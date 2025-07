El FIA 'El Yelmo' celebra su 25 aniversario con gran afluencia de público y pilotos

C. C. JAÉN Domingo, 6 de julio 2025, 16:21 Comenta Compartir

El Festival Internacional del Aire «El Yelmo» ha clausurado este domingo su edición número 25, en la que se ha registrado gran afluencia de público y pilotos, superando ampliamente los 20.000 asistentes de ediciones pasadas.

Uno de los momentos álgidos de esta edición ha sido la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo del Comité Olímpico Español (COE) a las leyendas del parapente Horacio Llorens y Raúl Rodríguez, un reconocimiento que se otorga por primera vez en la historia a dos pilotos de esta modalidad deportiva. Los experimentados pilotos han recibido la Medalla de manos de José J. Álvarez Castillejo, presidente de la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE) y del alcalde de Segura de la Sierra, José Manuel Martínez Robles, en un emotivo acto, en el que han estado acompañados por compañeros pilotos, familiares y mucho público.

En la jornada de este domingo han continuado las exhibiciones aéreas, acompañadas del espectáculo musical ofrecido por la batucada Saudaçao, de Mancha Real. El día ha comenzado con la XIII Trail «FIA El Yelmo», en la que han participado más de 200 corredores en alguna de las tres modalidades: Trail corto de 15 kilómetros, Trail largo de 25 kilómetros y «Hike & Fly», en la que los deportistas corren con el equipo de vuelo hasta la cima del Yelmo para llegar volando en parapente hasta la línea de meta, situada en el campo de fútbol de Cortijos Nuevos.

Premios

Además, anoche tuvo lugar la entrega de premios del Festival Internacional del Cine del Aire, cuyas películas finalistas relacionadas con el aire y el vuelo se han proyectado a lo largo de todo el fin de semana. La producción francesa 'Avec Riton' ha ganado el Premio a la Mejor Película del Festival Internacional del Cine del Aire. La película dirigida por Antoine Girard, Brian Mathé y Morgan Monchaud narra una expedición en parapente de 1200 kilómetros a lo largo de las legendarias cumbres de los Andes peruanos.

Ampliar Entrega de premios a las cintas ganadores del Festival Cine del Aire. IDEAL

Por su parte, la española 'X-Pyr 2024-El desafío pirenaico, dirigida por Jaroslav Jindra, ha sido reconocida con el Premio a la Mejor Película de Deportes Aéreos. El galardón al Mejor Cortometraje ha sido concedido por el jurado a la producción francesa 'Soul Flyers - A wingsuit trip in Reunion Island', presentada por Thibault Gachet. El Premio a la Mejor Película de Aventura es para 'The Magic of Freedom', de Jake Holland. Finalmente, la categoría a la Mejor Producción Andaluza, que cuenta con la colaboración de la RTVA, ha recaído en 'Paragliding World Cup Film–Algodonales', de Will Appleyard y Aggie Heizer.

El Festival Internacional del Aire está organizado por el Ayuntamiento de Segura de la Sierra con el apoyo de la Diputación Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía.