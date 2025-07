Día cero en el Linares Deportivo con una plantilla renovada casi al completo El club anunció que no cuenta con Teté, firma al delantero Jack Harper, recupera Pedro Peña y el internacional salvadoreño Mario Erazo se suma

Primer día en la oficina para la renovada plantilla del Linares Deportivo, que hasta el último momento está sufriendo modificaciones. Hoy toca sesión de reconocimiento médico, es más un día cero que un primer día de trabajo, eso se mañana, pero hasta ayer hubo movimientos en el grupo y se anunciaron dos novedades en forma de llegada, una promoción y una salida.

El que no sigue es Teté y parecía claro, porque había que hacerle hueco al delantero que faltaba a la plantilla para acompañar a Diego Talaverón y Hugo Díaz. Teté Méndez llegó del Xerez Deportivo en el mercado invernal. 11 partidos jugados 7 como titular y ningún gol. Pedro Díaz le acomodó a la banda, pero no es extremo y tampoco es un 9 nato, se le nota.

Así que su ficha la ocupará Jack Harper, delantero corpulento y zurdo de 29 años, que el pasado curso anotó 9 goles en los 32 partidos que jugó con La Balona.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid y el Málaga, con 22 años llegó a jugar 26 partidos con 4 goles anotados en Segunda División con los boquerones. En Segunda también pasó sin pena ni gloria por Alcorcón y Cartagena, hizo media temporadas entre el Villarreal B y Racing de Santander en Primera RFEF. Le fue mejor en el Hercules y Marbella de Segunda Federación.

De la casa

El que vuelve a su hogar es Pedro Peña Serrano, algo que ya comentamos en estas páginas días atrás. El canterano azulillo de 21 viene de dos temporadas espectaculares en Tercera Federación. Fueron 33 partidos jugados hace solo dos campañas en Maracena y líder del mediocampo del Torredonjimeno el curso pasado con 29 partidos y 3 goles, casi 2.000 minutos sobre el verde.

Su proyección a Segunda RFEF era natural este verano y ha decidido volver a casa. Natural de Linares, formado entre los dos clubes de cantera de la ciudad, con 14 año se fue al Girona y terminó su etapa juvenil jugando en la Liga Nacional con el CF Damm de Barcelona

Pedro Peña es un mediocentro con capacidad tanto para construir como para recuperar, y un gran despliegue físico. El director deportivo del club, Cristian Sanz, lo definió como «mediocentro de carácter mixto, con recorrido, buen trato de balón y capacidad para llegar de segunda línea. Con esta incorporación, el Linares sigue apostando por talento joven y con proyección, que encaje en la identidad competitiva del equipo».

Habrá otro rostro nuevo en los primeros entrenamientos, aunque no es exactamente un fichaje de verano. Se trata de un talento joven para la posición de extremo o interior, Mario Erazo. Internacional Sub 18 y Sub 19 con la selección de El Salvador, llegó al final de la pasada campaña a Linares y jugó con el filial los últimos partidos de la temporada.

Está claro que su calidad está un escalón más arriba, así que el club le ha promocionado y Mario tendrá ficha del filial, pero entrenará con el primer equipo de Pedro Díaz.

El técnico quiere verle en pretemporada y decidir si le mete como habitual del primer equipo o si compagina este rol jugando partidos con el Linares B. Tiene actualmente 18 años y confía en demostrar que puede triunfar en el fútbol español.

Plantilla cerrada

La plantilla del Linares para la 25/26 ya está completa, salvo que haya más movimientos antes de final de agosto. Pedro Díaz tiene al menos dos hombres por posición y se puede jugar a atisbar quién parte como titular y quien como suplente, a priori.

En la portería está claro, Diego Barrios con el 1 y Ángel Hernández le hará competencia. En defensa: Por la derecha Luis Aguado y Víctor López, Manny y Álvaro Sierra en la izquierda, en el centro la pareja titular sería Fran Lara y Rafael Ortiz, con Carlos Becken y Edu de la Casa en la recámara.

Para el centro del campo hay muchas buenas alternativas. La experiencia la ponen João Paulo, Alberto Fuentes y Juan Carlos Menudo, la frescura en el mediocentro es para Pedro Peña, Hugo Aranda e Isra García.

En las bandas mucha competencia: Isra Cano, Caramelo y Velázquez se jugarán los dos puestos de salida con Michael Conekero y Mario Erazo. En punta están por Harper, Hugo Díaz y Talaverón, tres perfiles diferentes para combinar según campo y rival.