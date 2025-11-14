Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Recepción en el Ayuntamiento del Linares al equipo femenino local que compite en Europa. IDEAL

Linares abre fase de grupos en la Copa de Europa femenina de tenis de mesa

El Pabellón Andalucía acoge durante todo el fin de semana a doce equipos de ocho países, en una cita clave del calendario continental

Ángel Mendoza

Linares

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:41

La provincia de Jaén vuelve a convertirse este fin de semana en un punto de referencia del tenis de mesa europeo con el inicio de ... la primera fase de la Copa de Europa femenina (ETTU Cup), que se disputa íntegramente en el Parque Municipal de Deportes de San José de Linares.

