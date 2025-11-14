Linares abre fase de grupos en la Copa de Europa femenina de tenis de mesa

La provincia de Jaén vuelve a convertirse este fin de semana en un punto de referencia del tenis de mesa europeo con el inicio de ... la primera fase de la Copa de Europa femenina (ETTU Cup), que se disputa íntegramente en el Parque Municipal de Deportes de San José de Linares.

La ciudad de las minas reúne estos tres días a doce equipos procedentes de ocho nacionalidades distintas, con jugadoras de diecisiete países, lo que consolida su papel como anfitriona destacada en el panorama internacional de este deporte.

El Cliniqas.com Linares, perteneciente al CD Indiana Games, abrió su participación anoche ante el UTTC Panaceo Stockerau, conjunto austríaco contra el que aún se competía al cierre de esta edición. El equipo linarense quedó encuadrado en el Grupo B, donde hoy se enfrentará al Bebetto AZS UJD Częstochowa (Polonia) a las 19:30 horas en el Pabellón Andalucía, y mañana domingo cerrará el fin de semana frente al Lyssois Lille Métropole (Francia), uno de los rivales más exigentes de la liguilla.

Para esta fase continental, el club linarense (actual sexto clasificado en la Liga Iberdrola)inscribió a un amplio plantel de doce jugadoras. Destacan rumana Roxana Istrate (capitana), la argentina Ana Codina, las niponas Nomura Moe y Haruna Ojio, y las españolas Marta Pajares, Amalia Triana, Sara Suárez, Blanca Muñoz, Ana Chen, Aurora Hidalgo, Marta Perales y Diana Caro-Accino.

El Pabellón Andalucía fue dividido en varias pistas con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de los encuentros y ampliar el aforo destinado al público. La organización corre a cargo de la Unión Europea de Tenis de Mesa, con el apoyo del Ayuntamiento de Linares, que vuelve a apostar por acoger grandes eventos de este deporte.

Según el formato de competición, los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la segunda fase. Allí se incorporarán también los equipos que finalicen en tercera y cuarta posición en la ronda inicial de la Champions League femenina. A partir de la tercera fase, el torneo adoptará un sistema de eliminación directa.

Recepción institucional

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, recibió por la mañana en el Palacio Municipal a representantes de cinco de los equipos participantes, en un acto que sirvió para dar la bienvenida oficial a la competición. Posteriormente, participó en una presentación celebrada en la Sala Felipe VI, junto al delegado territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, José Ayala, y otros miembros de la corporación.

Durante su intervención, Del Olmo destacó el compromiso institucional con este deporte: «Para nosotros es importante colaborar con esta competición para que se pueda celebrar aquí, y he tenido la oportunidad de dar la bienvenida a los equipos y animar a las jugadoras a que conozcan nuestra ciudad. Que las administraciones vayamos de la mano es importante para Linares y, sobre todo, para el tenis de mesa femenino como estandarte de este deporte».