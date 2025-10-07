Eva León y Andrés Estepa ganan el Gran Premio de Carreras Populares de Jaén 4.368 atletas han participado en la 16ª edición de este circuito provincial que promueve la Diputación

Esta tarde se han entregado los galardones del XVI Gran Premio de Carreras Populares 'Jaén Paraíso Interior', un programa deportivo que promueve la Diputación y que «es una excusa perfecta para viajar y conocer nuestra provincia». Así lo ha destacado el presidente de la Administración provincial, Paco Reyes, al referirse al binomio deporte y turismo que fomenta este circuito provincial que comenzó en marzo y finalizó el pasado mes de agosto. En este acto, en el que ha estado acompañado por diferentes alcaldes jienenses, Reyes ha subrayado el crecimiento que ha experimentado este circuito de carreras «que convierten el deporte en una auténtica fiesta».

La decimosexta edición del Gran Premio de Carreras Populares 'Jaén Paraíso Interior', que ha contado con un total de 19 pruebas, ha registrado la participación de 4.368 atletas pertenecientes a 70 clubes de 53 municipios. Con una media de 400 corredores por carrera, un total de 274 han puntuado en la clasificación general del circuito para lo que tenían que finalizar nueve o más pruebas.

En la categoría sénior femenina, la ganadora del Gran Premio ha sido Eva María León, del Trotasierra, mientras que en la categoría sénior masculino, el triunfo ha sido para Andrés Estepa, del Club Atletismo Unicaja.

Mancha Real, Torres, Arjona, Beas de Segura, Andújar, Torredelcampo, Ibros, Jabalquinto, Jódar, Baeza, Vilches, Mengíbar, Marmolejo, Alcalá la Real, Huelma, Santiago de Calatrava, Villargordo, Bedmar y Martos han acogido las carreras de este circuito.

Salud

Según Reyes, se trata de «un programa imprescindible en el calendario deportivo de nuestra provincia y por el que apuesta la Diputación de Jaén, porque somos conscientes de la importancia de fomentar el deporte para que forme parte de nuestros hábitos. Invertir en deporte es invertir en salud y en calidad de vida».

El presidente de la Diputación, que ha felicitado a los primeros clasificados en cada una de las 16 categorías que contempla este Gran Premio de Carreras Populares, también ha agradecido la colaboración de la Federación Provincial de Atletismo y la implicación de los ayuntamientos cuyos municipios han sido sede de las distintas pruebas.