El Jaén Paraíso Interior suma sus tres primeros puntos de la temporada

C. C. Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:13 Comenta Compartir

Primera victoria de la temporada. El estadio Olivo Arena de la capital volvió a vestirse de gala para acoger un auténtico partidazo entre dos gigantes del fútbol sala nacional: Jaén Paraíso Interior FS y Movistar Inter FS. Y lo hizo ante más de 5.500 espectadores, donde el conjunto jienense logró una trabajada y emocionante victoria por 3-1, sumando así los primeros tres puntos de la temporada y haciendo vibrar a su afición.

Antes del inicio, el pabellón se detuvo para rendir homenaje a Ángel Aguilera por su trayectoria como entrenador y referente del fútbol sala en en la ciudad. Posteriormente, se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de Juan Aguilera, expresidente del club bajo el nombre de Oliva Secavi y hermano de Ángel.

El partido

Dani Rodríguez apostó de inicio por Espindola, Power, Bynho, Michel y Mati Rosa, un quinteto que salió a morder desde el primer minuto. La primera gran ocasión llegó en el minuto 2, cuando Mati Rosa probó a Jesús Herrero tras un pase de Eloy Rojas en una falta al borde del área. Alan Brandi tuvo otra clara en el minuto 5, y el propio Espindola respondió en el minuto 7 con una parada salvadora ante una contra de Movistar Inter.

El Olivo Arena rugió en el minuto 9 con el primer gol: Power abrió el marcador con un potente disparo (1-0). Apenas un minuto después, Eloy Rojas cazó un rechace en el área y mandó el balón al fondo de la red (2-0), tanto que fue revisado y validado por el VIR. El público celebraba cada jugada, empujando al equipo, mientras la frustración visitante se traducía en varias amarillas. Espindola fue clave para mantener la ventaja, destacando con paradas de mérito, especialmente a disparos de Javi Mínguez. Con el marcador 2-0, los jiennenses se marcharon al descanso en medio de una gran ovación.

La segunda mitad mantuvo el mismo ritmo alto, aunque con menos ocasiones claras. Espindola volvió a erigirse en héroe en el minuto 25 al detener un mano a mano a Pirata. Jaén no renunciaba al ataque, con Eloy Rojas y Bynho probando a Herrero.

La sentencia del partido llegó en el tramo final: en una rápida contra, Joao Salla puso el 3-0 a falta de pocos minutos. El gol fue revisado y validado, desatando la euforia en la grada. Movistar recortó distancias con un tanto de Bartolomé, pero la sólida defensa amarilla, incluso en situación de portero-jugador, aseguró el triunfo.