Eloy Rojas 'firma' por el Olivo Arena

El extraño caso del Jaén Paraíso Interior FS. Un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con dos semblantes contrapuestos y un Eloy Rojas estelar que reivindicó ... su estatus de pelotero con clase diferenciador. Los amarillos, pese a algunas dudas en la faceta defensiva, destilaron una primera parte con momentos de un fútbol sala que invitaba al optimismo. Pero desaparecieron en un segundo tiempo en el que no encontraron la fórmula para responder a las fortalezas de un Viña Albali Valdepeñas guiado por Eloy Rojas y mantenido atrás por Vanderson. Toca enmendar el rumbo el próximo martes, 9 de septiembre, en el feudo de Noia Portus Apostoli (20:00 horas).

Nada más arrancar el duelo, Viña Albali Valdepeñas golpeó primero. Con un lanzamiento directo de falta obra de Eloy Rojas. El Jaén Paraíso Interior FS buscó este verano el regreso del gaditano, pero Viña Albali Valdepeñas se remitió, en todo momento, a la cláusula de rescisión. Con todo, por la tarde, tras finalizar el choque, saltó la noticia. El Jaén FS tiene pensado pagar la cláusula de rescisión del gaditano si Valdepeñas no acepta negociar.

Pero no tardó el bloque amarillo en lograr la igualada. Mati Rosa ganó la posición de pivot en la frontal del área, su media vuelta la repelió Borja Puerta y el rechazo lo cazó Míchel, que colocó el esférico en la escuadra de la portería rival. El jienense, recuperado de sus molestias en el tobillo que le impidieron participar en la pasada Copa de Andalucía de fútbol sala.

Una de las múltiples novedades de Viña Albali Valdepeñas para esta temporada se encuentra en el banquillo. El barcelonés, Marlon Velasco, que se estrena este curso en el bloque vinatero.

El tanto reforzó el juego del conjunto amarillo. Un disparo de Mati Rosa, tras asociación con Dani Zurdo, se perdió alto. Con la confianza en máximos llegaron sus mejores minutos.

Sin embargo, fue Carrasco, con Carlos Espíndola bajo palos, diez minutos para cada cancerbero, el que aprovechó un balón en el segundo palo para volver a poner por delante al equipo valdepeñero una vez superado el ecuador del primer round. Sacando rédito de un desajuste defensivo local tras pase de Eloy Rojas desde la banda izquierda.

Además, el Jaén Paraíso Interior FS entró en el bonus fatídico de las cinco faltas. Este curso las cartulinas mostradas a los integrantes del banquillo se acumulan. Se trata de una de las novedades en el reglamento.

Dani Rodríguez pidió un tiempo muerto para reajustar y reorganizar las ideas de los suyos. Consiguió cortar la desconexión local. Lemine firmó el empate a dos, aprovechando el rechazo con el pie de Borja Puerta nada más reanudarse el partido.

Ahora era Velasco el que se veía obligado a llamar a capítulo a los suyos. Sin mucha fortuna. Porque en el regreso, ytras varios intentos llegó el tercero de un Jaén FS que había vuelto a enchufarse. Robó la cartera Dani Zurdo, su disparo lo repelió el meta visitante, Mati Rosa estrelló su intento en la madera y la pelota regresó al jugador jienense que, a la tercera, no marró.

Mati Rosa se estrenó en el minuto 16. Funcionó la pizarra del arquitecto Dani Rodríguez. Aprovechó en el segundo palo un pase desde el córner. YValdepeñas también entró, en la recta final del primer periodo, en el bonus fatídico de las cinco faltas.

El conjunto visitante apostó por la salida del meta, Vanderson, como portero-jugador. Lograron recuperar el timón del choque y generar dudas defensivas en un Jaén Paraíso Interior FS que se vio obligado a dar un paso atrás.

El disparo de Eloy Rojas, el mejor pelotero visitante, se marchó alto por poco. Pero el marcador no se movió.

El curso 2025/26 trae consigo también una novedad importante en cuanto al arbitraje. El Soporte de Vídeo (SV), que ya se ha utilizado en distintos torneos RFEF en las últimas campañas, se empleará por primera vez en todos los partidos de la Primera División masculina y en los 'play offs' de Primera Iberdrola de fútbol sala. De esta forma, esta campaña se continuará con el mismo protocolo. Los criterios de utilización seguirán siendo los mismos: Gol/No gol; Penalti/No penalti; Tarjetas rojas y errores de identidad. Cada uno de los equipos tendrá una solicitud por periodo.

Segundo round

El inicio del segundo tiempo no pudo ser más desafortunado. Un saque de banda de Valdepeñas lo despejó Power Raggiati, de cabeza, buscando a un Dudú que había salido a buscar precisamente ese balón.

Viña Albali Valdepeñas había salido muy concentrado y con las ideas claras. Eloy Rojas se fabricó el empate en una acción individual partiendo desde la banda izquierda y definiendo a la perfección con su pierna derecha. Doblete del gaditano.

Dani Rodríguez pidió un tiempo muerto para corregir las imprecisiones y la falta de juego ofensivo en estos ocho primeros minutos de la segunda mitad. No alcanzó su objetivo.

Tras diez minutos de claro dominio vinatero, el Jaén FS despertó, tímidamente, de su letargo. Borja Puerta adivinó el intento de 'picada' de Esteban.

Eloy Rojas continuó con su recital. Transición eléctrica gracias al saque de puerta de Borja Puerta y el gaditano, desde la derecha, fusila por su palo a Carlos Espíndola. Minuto 31 y tocaba remontar después de desperdiciar una renta de dos tantos.

El encuentro estaba roto. Desprovisto de cualquier rígido corsé táctico. Con Viña Albali aprovechando las prisas jienenses por igualar el marcador.

Vanderson salvó el empate, primero ante Mati rosa y en el rechazo con Bynho como protagonista. Ypoco después se lució, con una parada de mérito y reflejos, otra vez ante Bynho. La tercera acción fue ante Zurdo.

Dani Rodríguez asumió el riesgo del juego de cinco. Con poco más de cuatro minutos para el final del partido. El Jaén Paraíso Interior FS no encontró el remedio a sus males con la superioridad numérico. No se descompuso Viña Albali.

No consiguió generar peligro un Jaén FS que tan solo inquietó a su rival en el último minuto. Ahí también apareció la figura agigantada de Vanderson.

Derrota para empezar en un encuentro que deja algunas luches y demasiadas sombras.