Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El conjunto amarillo firmó una buena primera mitad. Juan Pedro Sánchez

Eloy Rojas 'firma' por el Olivo Arena

Jaén Paraíso Interior FS arrancó el curso liguero con un tropiezo ante Viña Albali Valdepeñas tras una pésima segunda mitad

José Antonio Gutiérrez

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:02

El extraño caso del Jaén Paraíso Interior FS. Un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con dos semblantes contrapuestos y un Eloy Rojas estelar que reivindicó ... su estatus de pelotero con clase diferenciador. Los amarillos, pese a algunas dudas en la faceta defensiva, destilaron una primera parte con momentos de un fútbol sala que invitaba al optimismo. Pero desaparecieron en un segundo tiempo en el que no encontraron la fórmula para responder a las fortalezas de un Viña Albali Valdepeñas guiado por Eloy Rojas y mantenido atrás por Vanderson. Toca enmendar el rumbo el próximo martes, 9 de septiembre, en el feudo de Noia Portus Apostoli (20:00 horas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La renovación convive con la tradición
  2. 2 Primark abre sus puertas y desata la locura en Jaén
  3. 3 Tres heridos en Lupión tras arder una moto en una cochera
  4. 4 El Caballo de Pura Raza Española tiene su paraíso en Andújar
  5. 5 El afán de los colectivos le da mayor prestancia al caballo en la Feria
  6. 6 Antonio Fornes, nuevo jefe de la DGT en Jaén
  7. 7 El rechazo al Grado de Ingeniería Biomédica, «la gota que colma el vaso» para la Plataforma de la UJA
  8. 8 Primark abre sus puertas y desata la locura en Jaén
  9. 9 El dispositivo por altas temperaturas de Jaén atiende a más de 1.860 personas
  10. 10 El dispositivo por altas temperaturas de Jaén atiende a más de 1.860 personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Eloy Rojas 'firma' por el Olivo Arena

Eloy Rojas &#039;firma&#039; por el Olivo Arena