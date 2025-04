Jaén Paraíso Interior FS se medirá a Palma en las semifinales de la Copa del Rey

Las semifinales de Copa del Rey de fútbol sala ya están servidas. El Palacio de los Deportes de Cartagena, que acogerá la Final Four los ... días 17 y 18 de mayo, fue el escenario del sorteo del que han salido los dos emparejamiento. De esta forma, el Jaén Paraíso Interior FS se medirá al Illes Baleares Palma Futsal el sábado 17 de mayo a las 20:30 horas. La otra semifinal enfrentará al Servigroup Peñíscola y al Movistar Inter, a partir de las 18:00 horas. La final está fijada para el domingo a partir de las 18:00 horas.

Los amarillos ya conocen su camino en la Final Four de la Copa de S.M. el Rey. El jienense Míchel representó al club durante el acto en el mismo escenario que acogerá la fase final de la competición.

El Jaén FS perdió tres finales de forma consecutiva ante el Barça FS (2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020). Y después ha estado presente en dos Final Four, en Jaén y Sevilla, donde en ambas citas no logró pasar de las semifinales. Para el Palma Futsal será la segunda Final Four en la historia y la tercera vez que alcanza las semifinales del torneo copero, con el claro objetivo de conquistar por primera vez un título a nivel nacional tras haber reinado fuera de las fronteras nacionales en las dos últimas temporadas. El equipo dirigido por Antonio Vadillo llega a la cita con ambición, experiencia y la determinación de volver a pelear por un título tras rozar la gloria hace apenas unas semanas en la Copa de España, donde se quedó a las puertas tras caer en la final ante el Servigroup Peñíscola.

El enfrentamiento ante el Jaén Paraíso Interior FS se presenta igualado, aunque los precedentes esta temporada han sido favorables al conjunto mallorquín. En la primera vuelta, el Illes Balears Palma Futsal se impuso por 3-4 en el Olivo Arena, y en el encuentro de la segunda vuelta, disputado recientemente en Son Moix, firmó un 5-2 que reafirma el buen momento del equipo.

Protagonistas

Tras conocer el resultado del torneo, el ala natural de Mengíbar destacó que «cualquier rival era muy complicado. Intentaremos seguir dejando a Palma Futsal sin ese título nacional». Y añadió que llegan a esta cita con máxima «ilusión. Hemos tocado esta Copa muy cerca, pero no la hemos ganado». Por su parte, Carlos Barrón señaló que están «disfrutando en la isla del fútbol sala con estos torneos europeos, pero tenemos las ganas de poder levantar un título nacional. Jaén siempre está dando un ato nivel y va a ser muy complicado».

El técnico del Palma, Antonio Vadillo, valoró el sorteo con la prudencia que exige una cita de este calibre. El entrenador reconoce que, «en una Final Four, cualquier rival iba a ser complicado» y el cruce con el Jaén Paraíso Interior no será una excepción. «Sabemos cómo se las gasta. Lleva muchas temporadas haciendo las cosas bien y nos va a exigir al máximo», aseguró.

El entrenador destacó la capacidad competitiva del conjunto andaluz: «Es un equipo que compite muy bien, que maneja muy bien todas las fases del juego. Llevan años demostrando el potencial que tienen, con lo cual, será una eliminatoria difícil, como no podría ser de otra forma».

Vadillo insistió en que, llegados a este punto, «daba igual el rival, estamos en una Final Four de la Copa del Rey y todos los rivales son difíciles. Sabemos que si queremos ganarla, hay que ganar dos partidos, empezando por la semifinal».