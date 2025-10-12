Ignacio Fontes y Marta Serrano se hacen con la 37ª edición de la Milla de Jaén La cita reúne en el circuito habilitado en la calle Virgen de la Cabeza a unos 200 corredores de las categorías que van desde sub 12 a veteranos

José A. Gutiérrez Domingo, 12 de octubre 2025, 19:24

Ignacio Fontes, en hombres, y Marta Serrano, en mujeres, se proclamaron campeones de la edición número 37 de la Milla Urbana Internacional de Otoño 'Manuel Pancorbo' que, como cada 12 de octubre, se celebró en el circuito habilitado por el Patronato Municipal de Deportes en la calle Virgen de la Cabeza. Una auténtica fiesta del atletismo que arrancó a las 10 y media de la mañana y que terminó poco antes de las dos de la tarde con la tradicional entrega de trofeos a los tres primeros clasificados y clasificadas de cada categoría.

El atleta internacional granadino logró su segunda victoria aquí en la capital (ya ganó en 2022) con una marca de 4 minutos y 12 segundos. Cruzó la línea de meta por delante del marroquí Mohamed Attaoui, que se impuso en la edición del año pasado precisamente por delante del propio Fontes, y de Víctor Ruiz, ambos con un tiempo de 4:13. Ronaldo Olivo, campeón hace dos ediciones, ha sido cuarto (4:15) y George Kiplagat (4:16), quinto.

Serrano, mientras, ha inscrito su nombre en el palmarés de la Milla de Jaén tras conseguir parar el crono en 4 minutos y 47 segundos. Esther Guerrero (47:50) y Marta Mitjans, ganadora el año pasado, completaron el podio de la prueba élite femenina. La cuarta y la quinta plaza fueron para Miriam Costa (4:52) y Noshin Mandoi Kimuge (4:54), respectivamente.

La concejala de Deportes, Beatriz López, que estuvo presente junto con varios miembros del equipo de Gobierno, dio la enhorabuena a los ganadores y ganadoras de todas las categorías y destacó que «hemos vivido una mañana espectacular de atletismo de primer nivel y una fiesta a la que incluso la buena meteorología se ha querido sumar». «Cuando hablamos de Jaén como una verdadera ciudad del atletismo no se trata de un mero eslogan, sino de un verdadero compromiso para y con este deporte que se hace realidad con la disputa de pruebas tan espectaculares y de la dimensión de nuestra milla urbana internacional, una de las competiciones más importantes del calendario nacional e internacional de la distancia y la constatación de que combinar el deporte de élite con el popular es un acierto absoluto», añadió, para concluir agradeciendo «a Caja Rural de Jaén su apuesta y su compromiso con el Patronato Municipal de Deportes y esta cita».

Unos 200 atletas

En este sentido, han sido unos 200 los atletas que han participado en las doce pruebas disputadas de las categorías de las categorías alevín, infantil, cadete, juvenil, júnior, promesa, sénior y veteranos, además de las dos de carácter internacional que han servido de colofón. En concreto, las de las edades sub 12 femenino y sub 12 masculino (ambas con un recorrido de aproximadamente 1.000 metros), sub 14 femenino, sub 14 masculino, sub 16 femenino, sub 16 masculino, sub 18 y sub 20 masculino; sub 18, sub 20, sub 23, sénior y máster femenino; máster masculino y sub 23 y sénior masculino.

Aquellos que no han podido acudir a la calle Virgen de la Cabeza han tenido la oportunidad de seguir la prueba en directo, vía streaming, en el canal de Youtube de la plataforma Jaén, Ciudad del Atletismo.