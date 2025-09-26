«Tenemos que ir a Huelva con ambición, con personalidad y con ganas de ganar»

Ángel Mendoza Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:53 Comenta Compartir

Visitar el Colombino siempre es especial. El campo del decano del fútbol español, con aquel Huelva Recreation Club fundado en 1889, solo dos décadas antes de la Gimnástica Linarense de 1909, fue precursor por la influencia inglesa con la minería de lo que hoy son el Recreativo de Huelva y el Linares Deportivo.

Este sábado a las 18:30 se escribirá una nueva página del enfrentamiento entre estos dos colosos históricos del fútbol andaluz, venidos a menos en lo deportivo por los últimos descensos a Segunda Federación y con el objetivo común de volver a la categoría de bronce. Eso sí, la obligación este mismo año por presupuesto la tiene el Recre.

Los dos equipos han empezado la liga parejos. Los onubenses suman 6 puntos, curiosamente ganando sus dos salidas a Almería (0-2) y Estepona (0-1), pero cayendo en casa ante el recién ascendido Puente Genil (1-2). Un punto menos tienen los azulillos, que empezaron empatando en la salida a Estepona (1-1) y en casa con el Águilas (1-1), para lograr la victoria la semana pasada en Almería (0-1).

Los dos en la zona alta de la tabla, los dos con luces y sombras en su juego porque las plantillas todavía se están ajustando. Si uno sale vencedor, habrá dado un salto importante en la tabla. «Las victorias hacen que el trabajo sea más ameno y todo se asume mucho mejor. Cuando ganas, se trabaja mejor, de cara a un partido bonito para todos. Semana corta de trabajo, pero lo estamos trabajando bien para ir a Huelva con la intención de ganar», dijo Pedro Díaz en la previa.

Que en Almería saliera con cuatro delanteros no significa que vaya a hacer lo mismo en Huelva porque «tenemos 25 futbolistas y hay que aprovecharlos a todos. Hay momentos en los que vienen bien unos u otros, esas posibilidades que me da la plantilla son una bendición. En Almería estuvimos bien, correctos, un partido muy ordenado fuera de casa».

Es un choque con sabor a superior categoría, una grada con casi 10.000 aficionados, ambientazo de los que no se ven en Segunda RFEF. Pedro dijo al respecto que «quien no haya jugado partidos así, decírselo es muy complicado, pero sí puedo mostrarles seguridad y que no les queme el balón, sabiendo lo que hay que hacer. El público no baja al campo a jugar. Si las cosas van mal para el equipo de casa, tanta gente se le puede volver en contra».

Para algunos jugadores más jóvenes de la plantilla minera, lo de esta tarde será su primer encuentro en un ambiente así. Pedro ha insistido estos días en que se le puede ganar al Recre en el Colombino, lo hizo el Puente Genil, porque no son perfectos y la clave estará en mantener la calma para aprovechar esas lagunas en su juego.

«Hay que tratar de ser valientes y que no nos queme el balón, para llevar al rival donde queremos. Hay que maximizar sus defectos, que los tienen. Es uno de los dos mejores equipos de la categoría. Tenemos que ir con ambición, con personalidad y con ganas de ganar. Son buenísimos, tienen un gran entrenador, que es amigo mío, una afición muy buena, así que será un partido bonito en un gran campo», explicó el técnico minero.

Chikola está, pero no del todo

El Linares tiene las bajas de los lesionados Luis Aguado y Edu de la Casa. Chikola está para jugar, pero «le veo apagado y tenemos que meterle en la dinámica del equipo, sacar sus virtudes y veré si le podemos convocar». Posiblemente sea el que se quede fuera de la convocatoria de hoy.

Habrá quien tenga dudas de si Rafael volverá a la zaga, o si es Fuentes o Aranda quien acompañe a J. Paulo en el centro, pero lo que está claro es que, si apuesta en el once por cuatro delanteros o por uno, ese uno va a ser Hugo Díaz.

«Hugo Díaz es un jugador importantísimo, es el capitán, que sabe de lo que va la categoría y pone el máximo en cada entrenamiento y cada partido. Un jugador así es oro. Si lo pongo de segundo punta, trabaja ahí. Si lo pongo arriba, se mata con los centrales. Presiona a toda la línea defensiva. Aporta muchísimo y, si no juega un día, lo seguirá haciendo porque nos aportará un plus cuando salga», añadió en la previa.