, así está yendo este año la venta de camisetas del Linares Deportivo. Por primera vez, no es la ... primera azulilla la camiseta estrella, la que ha roto todos los moldes han sido la segunda, de color burdeos, homenajeando al pasado romano de la ciudad y con guiño a Francesco Totti y a la AS Roma, pero si aquello fue sonado, se ha quedado en una anécdota al lado de lo que está consiguiendo la tercera camiseta de rosa palo y oro.
La taurina que homenajea a Manolete está en números que suponen una gran exposición para la marca Linares Deportivo, y por consiguiente para los patrocinadores de esta temporada, como lo son MLC, Caja Rural y la Diputación a través de la marca Jaén Paraíso Interior. Por añadidura, buena publicidad para la firma Lotto, alejada del mundo del fútbol salvo por un club italiano de Segunda División y el Linares Deportivo de la cuarta categoría española, que es quien les está dando mayor exposición.
Una camiseta puede ser mucho más que una prenda. Puede ser memoria, cultura o identidad. Eso es lo que ha ocurrido con la tercera equipación, que con su diseño en rosa palo y detalles dorados ha emocionado, conectado y trascendido, tanto por su mensaje como su diseño.
Hay que poner los números en perspectiva para entenderlo. Normalmente un club como el Linares vende de forma testimonial la segunda y tercera camiseta, más para coleccionistas y el 95% de ellas dentro de la propia ciudad. Lo de la rosa palo y oro es otra realidad. Han recibido pedidos por la web de 211 ciudades.
«Desde Linares, las camisetas han llegado a ciudades como Madrid, Málaga, Barcelona, Berlín, Roma, Ciudad de México o incluso El Paso, en Estados Unidos. La camiseta de rosa palo y oro no solo viste, cuenta una historia. Una historia de identidad y memoria de nuestra ciudad», citó el club dando las «gracias a todos los que han formado parte de este lanzamiento histórico. Esto es más que fútbol».
La mayoría de las ventas han sido en la tienda oficial de Linares, pero en formato online ha sido Madrid la ciudad que más envíos ha recibido de la elástica taurina, seguida del propio Linares, Málaga, Córdoba, Granada, Guadalajara, Barcelona y Zaragoza, en ese orden. Pero lo que más llama la atención es la explosión internacional, incluyendo pedidos desde países como México, Alemania, Argentina, Italia, Francia, EE.UU. o Bélgica.
El mundo ha cambiado con la exposición en redes sociales, y el fenómeno de las camisetas del Linares de este curso ha traspasado todas las fronteras. «Más de 4,5 millones de impactos en las redes sociales del club. Más de 700.000 visualizaciones del video promocional y más de 500 camisetas vendidas en las primeras 24 horas. Medios como ABC, El Mundo, Marca, Diario de Sevilla, Cadena SER y COPE han hablado de ella. Pero lo más importante: la gente la ha hecho suya», añadió la entidad minera.
Si estas vacaciones por Italia ya se han visto camisetas rojas y desde el Estadio Olímpico de Roma algunos se atrevieron a llevar la del Linares y subirlo a sus redes, lo de la elástica taurina ha roto moldes al demostrar que «una camiseta puede ser mucho más que una prenda. Puede ser memoria, cultura, identidad. Eso es lo que ha ocurrido con nuestra tercera equipación, que con su diseño en rosa palo y detalles dorados ha emocionado, conectado y trascendido, tanto por su mensaje como su diseño».
La rosa palo y oro da más talla y no ha generado los problemas con el corte 'slim fit' de las azules y las rojas. En los próximos días se espera una remesa de tallas 3XL para cumplir con la demanda de quienes se quedaron con las ganas en estos dos modelos, y llegará también otro pedido a fábrica para reponer las tallas de la taurina que se agotaron nada más lanzarlas.
Esperando a que FC Play cierre los acuerdos con los clubes del grupo
El Linares tendrá que elegir si debuta en liga con la azulilla o con la taurina, porque el Estepona viste con camiseta roja y pantalón azul como local. Pero eso no preocupa a la hinchada minera, lo que quieren es saber si podrán ver el partido.
El curso pasado estaba la plataforma TV Football Club, que este año ha dado un cambio de marca y ahora es FC Play y ha cambiado de dominio a fcplay.footballclub.pro, aunque lo preocupante es que, estando a mitad de semana y faltando poco más de 72 horas para el choque entre Estepona y Linares, el encuentro no está en parrilla. Solo aparece el Puente Genil-Xerez CD para el sábado a las 18:50 de la tarde.
La web anuncia su tarifa de 64,99 euros por temporada, ofrece la Primera, Segunda y Tercera RFEF, además de un canal de la Federación Andaluza de Fútbol, pero a la afición minera le ha extrañado que el Linares Deportivo no haya anunciado ninguna promoción para los abonados, como ocurrió el verano pasado.
El escudo del Linares no aparecía la semana pasada, ayer sí estaba y parecía despejada la duda pero, una vez consultado al club, el Linares ha confirmado a IDEAL que «no tenemos firmada aún la cesión de derechos de televisión, se está negociando».
Aunque esto no tiene nada que ver con el desplazamiento a Estepona porque «nosotros vendemos los partidos de casa. Los derechos no son unificados, cada club vende a quien quiere».
Así que queda por confirmarse si el encuentro en el Estadio Francisco Muñoz Pérez lo puede ver la afición minera, aunque sea pagando los 4,99 euros por partido suelto que cobra FC Play. El debut del Linares en casa será contra el Águilas el domingo 14 de septiembre a las 18:00, ya está confirmado, y lo normal es que para entonces ya haya acuerdo entre los mineros y la plataforma del pasado ejercicio para que los azulillos exiliados puedan ver el encuentro de su equipo en una temporada tan ilusionante como la que se viene.
