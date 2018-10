Espeleología El Grupo de Espeleología de Villacarrillo firma 27 de 28 metales posibles en el Andaluz de Progresión Los integrantes del GEV que viajaron a Cártama posan con sus medallas. / IDEAL La entidad jienense se hizo, una vez más, con el título andaluz por clubes al lograr once medallas de oro, nueve de plata y siete de bronce JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 1 noviembre 2018, 02:18

Son los reyes de la espeleología Andaluza y Nacional. Una entidad referente fruto del trabajo duro y constante. Y lo han vuelto a demostrar este pasado fin de semana en la localidad malagueña de Cártama, donde se celebró el XVII Campeonato Andaluz de Técnicas de Progresión Vertical en Espeleología, organizado por la Federación Andaluza de Espeleología. A este campeonato acudieron 17 deportistas del Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.) y de la Escuela de Espeleología que tutorean.

Los deportistas jienenses se quedaron a una sola medalla del pleno (lograron 27 de las 28 en liza) y volvieron a hacerse, un año más con el título andaluz por clubes. Todo esto en una jornada muy dura por las condiciones climatológicas. Las pruebas se han realizado en exterior, por lo que el frío y la humedad han sido la tónica detonante de todo el campeonato. Por esto, sólo se han podido realizar las pruebas de velocidad y resistencia, mientras que la de circuito se ha suspendido por la gran cantidad de lluvia caída.

En el total de las dos pruebas, el G.E.V. ha conseguido 27 medallas, de las cuales once han sido de oro, nueve de plata y siete de bronce, más otros merecidísimos cuarto y quinto puestos. Con estos resultados (y aún sin haber realizado la prueba de circuito), el Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.) ha conseguido proclamarse otro año más como Campeón de Andalucía por clubes, por delante del Club Deportivo Ben-Alah de Benalúa de Guadix (Granada) que ha finalizado segundo y el Grupo GES de Pizarra (Málaga) en tercera posición.

El presidente de este club científico deportivo, Toni Pérez, asegura que «tanto los deportistas como los acompañantes han sufrido las condiciones climatológicas, mucho frío y mucha humedad. Pese a ello han hecho una competición fantástica. También hemos tenido algunas bajas de última hora, que junto a la suspensión de la prueba que dominamos, la de circuito, ha hecho que el número de medallas se reduzca. No obstante hemos conseguido 27 de las 28 medallas posibles disputadas en estas dos pruebas. Ha sido un resultado fantástico, por lo que el esfuerzo y sacrificio de los deportistas y familiares ha tenido su premio».

A la hora de resaltar actuaciones individuales, Adriana Tortosa en Promoción Femenina no ha tenido rival y ha arrasado a sus contrincantes con dos metales de oro. También hay que destacar a otras deportistas del G.E.V., como Candela Climent con una plata (también en Promoción Femenina), Noelia Manjón con 1 oro y 1 bronce (en categoría alevín femenino), Rocío Tíscar con dos oros y Laura López con dos medallas de plata (en categoría infantil femenino), Fátima García también con dos medallas de oro y María Lozano con dos de plata (en mayores femenino). En total, las féminas del G.E.V. conseguían 13 de las 27 medallas (casi el 50 %).

Por otro lado, en el cuadro masculino, Ángel Usero con dos oros, Rubén Campos con una plata y un bronce y Andrés Garvín también con una plata y un bronce conseguían los metales en categoría infantil, con Pablo Rodríguez que lograba una cuarta y quinta posición. Jesús Pérez firmaba un oro y una plata, Noé Marín un oro y un bronce, además de José Ángel Cabot que conseguía una plata y un bronce, con Alberto García con dos cuartas posiciones, cerrando el cuadro masculino en categoría de mayores. Tanto en infantil como en mayores masculino se copaban las tres primeras posiciones.

Pensando en el Nacional

El presidente del G.E.V. destacó que se trata «del penúltimo evento deportivo que tenemos, y hay que destacar el esfuerzo tanto físico como económico que hacen los deportistas, sin el cual no se habría podido conseguir un resultado tan abultado. El próximo campeonato es el de España, que se celebrará a mitad de noviembre en Valencia, al que asistiremos con las mismas ganas. Será la última competición de la temporada y esperamos cerrarla con buenos resultados. Me gustaría felicitar especialmente a los técnicos deportivos en espeleología, Jesús y Fátima por ese trabajo que están realizando con nuestros deportistas, sin el cual no llegarían a ser unos referentes nacionales. Tanto Jesús como Fátima han tenido problemas de salud en esta competición».

De esta forma, se cierra el año con el título andaluz en tres modalidades deportivas distintas: Técnicas de Progresión Vertical en Espeleología, Travesía en Cueva y Descenso de Cañones. Ningún club en la historia de las competiciones de este estilo ha conseguido nada igual en un mismo año.

Estos resultados hacen que el Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.), que este año ha sido reconocido con la Bandera de Andalucía y con el Premio al Mejor Club Deportivo de la Asociación Jienense de Prensa Deportiva, siga siendo un referente deportivo a nivel nacional, llevando a Jaén y a Villacarrillo por todo el mundo.