Fran Lara:«Espero que me queden 4 o 5 años buenos de fútbol para disfrutar con los azulillos»

Fran Lara vuelve a casa por segunda vez y lo hace con la intención de devolver al equipo a la categoría de bronce. Marcó una ... época como compañero de Rodri en la medular, eran el 6 y el 8, el organizador cerebro del iliturgitano y el pulmón del cordobés para aparecer como pivote defensivo, subir el balón o rematar en segunda línea.

Llegó con 21 años en 2015 procedente del Torredonjimeno, ese año jugó 40 partidos en Tercera División y los dos siguientes cursos en Segunda B. Con 24 años se fue una temporada a Lucena y volvió a la campaña siguiente para jugar otros cuatro años más y festejar el retorno a la categoría de bronce. Después se marchó al UCAM. En este retorno en 2025 espera repetir efeméride y solo estar una temporada en Segunda Federación.

—¿Qué sintió al volver a pisar Linarejos?

—Pues como si nunca me hubiese ido. Han sido siete temporadas aquí, te sientes en casa dentro del vestuario.

—¿Cómo le ha ido este tiempo fuera de casa y cómo pasó la lesión de rodilla?

—En el UCAM tuve un primer año muy bueno en lo personal, como equipo estuvimos a un gol de subir a Primera RFEF, pero la siguiente campaña me rompí el cruzado y me pasé todo el año recuperándome. Firmé en Estepona, recuperado de la lesión, pero físicamente fuera de forma, jugué bastante a partir de la quinta jornada (12 partidos).

—Pero se fue al Illescas de Segunda RFEF para la segunda vuelta.

—Lo hablé con la familia y quería salir esos últimos tres meses. Me llamó Diego Caro y le echaron un mes después de mi llegada. Ese tiempo me seguí recuperando de la lesión y terminé bien físicamente.

—Centrocampista que vuelve como central, con más de 30 años y tras una lesión. Con un historial así cualquiera diría que viene casi para retirarse.

—Nada de eso, estoy perfectamente recuperado, tengo 32 años y espero que me queden 4 o 5 años buenos de fútbol para disfrutar con los azulillos.

—Fue presentado como central y así ha jugado en pretemporada.

—Siempre he jugado de 8, pero Cristian me había visto en el UCAM de central y también algunos partidos en Estepona. Considera que le vengo bien al equipo en ese puesto y me dijo que ese sería mi rol para esta temporada.

—De hecho, cualquier aficionado sabe que Lara será titular el sábado, la duda está si en si le acompaña Rafael o Becken.

—Los cuatro que estamos, Edu también, somos centrales capacitados para jugar en Estepona. La liga es muy larga y todos tenemos que estar listos para rendir cuando nos necesiten.

—Ahora están de moda los centrales con buena salida de balón y pase en largo. Los rivales apretarán a Lara en presión alta para forzar que salga por otro lado.

—Pues el mister decidirá que saquemos el balón con otro compañero, Rafa, Edu y Becken tienen buen pie. Todos los equipos nos estudiamos y nos conocemos, estaremos preparados.

—Entra recuperando su número 6 y como uno de los pesos pesados del vestuario.

—Hugo es el primer capitán, luego Rafael, luego yo e Isra Cano como cuarto. Se votó así en el vestuario y agradezco la confianza en mí.

—Háblenos del partido del sábado en Estepona, ¿qué nos vamos a encontrar en el debut?

—Un campo en perfectas condiciones, de césped artificial de última generación, grande y ancho, podremos jugar un buen fútbol. Se han quedado este año seis de los antiguos compañeros que tienen muy buen nivel (entre ellos los exazulillos Candelas y Caro), de los nuevos no sabría destacar, ahora les veremos en acción.

—Acabó el Linares con muy buenas sensaciones en algunos partidos de pretemporada, no puede decir lo mismo el Estepona, que no ha ganado en su campo.

—No ha sido muy buena la suya, pero no hay que fiarse porque yo en otros equipos no gané nada en verano y luego empezamos lanzados en liga. El Estepona es un gallo del grupo, debemos estar alerta y seguir con ese buen trabajo que venimos demostrando en los amistosos, aunque es verdad que alguno no se nos dio tan bien.

—24 jugadores y cualquiera puede ser titular, hay plantilla para pelear por todo.

—La hay, pero no olvidemos que vamos a estar 14 equipos peleando por lo mismo y va a ser muy complicado. Tenemos capacidad de luchar por la fase de ascenso, sí, pero hay que ir poco a poco y trabajar duro.

—La media de edad de la plantilla sube este año, eso demuestra que el Linares sabrá abordar los partidos más complicados por la experiencia.

—Sí, yo estoy en 32, Menudo en 34, Hugo Díaz 37, esa experiencia nos ayudará a leer los partidos y luego mucha gente joven porque hay que ser un equipo intenso sin balón y rápido con él.

—Se espera un Linares muy físico, con presión alta y defensa casi en la medular.

—Sí, vamos a apretar y atosigar al rival para no dejarle jugar, eso lo tiene muy claro Pedro cuando defendamos. Atacando tenemos muy buen trato de balón y queremos llegar con mucha gente al área.

—Echará de menos jugar en el centro del campo y llegar a rematar en segunda línea.

—En principio seré central, pero claro que puedo jugar así. Solo que tenemos compañeros de sobra en esa posición y se tendrán que dar muchas circunstancias para que yo entre. Lo de rematar, pues están las acciones a balón parado y siempre te puedes escapar en alguna jugada y subir al área.

—¿Los capitanes ya le habéis contado a los nuevos cómo es la afición del Linares en los buenos y en los malos momentos?

—Saben que en las buenas son una afición que te lleva, y en las malas son críticos porque son muy exigentes. Eso es lo bonito del fútbol, que la afición sea pasional. Yo les he puesto al tanto, pero también les digo que esta temporada vamos a vivir más momentos buenos que malos. Verás cómo tengo razón.