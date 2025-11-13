Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Isra Cano cumplió 25 años jugando sus primeros 90 minutos completos de la temporada. Linares Deportivo

Isra Cano:«Cuando vienes en dinámica negativa, ganar un derbi es lo mejor para romperla»

Desde la tercera jornada no dejaba el Linares la puerta a cero y el baño de masas con la afición ha sido una inyección para la plantilla azulilla

Ángel Mendoza

Linares

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:24

Comenta

El derbi en La Victoria fue un partido especial para Isra Cano, por muchos motivos. Fueron sus primeros 90 minutos completos de la temporada, justamente ... en la víspera de su 25 cumpleaños (fue el lunes), y el día que su equipo volvió a ganar al eterno rival en Jaén después de cinco años sin enfrentarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Andújar Flamenca Baila, preludio del XV aniversario de Andújar Flamenca
  3. 3 Productores de la zona inculcan a la sociedad las excelencias del aceite de oliva
  4. 4 Andújar será sede del gran premio de España de tiro con arco
  5. 5 El PP exige a Reyes que mire por los jiennenses en vez de por su interés partidista
  6. 6 Una obra que desvela la historia desconocida de la provincia de Jaén
  7. 7

    La provincia de Jaén llegó a tener dos líneas de transfer con el aeropuerto
  8. 8 El conocido ensayista Jesús Maeso protagoniza el acto inaugural del curso en la UNED
  9. 9 Raphael vive su gran noche homenajeado por los Latin Grammys
  10. 10 Inseguridad entre los comerciantes de Jaén por el incremento de robos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Isra Cano:«Cuando vienes en dinámica negativa, ganar un derbi es lo mejor para romperla»

Isra Cano:«Cuando vienes en dinámica negativa, ganar un derbi es lo mejor para romperla»