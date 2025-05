El Jaén Paraíso Interior desea sumar el punto definitivo en el Olivo Arena ante el Barça

Un partido para seguir haciendo historia. Después de la trepidante victoria en el Palau (2-3) el Jaén Paraíso Interior FSrecibe este domingo 18:30 ... horas al Barça FS con la posibilidad de lograr el pase a las semifinales del 'play off' por el título liguero ante su afición. El choque será dirigido por Carlos Rodrigo Miguel y Fermín Ángel Sánchez-Molina Tapiador.

Ambas escuadras disputaron la final en el curso 2022-2023, que cayó del lado blaugrana. Cabe recordar que, esta temporada, el Barça y el Jaén Paraíso Interior se han enfrentado, antes de este 'play off' en tres ocasiones. Las dos de la Liga han caído una para cada lado, con victoria blaugrana en el Palau (4-2) y derrota en el Olivo Arena (9-4). La tercera fue en los cuartos de la Copa del Rey, cuando los andaluces eliminaron a los culés en el tiempo extra (3-2).

Si el conjunto blaugrana logra la victoria, recuperaría el factor cancha y el tercer y definitivo duelo se disputaría el próximo miércoles, en el Palau, a partir de las 20:30 horas.

Illes Balears Palma Futsal, Movistar Inter, Jaén Paraíso Interior y Servigroup Peñíscola sumaron el primer punto y miran con ambición al domingo 1 de junio, donde podrían eliminar a Osasuna Magna, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Barça y ElPozo Murcia Costa Cálida, respectivamente. A todo o nada. De esta forma, el vencedor de la eliminatoria entre jienenses y blaugranas se mediría en semifinales al que resulte vencedor del choque entre Palma y Xota.

El Barça, por su parte, tiene la presión añadido de dar el primer paso del todo o nada particular para alzar algún título esta temporada. En el primer envite, un gol anulado a los andaluces fue una prueba de fuego: debían mantener la calma. Mostraron tal signo de madurez en la primera parte que pareció no afectarles hasta el descanso. Fueron sólidos y en el segundo acto se cobraron cierta revancha: Mati Rosa y Lemine pusieron el 0-2 con diez minutos por delante. El ejercicio de resistencia fue cuestión de supervivencia para los de Dani Rodríguez, que vieron su castillo de naipes derruido cuando a falta de un minuto se vieron empatados: un penalti transformado por Dyego y un gran disparo de Antonio llevaron la eliminatoria a la prórroga. Había alivio en el banquillo culé. Sin embargo, la tanda de penaltis jamás llegó porque una vez más Rosa acertó para superar a Dídac, no perdonó y cumplió su misión imposible: llevarse el punto al Olivo Arena.

Un duelo titánico en el que muchas miradas estarán puestas en el jienense, Antonio Pérez, con la camiseta blaugrana.