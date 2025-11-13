Isra Cano:«Cuando vienes en dinámica negativa, ganar un derbi es lo mejor para romperla»

El derbi en La Victoria fue un partido especial para Isra Cano, por muchos motivos. Fueron sus primeros 90 minutos completos de la temporada, justamente ... en la víspera de su 25 cumpleaños (fue el lunes), y el día que su equipo volvió a ganar al eterno rival en Jaén después de cinco años sin enfrentarse.

Si estos tres motivos ya son suficientes, se une que el Linares ha cambiado esta semana de dinámica, de mentalidad, eso se nota en los entrenamientos de esta semana. Las caras son otras, la racha negativa ya es pasado, cuatro puntos en los dos últimos encuentros.

Isra reconoce que «la perspectiva ha cambiado mucho y creo que ha servido para sacar la cabeza y decir «aquí está el Linares». Hemos demostrado que podemos dar la talla ante un rival como el Jaén en su campo y esta semana hemos trabajado con las caras más felices, con ilusiones renovadas».

Luego está ese valor extra de los puntos en un derbi porque, además de la victoria en Jaén, el Linares vivió el baño de masas que provocó un plus anímico y que «cuando vienes de dinámica negativa, ganar un derbi es el mejor escenario para romperla, con una afición inmensa que llenó todo su sector del campo. Eso es lo que necesitamos, en Jaén y en casa, que nos lleven en volandas para que esto sea un verdadero punto de inflexión».

Isra Cano ya le había contado a los nuevos jugadores del Linares lo que puede llegar a ser la afición minera cuando conecta con el equipo. Baño de masas en el campo y otro a la llegada del autobús a la ciudad. Si la temporada es buena, eso será una tónica, pero los jugadores también quieren apoyo cuando las cosas salen mal en el campo.

«Los compañeros ya han visto cómo es esta afición cuando está a tu lado. Ya nada más subirnos al autobús lo comentábamos, que algunos compañeros nunca habían vivido un ambiente así y fliparon con el derbi. Es bonito ver sus caras, imagina para los que somos de la provincia», comentó el iliturgitano.

Cumple 25 años y es raro ver a Isra solo con 200 minutos jugados después de diez jornadas de liga. No fue un comienzo de campaña fácil. Un cuarto de hora en Estepona, media hora con el Águilas, minutos sueltos ante el Recre y la Minera. Podría parecer que Pedro Díaz no cuenta mucho con él, pero hay una intrahistoria.

«Fue duro porque no estoy acostumbrado a ser un jugador que tenga poco protagonismo. Además, se juntó con unas molestias de rodilla que no me dejaban poder desarrollar mi juego. Fue mi primer partido completo y estoy feliz. A nivel personal me encuentro con más confianza y con ganas de afrontar lo que viene por delante en la temporada. Es muy larga y tengo que mejorar el nivel para poder estar con un puesto semana a semana en el once», explicó el mediapunta minero.

Precisamente Isra Cano fue uno de los goleadores de aquel 1-4 en La Victoria hace un lustro y recordó que «de aquel Linares seguimos solo Fran Lara y yo, la plantilla ha cambiado, pero sí que hay una cosa que no cambia, que el Linares sigue ganando en Jaén. Además, ya tocaba tener un poco de suerte por nuestra parte, porque llevábamos unos partidos que no la estábamos teniendo. Ellos tuvieron sus ocasiones, dos palos, pero nosotros también las nuestras y nos llevamos el gol».

Hay un dato del que se habla poco y es que por fin el Linares dejó la puerta a cero. No lo hacían desde la jornada 3 en Almería «y nos ha mermado mucho recibir tantos goles. Todos los domingos no puedes marcar 3 goles para ganar. No encajar en Jaén es otro plus que nos hace pensar que ha pasado la mala racha y empieza otra. Estuvimos muy serios y ese es el camino. El equipo que menos goles encaja siempre está arriba».