Jimbee Cartagena tira de eficacia en el Trofeo del Olivo

Llegó la primera derrota de la pretemporada. Jimbee Cartagena se impuso en el Olivo Arena (4-6) para hacerse con la XIV edición de un Trofeo del Olivo que reunió a dos auténticos gigantes de este deporte. Los locales arrancaron mordiendo pero con nulo acierto a la hora de convertir en gol sus ocasiones. El internacional Chemi negó el gol a Mati Rosa. En el otro área, Espíndola le ganó la mano a Povea.

Waltinho, tras cazar un rebote en el área, abrió el marcador en el minuto cuatro. Ypese a que Power Raggiati estuvo muy cerca de firmar la igualada, fue Motta el que hizo el cero a dos con un inapelable zurdazo que limpió de telarañas la escuadra de la portería local. Yen el minuto 7, un grave error en la salida de balón de los jienenses lo aprovechó Povea (0-3). Dani Rodríguez, visiblemente enfadado, pidió un tiempo muerto para oxigenar las ideas de los suyos. Mareco y Mati Rosa siguieron sumando ocasiones de gol para los locales, carentes de efectividad y pegada.

En 2024, el Jimbee Cartagena se proclamó por primera vez campeón de la Primera División de Fútbol Sala y de la Supercopa de España en la temporada 2023-2024, hitos que se suman a una nueva Supercopa y otra liga en la última temporada, lo que refrendan su actual dominio en el panorama nacional.

Internacional con España

El encuentro contó con el aliciente del regreso de Renato a Jaén tras su fichaje este verano por el bloque melonero después de tres cursos vestido de amarillo. El internacional con España escuchó algunos silbidos durante el arranque del duelo. En proceso de adaptación, no brilló en Jaén.

Superado el ecuador del primer round, el Jaén Paraíso Interior FSbuscaba la llave que abriera una puerta colosal. Un gol que le metiera en la lucha por el partido. Lo encontró Alejandro Lemine en el minuto 12. Al segundo intento, tras un reverso eléctrico, recogiendo su propio rechazo en el área rival.

Yun minuto más tarde llegó el segundo tanto amarillo, también con el gaditano Lemine como protagonista destilando tranquilidad y clase en la definición en el área para picar lo justo el esférico. Ahora era Duda el que llamaba a capítulo a los suyos.

Pero en una acción desafortunada, Joao Salla golpeó con la espalda un balón que Jimbee Cartagena había puesto en juego desde la banda e introdujo la pelota en su portería. Tocaba seguir remando.

Recital de Chemi

Chemi no cesó en su recital de paradas. Doble intervención para evitar el tercero.

Los errores se pagan, y ante el campeón liguero en los dos últimos cursos mucho más. Jimbee Cartagena recuperó su renta por mediación de Motta, un tanto aprovechando un robo de Povea.

Con el Jaén Paraíso Interior FSentrando en el bonus fatídico de las cinco faltas, Chemi negó también el gol a Rikelme en la recta final del primer tiempo. Ahí estuvo una de las claves del duelo.

Al descanso, dos a cinco para un Jimbee Cartagena que sacó el máximo rédito de los regalos amarillos para, con su pegada letal, marcar diferencias.

El duelo se reanudó, como en la primera mitad, carente de cualquier atisbo de rígido corsé táctico. Facilidad para encontrar ocasiones, errores en la circulación, pero con un Jaén FS sin acierto.

Múltiples llegadas y profundidad. Pero los cinco primeros minutos se consumieron sin goles. El Jaén FS estaba mereciendo algo más.

Ycuando mejor estaba el bloque local, con un palo de Lemine, Alonso culminó en gol una contra visitante en el 32 (2-6).

El premio, aunque tarde, lo marcó Esteban, ex del Pozo, en los últimos cinco minutos. Se embarró el duelo, amistoso, en sus últimos minutos. Waltinho y Dani Zurdo fueron expulsados. Una dura falta de Dani Zurdo, la quinta, que no justifica la reacción del jugador melonero.

Ambas escuadras con tres jugadores, más el portero, con poco más de tres minutos por disputarse hasta el final.

Dani Rodríguez apostó por el portero-jugador y, el riesgo, se tradujo muy pronto en gol. Obra de Joao Salla (4-6). Tras recuperar efectivos ambas escuadras, el Jaén FS siguió insistiendo con el juego de cinco. Sin fortuna para evitar el primer tropiezo de pretemporada.

Ampliar Paco Reyes entrega del trofeo al quipo de Cartagena. IDEAL Reyes deseó que el equipo jienense «vuelva a dar muchas alegrías y pelee por estar entre los mejores» Paco Reyes, presidente de la Diputación provincial, participó la noche del martes en la entrega de trofeos a los equipos que disputaron este partido celebrado en el Palacio de Deportes Olivo Arena. «Hemos vuelto a disfrutar de un Trofeo del Olivo de primer nivel, en el que se han medido dos de los mejores conjuntos de la liga nacional, el campeón de las dos últimas ediciones y el Jaén Paraíso Interior FS», comentó Paco Reyes a la conclusión de este torneo de pretemporada que es «la antesala de una nueva campaña en la que confiamos que el equipo de nuestra tierra nos vuelva a dar muchas alegrías y pelee por estar entre los mejores en cada competición, como viene haciendo en los últimos años». Con su victoria, el Jimbee Cartagena ha escrito su nombre en el palmarés de un Trofeo del Olivo que anteriormente conquistaron el FC Barcelona, el Movistar Inter, ElPozo Murcia, el Benfica y el Sporting de Braga, además del anfitrión, el club jiennense, que lo ha ganado en siete ocasiones.