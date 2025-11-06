Hugo Díaz:«Las rachan pasan desapercibidas en los derbis, hay mucha tensión en el césped»

Vuelta a los entrenamientos de los dos equipos, ya con la mente puesta en el retorno del derbi, un lustro después, con los dos coincidiendo ... en la cuarta categoría del fútbol. Un Real Jaén en horas altas, recién ascendido y que solo ha perdido un partido este curso, y un Linares Deportivo con dudas por el último mal mes de competición, pero con la sensación de que no mereció perder muchos de los puntos que se escaparon.

Por los mineros, el capitán es Hugo Díaz, uno de los protagonistas del encuentro que sabe lo que es vestir las dos camisetas. El delantero no estuvo la semana pasada por sanción y eso le ha servido para llegar con el depósito lleno al encuentro en La Victoria.

«Me tocó estar en la grada contra el Xerez, pero vi que mis compañeros compitieron bien y fue una lástima no terminar de revertir la mala racha. Estoy disponible para que el míster cuente conmigo si lo considera», señaló el delantero minero.

El de Montoro defendió la blanca en la temporada 2015/16 en Segunda B, ese año jugó 29 partidos y marcó 13 goles. Precisamente uno de ellos fue al club del que ahora luce el brazalete, un 19 de diciembre en La Victoria, donde marcó el 2-0 de un encuentro que acabó 3-0 para los futbolistas de blanco.

Será un partido especial porque «he vuelto a La Victoria con el Mérida y en amistoso con el Linares, pero ahora es un partido importante y volveré como capitán azulillo. La afición opinará, es soberana. Siempre he tenido buenas palabras para los clubes donde estuve, soy agradecido. De Jaén me fui por los problemas de impagos».

El Linares ha sacado un punto de los últimos doce, ha encajado seis goles y muchos de ellos claramente evitables por errores que no se deben cometer. Los blancos no pierden desde la segunda jornada y han conseguido muchos puntos en los últimos compases de los partidos, prueba de que creen en ellos mismos.

A eso no le da tanta importancia Hugo porque «los derbis son partidos en los que las rachas pasan desapercibidas, da igual que vengas en dinámica positiva porque hay mucha tensión en el césped y pueden pasar muchas cosas que no controlas. A nosotros solo nos vale sumar, mejor si ganamos, lo necesitamos para coger otra racha de victorias. Luego, hacerlo contra el eterno rival y con ese ambiente siempre te da un plus de ánimo».

Del Real Jaén comentó que «no he visto muchos partidos, me gusta centrarme en ver a los rivales a los que nos enfrentamos la semana previa. Mañana –hoy– vamos a analizar cómo juegan en vídeo. Han acertado dando continuidad a la plantilla del ascenso, no se volvieron locos cambiando jugadores y eso les vino muy bien para empezar la liga como un bloque».

También recordó que, mientras el Linares ya se ha enfrentado a los UCAM, Recre, Minera, Águilas o Xerez Deportivo, «ellos han tenido un calendario con menos equipos de arriba, nuestro inicio fue más duro. Ellos han sumado bastante, las cosas les salen, se lo empiezan a creer y si saben cómo ganar, el día que pierden ya saben qué corregir. Los buenos números te refuerzan en lo que haces».

Todos con Pedro Díaz

Pese a todo, solo seis puntos separan a blancos y azulillos de cara a la décima jornada. Solo con que la suerte hubiese estado un poco de cara, hoy esa distancia no sería tal y los dos equipos llegarían jugándose quedarse en la zona de fase de ascenso.

El goleador ve cristalino que «este año va a ser parecido al anterior, que por siete puntos casi nos metimos en 'play off' y estuvimos peleando por la Copa hasta el final, aunque habíamos estado antes en descenso. Es una categoría muy igualada y, salvo algún desahuciado, como pasó con el Don Benito, hasta un Villanovense o Linense ganaron muchos puntos al final y tuvieron sus oportunidades. Ganas dos partidos seguidos y estás arriba, los pierdes y estás abajo, como nos ha pasado a nosotros en el arranque».

Hugo Díaz también hizo referencia a la situación del Linares y a que los jugadores han demostrado estar en el mismo barco que Pedro Díaz, acallando los rumores de semanas anteriores. Los jugadores creen en el míster, un hombre que ya sabe lo que es vivir un derbi dentro del cesped y que ahora le tocará hacerlo en el banquillo.

«Menos el partido del Lorca, que es el único en el que no hicimos las cosas como las pidió Pedro, el resto sí competimos. En Yecla te quedas con uno menos a los 25 minutos y compites, acabas fallando un penalti para empatar. Con el Xerez dos errores nos costaron dos goles y no bajamos los brazos, aunque el 1-2 fue un mazazo. Lo que pasa es que no podemos fallar esas cosas porque no podemos marcar tres goles todas las semanas para compensarlo», dejó claro el capitán minero.

Ambientazo

Todos los jugadores del Linares Deportivo volvieron al entrenamiento sin problemas, no hay molestias, solo Talaverón está entre algodones de cara al domingo.

Hugo sabe que en Jaén hay cierta sensación de revancha por lo ocurrido en la última fase de ascenso, la última vez que los dos se cruzaron. Genó el Jaén aquella semifinal, pero ascendió el Linares Deportivo.

Parece que habrá lleno, que medio millar de linarenses estarán animando en la grada. Ya hay tres autocares confirmados. Habrá ganas de derbi en las dos ciudades vecinas.

«Sobre todo quiero que haya un ambiente sano. Son muchos años sin enfrentarnos, desde Tercera, después hemos estado nosotros arriba y ellos abajo, hasta que volvimos a coincidir. La tensión la tendremos los dos equipos, pero lo importante es que a nadie se le vaya de las manos y todos tengamos presentes que esto es un deporte, que son 3 puntos más, y que todo se quede dentro del campo».