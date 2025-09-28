Los errores vuelven a hacer naufragar al Jaén Paraíso Interior ante Peñíscola FS

Nuevo tropiezo de un Jaén Paraíso Interior FSque no acaba de hallar la fórmula para ofrecer su mejor versión en este arranque liguero. Peñíscola FS ... firmó sus tres primeros puntos del curos en un duelo atropellado que se decantó para los locales en su recta final con una acción plena de infortunio.

El choque arrancó con los locales reclamando una posible mano del argentino Mati Rosa en el área. Los colegiados, tras revisar la acción, acabaron señalando córner. No fue la única ocasión en la que los protagonistas echaron mano de la tecnología.

Espíndola salvó el primer intento claro de los locales de abrir el marcador. En el minuto 8, una diagonal trazada por Míchel estuvo muy cerca de convertirla en gol el gaditano Eloyo Rojas. Dos minutos más tarde, Saladié estrelló el esférico en el travesaño en su intento de abrir el marcador con una vaselina. Y en la siguiente acción, Gus se lució para salvar un disparo de Mareco que buscaba la escuadra. Partido entretenido, pero sin la salsa del gol.

Carlos Espíndola seguía agigantando su figura. Ahora con Saladié como protagonista. YQuintela, solo ante el meta jienense, mandó la pelota rozando el larguero. Dani Rodríguez pidió un tiempo muerto para oxigenar las ideas de los suyos.

Gus sacó una mano salvadora, arriba, en un intento de Mati Rosa. YPeñíscola encontró la llave que abre una puerta colosal en el minuto 15. Aprovechando una triangulación, precisa, que culminó Quintela. Con los amarillos, tocados, Agustín Plaza mandó el balón a la escuadra en lo que estuvo cerca de ser un segundo mazazo. Buscó responder Eloy Rojas, pero su disparo se perdió alto.

Los de la capital jienense estuvieron muy cerca, y merecieron, el empate. Gus salvó, con su pie derecho, el uno a uno y entre el palo y varios defensores evitaron el gol de Rikelme en una acción turbia plena de rechazos. El Jaén Paraíso Interior FS entró en el bonus fatídico de las cinco faltas en el minuto 19. YGus volvió a ganar un duelo a Joao Salla.

Una falta de Alan Brandi, que fue amonestado, le ofreció una oportunidad desde los diez metros a los pupilos dirigidos por Santi Valladares. Espíndola adivinó el lanzamiento de Quintela. Pero los colegiados decidieron repetirlo al considerar que el meta jienense se había adelantado. Dani Rodríguez reclamó la intervención del VIR, pero no consiguió modificar la opinión de los encargados de repartir justicia. Espíndola volvió a pararlo. Yel choque llegó al descanso con victoria por la mínima local.

El partido se reanudó con los amarillos buscando la igualada. Estuvieron cerca en una falta de Eloy Rojas que se perdió fuera por muy poco y en otro disparo del gaditano que marchó muy cerca de la escuadra. También pudo marcar Peñíscola, pero Víctor, libre de marca en el segundo palo, no estuvo acertado.

En el minuto 23 Joao Salla culminó una acción trenzada visitante que mereció ser el uno a uno.

El encuentro se convirtió en un interesante intercambio de golpes sin trascendencia en el marcador. De esta forma, en su último cuarto se entró con mínima ventaja local (1-0).

El premio a la insistencia llegó en el minuto 34. Mati Rosa ganó la mano a dos adversarios para firmar el uno a uno. Destilando clase y depurada técnica individual para marcharse entre dos rivales y alojar el esférico en la jaula a la media vuelta.

Pero Alan Brandi fue expulsado, al ver una segunda cartulina amarilla, y en superioridad, Peñíscola no desaprovechó. Diego Sancho volvía a ponerles por delante en el minuto 35.

Peñíscola entró en el bonus fatídico de las cinco faltas. YJoao Salla recuperó la igualdad en su lanzamiento directo. Todo por decidir en los últimos cinco minutos del encuentro.

Rodríguez llamó a los suyos con el objetivo de preparar la recta final del duelo. Quintela estrelló una contra eléctrica en la madera. Yen el otro área fue Gus el que le ganó la mano a Lemine.

El técnico local, Santi Valladares, pidió la intervención del VIRpara valorar un posible penalti en el área jienense. Los colegiados no lo concedieron.

En los dos últimos minutos, los locales apostaron por el riesgo del juego de cinco. Elías mandó el esférico al larguero.

Los errores penalizan. Dos jugadores amarillos chocaron y Peñíscola disfrutó de un dos contra uno que no perdonó. Diego Sancho firmó el tres a dos con solo 37 segundos para el final. Dani Rodríguez se agarró al VIR por una posible falta sobre Míchel, sin fortuna.

Los jienenses lo intentaron con el portero-jugador, aunque faltó la necesaria fluidez y claridad de ideas a la hora de circular el balón. Los tres puntos se quedaron en la faltriquera local.

Sin retransmisión

Mención aparte merecen los responsables de LaLiga+ incapaces de ofrecer un producto por el que muchos aficionados han pagado. Su página web, como ya pasara hace unas semanas, fue incapaz de retransmitir el encuentro. Las redes sociales se inundaron de reclamaciones que, por ahora, no han sido escuchadas.