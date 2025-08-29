El Jaén CB cierra su plantilla con la contratación del base Godwin Bohaen El bloque de la capital jienense iniciará la campaña con el primer duelo de la Copa de España ante el Coto Córdoba

José A. Gutiérrez Jaén Viernes, 29 de agosto 2025, 20:55 Comenta Compartir

A tres semanas de que el balón vuelva a botar en competición oficial —el 14 de septiembre con el inicio de la fase de grupos de la Copa de España—, el Jaén CB ha cerrado su plantilla con la incorporación del base canadiense Godwin Boahen, un jugador de experiencia contrastada que llega para reforzar la dirección de juego.

Con 28 años, Bohaen (Toronto, 1997) viene de una sólida trayectoria formativa en la prestigiosa Universidad de Illinois en Chicago (NCAA D1), donde demostró ser un jugador polivalente y con gran capacidad anotadora. En sus cuatro años universitarios, sus promedios fueron más que notables, destacando su acierto desde la línea de tres y su habilidad en las asistencias a sus compañeros.

Tras su paso por el baloncesto universitario, ha jugado en la Segunda FEB de España con el Azpeitia Juaristi Iraurgi Saski Baloia y una temporada en el Huelva Comercio Viridis. Su llegada es un clara apuesta del club jienense: construir un equipo competitivo desde el primer minuto.

La llegada de Bohaen cierra un equipo que se ha ido armando con inteligencia. A los jugadores clave que continúan de la pasada temporada en Tercera FEB, como Iván Casas, Javi Martínez, Javi Santa Bárbara, Francisco López, Luis Rodríguez y Juanma Moreno, se suman hasta seis nuevas incorporaciones de gran calidad que completan un bloque diseñado para no pasar desapercibido. Las incorporaciones de Kessly Felizor, Ailton Lopes, Luis Filipe Faial, José Carlos Balderas y Godwin Bohaen, como la vuelta de Alberto Cañete, no han hecho si no mejorar considerablemente el nivel competitivo del equipo. Así, Berni Castillo cuenta con un grupo equilibrado y experimentado, con jugadores de la casa y fichajes estratégicos que le dan al cuerpo técnico un abanico de posibilidades en una liga tan atractiva como exigente.

El objetivo es claro: competir de tú a tú contra cualquiera y demostrar que este equipo está preparado para los retos que se le presenten, desplegando un baloncesto rápido, vistoso y con una defensa intensa, las señas de identidad del Jaén CB.

La temporada comenzará con el primer partido de la fase de grupos de la Copa de España contra el Coto Córdoba CB en el Pabellón Municipal de Deportes de Vista alegre en la capital cordobesa. El Jaén CB tendrá el esperado estreno en el Olivo Arena el 21 de septiembre a las 12:30, donde se enfrentará al CB Morón. La fase de grupos finalizará el 28 de septiembre cuando el equipo jienense se desplace a Sevilla para disputar su encuentro frente al Caja 87 en el Pabellón San Pablo.

En la edición de este año de la Copa Delegación, el Jaén CB disputará la final el 24 de septiembre frente al vencedor de la eliminatoria entre el JPI-FS Baloncesto y el CB Andújar. Un comienzo de temporada, pues, lleno de citas importantes.